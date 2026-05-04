Kubatov Gábor nem adja fel, szerinte most egy kicsit okosabbak voltak

Az Újpest jó csapat, a legjobbakat kívánom nekik, feltámadást, nekünk pedig a bajnoki címet. Hajrá, Fradi!”

Kubatov tehát az övéiben és a szerencsében bízik, amelyre szükség is lesz, hiszen egyrészt a Zalaegerszeg eddig mindkétszer legyőzte az FTC-t az NB I-ben és ráadásul még odaérhet a harmadik helyre, másrészt a Kisvárda nem éppen a legkedvezőbb előjelekkel fogadja a pontelőnyben lévő ETO-t. A szabolcsiak a legutóbbi hét bajnokijukon mindössze két döntetlent gyűjtöttek, több rutinos játékosukat elküldték azzal az indokkal, hogy ne rontsák tovább a levegőt, edzőjük, Révész Attila pedig kijelentette, a keretük fele nem üti meg az élvonal szintjét, alkalmatlanok arra, hogy az első osztályban futballozzanak.

Pontazonosság esetén a több győzelem dönt, amelyben a Fradi jobban áll a Győrnél.