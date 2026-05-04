„Sok szerelmet bír el a Rakpart”: megegyezés született Karácsony Gergely és Magyar Péter között a rendszerzáró bulikáról

Rendszerbontó nagykoncert: a heremutogatás után fideszes választási plakátokat égettek az őrjöngő, Magyar Pétert támogató fiatalok (VIDEÓ)
Nem is vártunk mást a „rendszerváltóktól”.
Budapest főpolgármestere visszavonulót fújt és előállt az új tervvel.
„Sok szerelmet bír el a Rakpart...” – kezdte hétfő reggeli bejegyzését Karácsony Gergely, majd közölte, hogy egyeztetett a Tisza Párttal, aminek eredményeként a „Hála nektek!” rendszerzáró rendezvényt nem péntek este, hanem május 9-én, szombaton 13 órától tartják a rakparton.
A főpolgármester szerint így az esemény után mindenki át tud menni a Kossuth térre, és meghallgathatja a miniszterelnöki eskütételt. „Találkozzunk a Lánchídnál a rakparton, és utána menjünk közösen a Kossuth térre!” – buzdított Karácsony a bejegyzésében.
Mint írtuk, Karácsony az Országgyűlés alakuló ülésére és az azt követő bulit megelőző napra, péntek estére szervezett egy rendszerzáró koncertet. A bejelentő videó alatti kommentszekcióban feltűnt Magyar Péter, aki elég erősen zokon vette a kezdeményezést. A leendő miniszterelnök a következő üzenetet tette közzé: „Ez most komoly, hogy a főpolgármester rászervez egy bulit a május 9-i közös rendszerváltó ünnepre? Egyébként a csődben lévő főváros fizeti a bulit, vagy ön?”.
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád