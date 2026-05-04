Orbán-hatás: Brüsszelben egyre többen követelik a vétó megszüntetését

Sok termelő csökkentette a vetésterületet, de egyre többen döntenek úgy, idén már nem is vetnek.
Sokan lehetőségnek tekintik Orbán Viktor távozását arra, hogy megszüntesse az EU az egyhangúsági szavazást.
Az EU Observer oldalán a Human Rights Watch NGO egyik tisztviselője azt javasolja, hogy szüntesse meg az Európai Unió az egyhangú döntéshozatalt a külpolitikai kérdésekben. Akárcsak Ursula von der Leyen, a cikk szerzője is Orbán Viktor választási vereségében látja a lehetőséget arra, hogy Brüsszel elvegye a vétó lehetőségét a nemzetektől.
A cikk felsorolja, hogy az utóbbi 16 évben Orbán Viktor rendszeresen élt a vétójoggal, és mint írják: „illiberális programmal szennyezte be az EU külpolitikáját.”
A szerző attól tart, hogy a jövőben újabb országok fedezhetik fel a vétó intézményét, hacsak az EU nem lép fel és veszi el gyorsan ezt a jogot.
A sérelmezett magyar vétók között felsorolja a szankciók késleltetését, és az Izraelt elítélő nyilatkozatokat is.
A cikk szerint a vétó csak nehezíti az EU közös külpolitikáját, hiszen lassítja a döntéshozatalt.
A szerző felidézi, hogy 2011-ben, amikor létrehozták az Európai Külügyi Szolgálatot (EEAS), azzal a feladattal bízták meg, hogy koordinálja és végrehajtsa – ne pedig vezesse – az EU külpolitikáját, amelyben minden állam megtartotta vétójogát.
A cikk egyik példaként az Izrael elleni fellépés vétózását hozza fel, mint okot, ami miatt meg kellene szüntetni az egyhangúságot.
A szerző „népirtással” vádolja a zsidó államot, és szerinte mivel az EU nem ítéli el, ezért olyan, mintha még Kína is elkötelezettebb lenne az emberi jogok iránt, mint az EU.
Az EUObserver is megemlíti, hogy Orbán veresége után Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is megismételte a külpolitikában a minősített többségi szavazásra való áttérésre vonatkozó felhívását.
Az akadály: a vétó elvétele alapszerződésmódosítást igényelne, amelyhez azonban szintén egyhangúság szükséges.
Ezért Brüsszel valószínűleg trükközni fog: a „passerelle-záradékok” segítségével. Az EU-Szerződés ugyanis lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy (egyhangúlag) úgy döntsenek, hogy bizonyos külpolitikai kérdésekben minősített többséggel szavaznak. Ezzel kikerülhető a vétó.
A szerző azt állítja, hogy a szuverenitásuk elvesztésével a tagállamok többet nyernek, mint veszítenek.
