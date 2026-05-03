Ezt nem akarták hallani a Ferencvárosnál – a fél keret már nem alkalmas az NB I-re

A Kisvárda szombaton 2–1-es vereséget szenvedett a már biztosan kieső Kazincbarcikától a labdarúgó NB I utolsó előtti, 32. fordulójában, így immár hét mérkőzés óta nyeretlen. A szabolcsi együttest irányító Révész Attila a meccs után azt mondta, a keret fele már nem alkalmas arra, hogy az élvonalban futballozzon.

„Rengeteg lehetőséget, míg néhány játékosnak kellemetlenséget mutathat a mérkőzés. Ígértem, hogy a bennmaradásunk utáni meccseken mindenkinek lehetőséget biztosítunk. Tudtuk, hogy ez kockázatos, mert kevesen játszottuk végig a szezont, a többieknek pedig mérkőzéshiányuk volt. (…) Többet kellett volna cserélnünk, de a szabály ötöt tesz lehetővé, és be akartuk osztani az energiánkat. Van néhány játékosunk, akikkel a jó szereplésünket elértük, ők most igazságtalanul nem játszottak, de rájuk lehet számítani.