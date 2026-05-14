Nagyon-nagyon rég nem voltak akkorák a magyarok várakozásai a kormánnyal szemben, mint most

A szakértő szerint jelentősen olcsóbb lett a magyar állam finanszírozása az elmúlt hónapban
Az államadósság jelenlegi mértékéről is értekezett Sebestyén Géza.
A kormányváltás utáni eufória óriási adag optimizmust adhatott a lakosságnak.
A GKI Gazdaságkutató utoljára 2019-ben mért a mostaninál magasabb bizalmi indexet, miután jelentős mértékben javultak a lakossági várakozások májusban – közölte a GKI az MTI-vel.
Az intézet méréseinek kezdete óta 16,1 ponttal a mostani a legjelentősebb havi elmozdulás. Az index -0,9 pontos májusi összértéke a negyedik legmagasabb az utóbbi több mint 23 évben.
Magasabb értéket eddig mindössze két időszakban mértek: a 2002. évi választásokat követő néhány hónapban, valamint 2018-2019 egyes hónapjaiban
– jegyezték meg.
A közlemény szerint ez
a kormányváltást övező elvárásokkal magyarázható, ami az országgyűlési választások időszakában nem szokatlan, de ennyire hirtelen változásra korábban nem volt példa.
A lakosság főképp az ország gazdasági helyzetének javulásában bízik, ez az index 33,4 ponttal nőtt április óta. A saját pénzügyi kilátásaikat visszafogottabban ítélik meg az emberek a következő egy évre, a havi emelkedés 17,6 százalékos.
Az index másik két részindexe szintén pozitív irányba mozdult el, bár az előzőekhez képest mérsékeltebb mértékben. A lakosság az elmúlt 12 hónapra vonatkozó pénzügyi helyzetét 6,4 ponttal, míg a nagy értékű fogyasztási cikkekre fordítható pénzének következő 12 havi alakulását 7 ponttal értékelte kedvezőbbre, mint április elején. Az elemzők felhívták a figyelmet a részindexek aszimmetriájára: a háztartások jövőre vonatkozó várakozásai jóval nagyobb mértékben mozdultak el, mint az elmúlt 12 hónap saját pénzügyi helyzetének megítélése. A mostani bizalmi ugrás szerintük inkább a gazdaságpolitikai fordulatba vetett bizalmat, mintsem a háztartások tényleges helyzetének rövid távú gyors változását mutatja.
Az infláció és a munkanélküliek számának alakulására vonatkozó megítélés ugyancsak javult a májusi adatok alapján – ismertették. A visszajelzésekből a GKI arra következtet, hogy ebben a hónapban a lakosság minden tényezőt kedvezőbben ítélt meg, mint egy hónappal korábban.
