révész attila Kisvárda kormányváltás

„Nagy a bizonytalanság, senki sem tud semmit” – a jövőjüket féltik a játékosok a kormányváltás miatt

2026. április 27. 10:22

Révész Attila a Kisvárda legújabb veresége után megint nem kímélte játékosait. A sportigazgató/vezetőedző szerint a labdarúgók teljesítményére a kormányváltás is hatással van.

Szombaton a Kisvárda 2–1-es vereséget szenvedett a már biztosan kieső DVTK ellen hazai pályán az NB I 31. fordulójában. Ezzel a nemrég még a dobogó közelében álló klub már lassan két hónapja nem tudta legyőzni egyetlen ellenfelét sem a bajnokságban. Ahogy azt megszokhattuk, a kisvárdaiak szókimondó sportigazgató/vezetőedzője, Révész Attila ezúttal sem rejtette véka alá véleményét a klub negatív szériájával kapcsolatban – még a kormányváltás is szóba került.

Révész Attila szerint a kormányváltás miatt nagy a biztonytalanság. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

„Gratulálok a Diósgyőrnek, a rengeteg fiatal lelkesedésével megérdemelten nyerték meg a mérkőzést” – kezdte a szakember értékelését az M4 Sport kamerája előtt. – „Nálunk néhány játékos teljesítménye megdöbbentett, elvesztettük a fókuszt, és nem tudom nekik visszahozni. Azt látom, tudat alatt elengedték az egészet. Próbáltunk a tisztességünkért játszani, de ezzel a hozzáállással az eddigi teljesítményüket rombolják le. Valamit ki kell találnunk a következő szezonra, mert nagyon nehéznek mutatkozik. Akiknek lejár a szerződése, megmutatták, hogy nem véletlenül nem ajánlottunk nekik újat, nekünk is legalább annyit kell változtatni a kereten, mint a Diósgyőrnek.”

Hozzátette: 

a távozóktól hamarabb meg fognak válni, hogy ne rombolják tovább az öltözői morált. 

Előkerült a kormányváltás is

Révész arra is beszélt, hogy az országgyűlési választások óta nagy a bizonytalanság a magyar futballban, hiszen a Magyar Labdarúgó-szövetségnek lejár a szerződése az állami cégekkel, így egyelőre nem tudni, mekkora központi forrás állhat a következő évadban a klubok rendelkezésére. A szakember szerint pedig ez is kihat a labdarúgók teljesítményére…

„Valahol megértem a játékosokat, mert nagyon nagy a bizonytalanság, nem kapunk információkat.

 Az is információ lenne, ha másodosztályban indulnánk, ha megszűnne a bajnokság, valaminek történnie kell! Nyilván lesz futball, csak a játékosok most a jövőjüket féltve más arcukat mutatják. Az én feladatom lenne motiválni őket, de bennem sincs meg az az erő, mint korábban és bennem is hatalmas bizonytalanság van.

Erre a két meccsre a tisztességet elő tudjuk venni, és tapssal tudunk elköszönni a közönségünktől” – zárta szavait Révész Attila.

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
szimpibetti
•••
2026. április 27. 11:35 Szerkesztve
A sportigazgató/vezetőedző szerint a labdarúgók teljesítményére a kormányváltás is hatással van." Mi más?Baszki ekkora faszságot előadni, ráadásul a japánok lelőttek egy kékbálnát a jeges tengeren ezért hagyták ki a 11 est.😁😂
kamasuka
2026. április 27. 11:31
Ugyanmár!
madre79
2026. április 27. 11:30
16 évig aranykor volt, de nektek kellett a változás - itt van, csak bírjuk ki!
frankie-bunn
2026. április 27. 11:18
Gondolom azért a "változásra" szavaztatok.... :DDDD
