Hiába várta egy ország Magyar Péter beszédét, de egy nagyon fontos dolog kimaradt

Magyar Péter első kormányfői beszédében ismét megfenyegette Sulyok Tamást
Megalakult az új parlament, majd miniszterelnökké választották Magyar Pétert. Az eseményeket követően a Kossuth téren „rendszerváltó népünnepély” várja a résztvevőket.
Gulyás Gergely miniszterelnökhöz méltatlannak nevezte a hangnemet, amit Magyar Péter Sulyok Tamással szemben megütött.
Gulyás Gergely Facebook-bejegyzésében gratulált a Fidesz-frakció nevében Magyar Péter miniszterelnökké választásához, illetve kifejtette, „komoly kétséget ébresztett” benne Magyar Péter miniszterelnöki beszéde, ugyanis szerinte Magyar agresszívan és támadóan üzent Sulyok Tamásnak.
A Fidesz frakcióvezetője úgy vélekedett, nem méltó egy kormányfőhöz, hogy ilyen stílusban beszéljen a köztársasági elnökkel.
„A köztársasági elnökkel szembeni személyes és politikai támadás, valamint annak agresszivitása méltatlan az ország miniszterelnökéhez. A jogállam védelme nem valósítható meg közjogi intézmények vezetőinek, különösen az ország államfőjének a megtámadásával” – jelezte Gulyás Gergely, kritikát fogalmazva meg Magyar Péter beszédének azon részével kapcsolatban, ahol a kormányfő elmondta, várja Sulyok Tamás lemondását.
„16 év után az emberek a változásra szavaztak, de ezt nem azért tették, hogy az új kormány letagadja azt, ami az elmúlt 16 évben kézzelfogható előrelépés volt, hanem azért, mert a Tisza Párt még többet és még jobbat ígért az embereknek” – fogalmazott Gulyás Gergely.
Kiemelte egyúttal, Magyar Péter 14 éven át volt „részese és haszonélvezője” az általa kritizált Fidesz rendszerének.
A frakcióvezető bejegyzése végén összegezte véleményét Magyar Péter első miniszterelnöki felszólalásáról:
kiemelte, egy ország várta, hogy Magyar Péter a kampányígéreteinek megvalósításáról beszéljen, ez azonban nem történt meg.
Hangsúlyozta, hogy a Fidesz parlamenti oldala az előremutató javaslatokat támogatni fogja, ugyanakkor Magyar Péter nem teheti meg, hogy „tényszerűen igazolható valótlanságokkal próbálja megtéveszteni a magyar közvéleményt”.
Nyitókép: Illyés Tibor / MTI
