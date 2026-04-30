„Amíg nem tudjuk, mennyi pénzt kapunk az MLSZ-től” – vészjelzést küldött az egyik NB I-es focicsapat

„Akinek lejár a szerződése, és már láthatóan nem tud segíteni a csapatnak, attól már a befejezés előtt el kell köszönnünk, hogy ne rontsa a légkört” – kezdte Révész Attila, majd így folytatta:

A keretet érintő további változásokra várni kell, amíg nem tudjuk, pontosan mennyi pénzt kapunk a következő idényben az MLSZ-től, ami a televíziós szerződésektől és a Szerencsejáték Zrt.-vel kötendő jogdíjas megállapodásoktól függ, amik az évad végén lejárnak, és még nincs új, aláírt szerződés.”

A szabolcsi szakvezető megerősítette: a hosszabbítás a lejáró kontraktussal rendelkező futballistákkal

„attól függ, mennyi pénzből gazdálkodhatnak a következő kiírásban, amit most még nem látnak”.

Mint ismert, a Tisza Párt győzelmével zárult országgyűlési választások után komoly átrendeződés jöhet a hazai sportban, a futballtól is megvonhatják a források egy részét. Június 30-án lejár az NB I-es meccsek közvetítési jogára és a Szerencsejáték Zrt.-vel kötött szerződés, amelyek évente mintegy 20 milliárd forintot hoztak a sportágnak. Ennek az összegnek a jelentős része évek óta beépül a hazai egyesületek költségvetésébe, a nyártól viszont eltűnik, és egyelőre nem látni, mennyi pénz folyhat be ezután. Pedig ez a két tétel biztosította eddig a kluboknak a központi támogatások jelentős részét. Csányi Sándor, az MLSZ elnöke nemrégiben közölte: „Ezeknek a pénzeknek a kiesése veszélyeztetne néhány csapatot”. Csányi közben arról is beszélt, hogy