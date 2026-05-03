Ezt nem akarták hallani a Ferencvárosnál – a fél keret már nem alkalmas az NB I-re

„Amíg nem tudjuk, mennyi pénzt kapunk az MLSZ-től” – vészjelzést küldött az egyik NB I-es focicsapat
A televíziós szerződések mellett a Szerencsejáték Zrt. is szóba került.
Révész Attila szerint a Kisvárdánál a keret fele már nem alkalmas az NB I-re. Márpedig ha a szabolcsi együttes az utolsó fordulóban nem szerez pontot a listavezető ETO ellen, akkor a Ferencváros biztosan nem lehet bajnok.
A Kisvárda szombaton 2–1-es vereséget szenvedett a már biztosan kieső Kazincbarcikától a labdarúgó NB I utolsó előtti, 32. fordulójában, így immár hét mérkőzés óta nyeretlen. A szabolcsi együttest irányító Révész Attila a meccs után azt mondta, a keret fele már nem alkalmas arra, hogy az élvonalban futballozzon.
„Rengeteg lehetőséget, míg néhány játékosnak kellemetlenséget mutathat a mérkőzés. Ígértem, hogy a bennmaradásunk utáni meccseken mindenkinek lehetőséget biztosítunk. Tudtuk, hogy ez kockázatos, mert kevesen játszottuk végig a szezont, a többieknek pedig mérkőzéshiányuk volt. (…) Többet kellett volna cserélnünk, de a szabály ötöt tesz lehetővé, és be akartuk osztani az energiánkat. Van néhány játékosunk, akikkel a jó szereplésünket elértük, ők most igazságtalanul nem játszottak, de rájuk lehet számítani.
A többiektől meg el kell búcsúznunk, a keret ötven százaléka már nem alkalmas az élvonalra a következő idényre, de megvannak a kiszemeltjeink”
– nyilatkozta az M4 Sportnak a Kisvárda vezetőedzője.
A szabolcsiak bennmaradása már hetekkel ezelőtt biztossá vált az NB I-ben, és azóta azok kapnak több lehetőséget, akik addig kevesebbet játszottak. Két bosnyák légiósától, Branimir Cipetictől és Aleksandar Jovicictól már a héten elköszönt a klub. A Kisvárdának azonban az utolsó fordulóban még lehet egy nagy téttel bíró meccse, a listavezető ETO-t fogadja majd, amely azon a találkozón teheti biztossá a bajnoki címét.
A ma (vasárnap) délutáni, Újpest elleni derbire készülő Ferencvárosnál nyilván bíznak a Kisvárdában, és abban, hogy Révész Attila csapata a két hét múlva esedékes záró fordulóban megtréfálja a győrieket, ám az előjelek és az utóbbi időben mutatott forma alapján jelenleg nem arra van nagyobb esély, hogy a szabolcsiak pontot csennek majd az ETO-tól. De ahhoz, hogy annak a mérkőzésnek legyen még valós tétje, a Ferencvárosnak vasárnap le kell győznie az Újpestet (vagy legalább egy pontot szereznie ellene), hogy maradjon még matematikai esélye megelőzni a Győrt.
Kazincbarcika–Kisvárda 2–1