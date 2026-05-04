Ez már nem csak szóbeszéd: lecserélhetik Von der Leyent – megvan, ki veheti át a helyét

Egyre sürgetőbb kérdés Brüsszelben, hogy ki rendelkezik azzal a hitelességgel, tapasztalattal és kapcsolatrendszerrel, amely egy esetleges nagyobb katonai konfliktus esetén valódi európai vezetői szerepet lehetővé tenne – írja a Világgazdaság.

A legfrissebb elemzések szerint egyre komolyabban merül fel Alexander Stubb, Finnország elnöke neve mint Ursula von der Leyen lehetséges utódja, illetve egy válsághelyzetben az európai koordináció főszereplője.

A felvetést Line Rindvig védelmi szakértő is alátámasztotta, aki szerint a finn elnök „különösen alkalmas” lenne erre a szerepre. Rindvig az elmúlt időszakban segítette Finnországot az ukrajnai háború tanulságainak levonásában és a védelmi képességek fejlesztésében.