buli főpolgármester Magyar Péter rakpart

„Sok szerelmet bír el a Rakpart”: megegyezés született Karácsony Gergely és Magyar Péter között a rendszerzáró bulikáról

2026. május 04. 08:39

Budapest főpolgármestere visszavonulót fújt és előállt az új tervvel.

Sok szerelmet bír el a Rakpart...” – kezdte hétfő reggeli bejegyzését Karácsony Gergely, majd közölte, hogy egyeztetett a Tisza Párttal, aminek eredményeként a „Hála nektek!” rendszerzáró rendezvényt nem péntek este, hanem május 9-én, szombaton 13 órától tartják a rakparton.  

A főpolgármester szerint így az esemény után mindenki át tud menni a Kossuth térre, és meghallgathatja a miniszterelnöki eskütételt. „Találkozzunk a Lánchídnál a rakparton, és utána menjünk közösen a Kossuth térre!” – buzdított Karácsony a bejegyzésében.

Mint írtuk, Karácsony az Országgyűlés alakuló ülésére és az azt követő bulit megelőző napra, péntek estére szervezett egy rendszerzáró koncertet. A bejelentő videó alatti kommentszekcióban feltűnt Magyar Péter, aki elég erősen zokon vette a kezdeményezést. A leendő miniszterelnök a következő üzenetet tette közzé: „Ez most komoly, hogy a főpolgármester rászervez egy bulit a május 9-i közös rendszerváltó ünnepre? Egyébként a csődben lévő főváros fizeti a bulit, vagy ön?”. 

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád


 

