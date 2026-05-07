Baljós előjelek: Magyar Péter megszüntetheti az Orbán-kormány egyik legnépszerűbb vívmányát

Megtudtuk: Brüsszel nyomására távozhatott Magyar Péter sógora
A Mandiner információi szerint nagyon rossz szemmel nézték az Európai Néppártban, hogy a Tisza-vezér a sógorát jelölte igazságügyi miniszternek.
Rosszat sejt a Pest vármegyei főispán.
Két forgatókönyv lehetséges a magyar államigazgatás, azaz a kormányhivatalok és a kormányablakok jövője kapcsán, a jelek pedig baljósak – erről beszélt a Pest vármegyei főispán a Világgazdaságnak.
Tarnai Richárd mandátuma – ahogy a többi főispáné is – az új országgyűlés megalakulásával szűnik meg.
A két lehetőség közül az egyik az, hogy marad ez a struktúra, ami 2011 óta működik és semmiféle szakmai kritika nem érte az elmúlt 16 évben egyik politikai oldalról sem,
vagy pedig visszaáll a 2010 előtti, dekoncentrált szervek struktúrája, amikor kétszer annyian dolgoztak az államigazgatásban, mint most. „Bölcsen tenné az új kormány, ha szabad tanácsot adnom, ha továbbvinné, és akkor az ügyfelek továbbra is el tudják intézni az ügyeiket gyorsan, kötöttség nélkül”– mondta Tarnai Richárd.
Ugyanakkor a Pest vármegyei főispán szerint a jelek utóbbi irányába mutatnak, már csak azért is, mert a minisztériumok száma is növekedett néggyel.
