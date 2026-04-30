„Amíg nem tudjuk, mennyi pénzt kapunk az MLSZ-től” – vészjelzést küldött az egyik NB I-es focicsapat

„Nagy a bizonytalanság, senki sem tud semmit” – a jövőjüket féltik a játékosok a kormányváltás miatt
„Valaminek történnie kell!”
Révész Attila szerint a játékoskeret összetétele attól is függ, hogy mekkora összegből gazdálkodhatnak a következő kiírásban, amit most még nem látnak. A Kisvárda edzője az MLSZ-től kapott támogatásról, a televíziós szerződésekről és a Szerencsejáték Zrt.-ről is beszélt.
Révész Attila ismét hallatott magáról. A labdarúgó NB I nyolcadik helyén álló Kisvárda sportigazgatója, vezetőedzője a már biztosan kieső DVTK elleni 2–1-es vereséget követően arról beszélt, hogy az országgyűlési választások óta rengeteg pletyka kering a magyar futball jövőjét illetően, ami a rossz formában lévő csapatára is hatással van. „Valahol megértem a játékosokat, mert nagyon nagy a bizonytalanság, nem kapunk információkat. Az is információ lenne, ha másodosztályban indulnánk, ha megszűnne a bajnokság, valaminek történnie kell! Nyilván lesz futball, csak a játékosok most a jövőjüket féltve más arcukat mutatják. Az én feladatom lenne motiválni őket, de bennem sincs meg az az erő, mint korábban és bennem is hatalmas bizonytalanság van” – fogalmazott az 53 éves szakember. Révész most a Nemzeti Sportnak is borús képet festett a folytatásról.
Ezt is ajánljuk a témában
A trénert azután kereste meg a sportnapilap, hogy a kisvárdai vezetőség két fordulóval a bajnokság vége előtt elköszönt két bosnyák légiósától, Aleksandar Jovicictől és Branimir Cipetictől.
„Akinek lejár a szerződése, és már láthatóan nem tud segíteni a csapatnak, attól már a befejezés előtt el kell köszönnünk, hogy ne rontsa a légkört” – kezdte Révész Attila, majd így folytatta:
A keretet érintő további változásokra várni kell, amíg nem tudjuk, pontosan mennyi pénzt kapunk a következő idényben az MLSZ-től, ami a televíziós szerződésektől és a Szerencsejáték Zrt.-vel kötendő jogdíjas megállapodásoktól függ, amik az évad végén lejárnak, és még nincs új, aláírt szerződés.”
A szabolcsi szakvezető megerősítette: a hosszabbítás a lejáró kontraktussal rendelkező futballistákkal
„attól függ, mennyi pénzből gazdálkodhatnak a következő kiírásban, amit most még nem látnak”.
Mint ismert, a Tisza Párt győzelmével zárult országgyűlési választások után komoly átrendeződés jöhet a hazai sportban, a futballtól is megvonhatják a források egy részét. Június 30-án lejár az NB I-es meccsek közvetítési jogára és a Szerencsejáték Zrt.-vel kötött szerződés, amelyek évente mintegy 20 milliárd forintot hoztak a sportágnak. Ennek az összegnek a jelentős része évek óta beépül a hazai egyesületek költségvetésébe, a nyártól viszont eltűnik, és egyelőre nem látni, mennyi pénz folyhat be ezután. Pedig ez a két tétel biztosította eddig a kluboknak a központi támogatások jelentős részét. Csányi Sándor, az MLSZ elnöke nemrégiben közölte: „Ezeknek a pénzeknek a kiesése veszélyeztetne néhány csapatot”. Csányi közben arról is beszélt, hogy
„Az új kormány vagy személyesen Magyar Péter nem sportellenes, nem futballellenes, a foci pedig talpon fog maradni, mert van rá igény”.
Fotók: MTI/Czeglédi Zsolt