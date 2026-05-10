Visszatérhet a 2010 előtti korszak és kiderült, kik buktathatják meg Magyar Pétert

Az osztrák Alkotmánybíróság elnöke is kiakadt: az Európai Bíróság történelmi ítéletet hozott Magyarország ellen
Először alkalmazták közvetlenül az EU Alapjogi Chartájának értékeit rögzítő 2. cikket.
A hét legolvasottabb cikkeiben foglalkoztunk az Európai Unió helyzetével, a magyar közigazgatás jövőjével, valamint a fiatalok helyzetével is.
Az Európai Bíróság történelmi ítéletében kimondta, hogy a magyar kormány 2021-es gyermekvédelmi törvénye ellentétes az uniós joggal. A Die Zeit cikke szerint az ítélet legfontosabb újdonsága, hogy a bíróság először alkalmazta közvetlenül az EU Alapjogi Chartájának 2. cikkelyét (az Unió alapértékeit rögzítő részt).
Ezzel a lépéssel a bíróság széleskörű jogot tulajdonított magának a tagállami törvények felülvizsgálatára. Főbb vélemények az ítéletről:
Christoph Grabenwarter, az osztrák alkotmánybíróság elnöke bírói aktivizmusnak tartja a döntést, amely súlyosan beavatkozik a nemzeti szuverenitásba.
Több szakértő aggályosnak látja, hogy ez precedenst teremthet: egy jövőbeli illiberális többség is visszaélhet ezzel a mechanizmussal.
Az alkotmánybíró szerint az ítélet várhatóan feszültséget generál az uniós és a nemzeti alkotmánybíróságok között, valamint kérdéseket vet fel az Európai Unió demokratikus legitimációjával kapcsolatban.
A Világgazdaságnak adott interjújában Tarnai Richárd, Pest vármegyei főispán két lehetséges forgatókönyvet vázolt fel a magyar államigazgatás jövőjével kapcsolatban, és baljós jelekről beszélt.
A két lehetséges út:
A jelenlegi struktúra megőrzése, amely 2011 óta működik: Az elmúlt 16 évben semmilyen szakmai kritika nem érte egyik politikai oldalról sem. A mostani rendszerben gyorsan, hatékonyan, kötöttségek nélkül tudják intézni ügyeiket az ügyfelek.
Visszatérés a 2010 előtti dekoncentrált rendszerhez: Akkoriban kétszer annyi ember dolgozott az államigazgatásban, mint jelenleg. Ez lenne a rosszabb forgatókönyv a főispán szerint.
Tarnai Richárd egyértelműen a jelenlegi rendszer továbbvitelét javasolja, és szerinte „bölcs döntés” lenne, ha az új kormány ezt az utat választaná.
Ugyanakkor szerinte a jelek inkább a visszatérés felé mutatnak, többek között azért, mert a minisztériumok száma is nőtt.
Brüsszelben egyre sürgetőbb kérdés, ki rendelkezik azzal a hitelességgel, tapasztalattal és kapcsolatrendszerrel, aki egy esetleges nagyobb katonai konfliktus esetén valódi európai vezetői szerepet tölthetne be.
Alexander Stubb, Finnország elnökének neve egyre komolyabban merül fel Ursula von der Leyen lehetséges utódjaként, illetve válsághelyzetben az európai koordináció főszereplőjeként.
A finn elnök személyét Line Rindvig védelmi szakértő is támogatja, aki szerint Stubb „különösen alkalmas” lenne erre a feladatra. Rindvig szerint Finnország jelenleg Európa legjobban felkészült országa az ukrajnai háború tanulságainak gyakorlati alkalmazásában, ebben pedig kulcsszerepet játszik Stubb intenzív diplomáciai tevékenysége és széles nemzetközi elfogadottsága.
Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy Európa jövőjét nemcsak a demográfiai növekedés, hanem a fiatalok munkába állása is nagymértékben meghatározza.
Az elemző szerint óriási különbségek vannak az európai országok között a 20–29 évesek foglalkoztatottságában: a legjobb országokban ez eléri a 84 százalékot, míg a legrosszabbakban csak 46,5 százalékot.
Magyarország a 64,8 százalékos aránnyal a közép-kelet-európai régió élmezőnyében van, megelőzve Szlovákiát, Romániát és több nyugat-európai országot is.
Sebestyén Géza reméli, hogy a kormányváltás után ez a mutató tovább javul, és nem romlik a fiatalok helyzete – akik egyébként leginkább a változást támogatták. Szerinte ha a foglalkoztatottság mégis romlana, a Tisza párt a jövőben jelentős számú fiatal szavazót veszíthet.
Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala
