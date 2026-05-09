megválasztás sulyok tamás tisza párt gulyás gergely fidesz Magyar Péter miniszterelnök beszéd

Hiába várta egy ország Magyar Péter beszédét, de egy nagyon fontos dolog kimaradt

2026. május 09. 20:18

Gulyás Gergely miniszterelnökhöz méltatlannak nevezte a hangnemet, amit Magyar Péter Sulyok Tamással szemben megütött.

2026. május 09. 20:18
Gulyás Gergely Facebook-bejegyzésében gratulált a Fidesz-frakció nevében Magyar Péter miniszterelnökké választásához, illetve kifejtette,  „komoly kétséget ébresztett” benne Magyar Péter miniszterelnöki beszéde, ugyanis szerinte Magyar agresszívan és támadóan üzent Sulyok Tamásnak.

A Fidesz frakcióvezetője úgy vélekedett, nem méltó egy kormányfőhöz, hogy ilyen stílusban beszéljen a köztársasági elnökkel.

„A köztársasági elnökkel szembeni személyes és politikai támadás, valamint annak agresszivitása méltatlan az ország miniszterelnökéhez. A jogállam védelme nem valósítható meg közjogi intézmények vezetőinek, különösen az ország államfőjének a megtámadásával” – jelezte Gulyás Gergely, kritikát fogalmazva meg Magyar Péter beszédének azon részével kapcsolatban, ahol a kormányfő elmondta, várja Sulyok Tamás lemondását.

„16 év után az emberek a változásra szavaztak, de ezt nem azért tették, hogy az új kormány letagadja azt, ami az elmúlt 16 évben kézzelfogható előrelépés volt, hanem azért, mert a Tisza Párt még többet és még jobbat ígért az embereknek” – fogalmazott Gulyás Gergely.

Kiemelte egyúttal, Magyar Péter 14 éven át volt „részese és haszonélvezője” az általa kritizált Fidesz rendszerének. 

A frakcióvezető bejegyzése végén összegezte véleményét Magyar Péter első miniszterelnöki felszólalásáról: 

kiemelte, egy ország várta, hogy Magyar Péter a kampányígéreteinek megvalósításáról beszéljen, ez azonban nem történt meg.

Hangsúlyozta, hogy a Fidesz parlamenti oldala az előremutató javaslatokat támogatni fogja, ugyanakkor Magyar Péter nem teheti meg, hogy „tényszerűen igazolható valótlanságokkal próbálja megtéveszteni a magyar közvéleményt”.

Nyitókép: Illyés Tibor / MTI

Összesen 135 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
fortissima
2026. május 09. 21:49
states-2 2026. május 09. 21:46 Ha a Fidesz, az ellenzék ilyen szerencsétlenkedve, tehetetlenkedve nyuszi módra viszonyul ehhez a pszichopata drogoshoz, ahogy a kampány alatt, beleértve sajnos Orbánt is, akkor a civileknek kell megszervezni az ellenállást. nem holnaptól, hanem már mától. --- Hajrá!
5m007h 0p3ra70r
2026. május 09. 21:49
» majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast 2026. május 09. 21:26 Vége a hosszú, sötét éjszakának: eljött a hajnal, amire tizenhat hosszú éve várunk. « 16 hosszú év alatt minimum 3x lett volna alkalmatok ugyanezt megtenni. 🤣🤣🤣🤣
fortissima
2026. május 09. 21:49
5m007h 0p3ra70r 2026. május 09. 21:44 » shadowstarx 2026. május 09. 21:42 Az ország kétharmada ezt várja el.« 3,14 millió állampolgár nem az országbkétharmada. Kicsit korrepetáltasd magad matematikából. --- 3 385 890, ha már... Soha nem szavaztak még ennyien egy pártra Magyarországon!
states-2
2026. május 09. 21:46
Ha a Fidesz, az ellenzék ilyen szerencsétlenkedve, tehetetlenkedve nyuszi módra viszonyul ehhez a pszichopata drogoshoz, ahogy a kampány alatt, beleértve sajnos Orbánt is, akkor a civileknek kell megszervezni az ellenállást. nem holnaptól, hanem már mától.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!