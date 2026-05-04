„Sok szerelmet bír el a Rakpart”: megegyezés született Karácsony Gergely és Magyar Péter között a rendszerzáró bulikáról

„Sok szerelmet bír el a Rakpart...” – kezdte hétfő reggeli bejegyzését Karácsony Gergely, majd közölte, hogy egyeztetett a Tisza Párttal, aminek eredményeként a „Hála nektek!” rendszerzáró rendezvényt nem péntek este, hanem május 9-én, szombaton 13 órától tartják a rakparton.

A főpolgármester szerint így az esemény után mindenki át tud menni a Kossuth térre, és meghallgathatja a miniszterelnöki eskütételt. „Találkozzunk a Lánchídnál a rakparton, és utána menjünk közösen a Kossuth térre!” – buzdított Karácsony a bejegyzésében.