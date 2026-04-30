labdarúgás révész attila Kisvárda Szerencsejáték Zrt. MLSZ NB I

„Amíg nem tudjuk, mennyi pénzt kapunk az MLSZ-től” – vészjelzést küldött az egyik NB I-es focicsapat

2026. április 30. 10:48

Révész Attila szerint a játékoskeret összetétele attól is függ, hogy mekkora összegből gazdálkodhatnak a következő kiírásban, amit most még nem látnak. A Kisvárda edzője az MLSZ-től kapott támogatásról, a televíziós szerződésekről és a Szerencsejáték Zrt.-ről is beszélt.

null

Révész Attila ismét hallatott magáról. A labdarúgó NB I nyolcadik helyén álló Kisvárda sportigazgatója, vezetőedzője a már biztosan kieső DVTK elleni 2–1-es vereséget követően arról beszélt, hogy az országgyűlési választások óta rengeteg pletyka kering a magyar futball jövőjét illetően, ami a rossz formában lévő csapatára is hatással van. „Valahol megértem a játékosokat, mert nagyon nagy a bizonytalanság, nem kapunk információkat. Az is információ lenne, ha másodosztályban indulnánk, ha megszűnne a bajnokság, valaminek történnie kell! Nyilván lesz futball, csak a játékosok most a jövőjüket féltve más arcukat mutatják. Az én feladatom lenne motiválni őket, de bennem sincs meg az az erő, mint korábban és bennem is hatalmas bizonytalanság van” – fogalmazott az 53 éves szakember. Révész most a Nemzeti Sportnak is borús képet festett a folytatásról.

Kisvárda, Révész Attila, MLSZ, Szerencsejáték Zrt.
Kisvárda: kérdéses a folytatás, minden a pénztől függ 

A trénert azután kereste meg a sportnapilap, hogy a kisvárdai vezetőség két fordulóval a bajnokság vége előtt elköszönt két bosnyák légiósától, Aleksandar Jovicictől és Branimir Cipetictől.

„Akinek lejár a szerződése, és már láthatóan nem tud segíteni a csapatnak, attól már a befejezés előtt el kell köszönnünk, hogy ne rontsa a légkört” – kezdte Révész Attila, majd így folytatta:

A keretet érintő további változásokra várni kell, amíg nem tudjuk, pontosan mennyi pénzt kapunk a következő idényben az MLSZ-től, ami a televíziós szerződésektől és a Szerencsejáték Zrt.-vel kötendő jogdíjas megállapodásoktól függ, amik az évad végén lejárnak, és még nincs új, aláírt szerződés.”

A szabolcsi szakvezető megerősítette: a hosszabbítás a lejáró kontraktussal rendelkező futballistákkal 

attól függ, mennyi pénzből gazdálkodhatnak a következő kiírásban, amit most még nem látnak”.

Mint ismert, a Tisza Párt győzelmével zárult országgyűlési választások után komoly átrendeződés jöhet a hazai sportban, a futballtól is megvonhatják a források egy részét. Június 30-án lejár az NB I-es meccsek közvetítési jogára és a Szerencsejáték Zrt.-vel kötött szerződés, amelyek évente mintegy 20 milliárd forintot hoztak a sportágnak. Ennek az összegnek a jelentős része évek óta beépül a hazai egyesületek költségvetésébe, a nyártól viszont eltűnik, és egyelőre nem látni, mennyi pénz folyhat be ezután. Pedig ez a két tétel biztosította eddig a kluboknak a központi támogatások jelentős részét. Csányi Sándor, az MLSZ elnöke nemrégiben közölte: „Ezeknek a pénzeknek a kiesése veszélyeztetne néhány csapatot”. Csányi közben arról is beszélt, hogy 

„Az új kormány vagy személyesen Magyar Péter nem sportellenes, nem futballellenes, a foci pedig talpon fog maradni, mert van rá igény”.

Fotók: MTI/Czeglédi Zsolt

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Picnic Niki
•••
2026. április 30. 11:46 Szerkesztve
Igény van, csak fizetőképes kereslet nincs rá. Az ilyen koldus országok, mint a környezők is, amelyekben pénz alig van focira, közösen bonyolítsanak le bajnokságot. pl. szerbek, horvátok, szlovénok, szlovákok, stb A szomszédok bánatukban nem mennek a Dunának, mert az EB legjobb 16-ban nincsenek, nekünk sem kellene. Nálunk 4-5 csapatnál nincs több, amelyet eltartanak a szurkolók, Amúgy ott úgy elvertek volna bennünket, m szódás... Csak égtünk volna
hernadvolgyi-2
2026. április 30. 11:33
"- Ejh, döntsd a tőkét, ne siránkozz," Foci helyett pride-ot!
szim-patikus
•••
2026. április 30. 11:07 Szerkesztve
mennyi pénzt kapunk ---- pá pá Régi idők focija. Nem számít a Garas, Hét tonna dollár kell. -mondja Minarik Edukált útódja az újhéber Kabosnak. (m ellesz az ország nélkületek)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!