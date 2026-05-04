derbi Kubatov Gábor Újpest FC FTC

Kubatov Gábor nem adja fel, szerinte most egy kicsit okosabbak voltak

2026. május 04. 08:46

A Ferencváros elnöke feltámadást kíván az örök riválisnak, mert szerinte a lila-fehéreknek jó csapatuk van. Bár az FTC kitömte az Újpestet a vasárnapi derbin, az utolsó fordulóban mégis kisebb csodára van szüksége, hogy megvédje bajnoki címét a labdarúgó NB I-ben. Kubatov Gábor mindenesetre bízik a szerencsében.

Ahogy azt a Mandiner is megírta, folytatta elképesztő sorozatát az FTC az Újpest ellen, és 5–0-ra győzött a Megyeri úton vasárnap a labdarúgó Fizz Liga 32. fordulójának rangadóján, így az utolsó játéknapon dől el a bajnoki cím sorsa. A Ferencváros az utolsó játéknapon, május 16-án a ZTE csapatát fogadja, míg a bajnoki éllovas ETO FC Kisvárdára látogat. A győriek előnye egy pont a címvédő Fradi előtt.

Az FTC földre vitte az Újpest FC-t a vasárnapi derbin / Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A Ferencvárosi Torna Club elnöke a több mint tíz éves veretlenségi sorozatukat méltatta a lefújás után:

„A veretlenségi széria folytatódik! 33 mérkőzés óta nem kaptunk ki a derbin! Szép volt, fiúk!” – fogalmazott közösségi oldalán Kubatov Gábor. A sportvezető egy később feltöltött videóban elmondta, nagy taktikai csata zajlott a pályán, de sikerült megint túljárni az újpestiek eszén. Szerinte elsősorban azért, mert egy kicsit okosabbak voltak a lila-fehéreknél. 

Az Újpest jó csapat, a legjobbakat kívánom nekik, feltámadást, nekünk pedig a bajnoki címet. Hajrá, Fradi!” 

 

Kubatov tehát az övéiben és a szerencsében bízik, amelyre szükség is lesz, hiszen egyrészt a Zalaegerszeg eddig mindkétszer legyőzte az FTC-t az NB I-ben és ráadásul még odaérhet a harmadik helyre, másrészt a Kisvárda nem éppen a legkedvezőbb előjelekkel fogadja a pontelőnyben lévő ETO-t. A szabolcsiak a legutóbbi hét bajnokijukon mindössze két döntetlent gyűjtöttek, több rutinos játékosukat elküldték azzal az indokkal, hogy ne rontsák tovább a levegőt, edzőjük, Révész Attila pedig kijelentette, a keretük fele nem üti meg az élvonal szintjét, alkalmatlanok arra, hogy az első osztályban futballozzanak. 

Pontazonosság esetén a több győzelem dönt, amelyben a Fradi jobban áll a Győrnél.

Az Újpest–FTC mérkőzés összefoglalója:

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi (archív)

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
zakar zoltán béla
2026. május 04. 10:44
nyet
