Orbán-hatás: Brüsszelben egyre többen követelik a vétó megszüntetését

Az EU Observer oldalán a Human Rights Watch NGO egyik tisztviselője azt javasolja, hogy szüntesse meg az Európai Unió az egyhangú döntéshozatalt a külpolitikai kérdésekben. Akárcsak Ursula von der Leyen, a cikk szerzője is Orbán Viktor választási vereségében látja a lehetőséget arra, hogy Brüsszel elvegye a vétó lehetőségét a nemzetektől.

A cikk felsorolja, hogy az utóbbi 16 évben Orbán Viktor rendszeresen élt a vétójoggal, és mint írják: „illiberális programmal szennyezte be az EU külpolitikáját.”