Ft
Ft
22°C
8°C
Ft
Ft
22°C
8°C
05. 03.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 03.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
révész attila ETO FC Újpest-Fradi Újpest Kisvárda Ferencváros Kazincbarcika

Ezt nem akarták hallani a Ferencvárosnál – a fél keret már nem alkalmas az NB I-re

2026. május 03. 15:30

Révész Attila szerint a Kisvárdánál a keret fele már nem alkalmas az NB I-re. Márpedig ha a szabolcsi együttes az utolsó fordulóban nem szerez pontot a listavezető ETO ellen, akkor a Ferencváros biztosan nem lehet bajnok.

2026. május 03. 15:30
null

A Kisvárda szombaton 2–1-es vereséget szenvedett a már biztosan kieső Kazincbarcikától a labdarúgó NB I utolsó előtti, 32. fordulójában, így immár hét mérkőzés óta nyeretlen. A szabolcsi együttest irányító Révész Attila a meccs után azt mondta, a keret fele már nem alkalmas arra, hogy az élvonalban futballozzon.

„Rengeteg lehetőséget, míg néhány játékosnak kellemetlenséget mutathat a mérkőzés. Ígértem, hogy a bennmaradásunk utáni meccseken mindenkinek lehetőséget biztosítunk. Tudtuk, hogy ez kockázatos, mert kevesen játszottuk végig a szezont, a többieknek pedig mérkőzéshiányuk volt. (…) Többet kellett volna cserélnünk, de a szabály ötöt tesz lehetővé, és be akartuk osztani az energiánkat. Van néhány játékosunk, akikkel a jó szereplésünket elértük, ők most igazságtalanul nem játszottak, de rájuk lehet számítani. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A többiektől meg el kell búcsúznunk, a keret ötven százaléka már nem alkalmas az élvonalra a következő idényre, de megvannak a kiszemeltjeink”

– nyilatkozta az M4 Sportnak a Kisvárda vezetőedzője.

Ezt is ajánljuk a témában

A szabolcsiak bennmaradása már hetekkel ezelőtt biztossá vált az NB I-ben, és azóta azok kapnak több lehetőséget, akik addig kevesebbet játszottak. Két bosnyák légiósától, Branimir Cipetictől és Aleksandar Jovicictól már a héten elköszönt a klub. A Kisvárdának azonban az utolsó fordulóban még lehet egy nagy téttel bíró meccse, a listavezető ETO-t fogadja majd, amely azon a találkozón teheti biztossá a bajnoki címét. 

A ma (vasárnap) délutáni, Újpest elleni derbire készülő Ferencvárosnál nyilván bíznak a Kisvárdában, és abban, hogy Révész Attila csapata a két hét múlva esedékes záró fordulóban megtréfálja a győrieket, ám az előjelek és az utóbbi időben mutatott forma alapján jelenleg nem arra van nagyobb esély, hogy a szabolcsiak pontot csennek majd az ETO-tól. De ahhoz, hogy annak a mérkőzésnek legyen még valós tétje, a Ferencvárosnak vasárnap le kell győznie az Újpestet (vagy legalább egy pontot szereznie ellene), hogy maradjon még matematikai esélye megelőzni a Győrt.

Nyitókép: Facebook / Kisvárda FC

Kazincbarcika–Kisvárda 2–1

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2026. május 03. 16:33
A Fradiban alig van magyar.( Mashol se) Akkor ez mitől MAGYAR bajnoksag? A Poloskatól ?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!