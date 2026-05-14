Nagyon-nagyon rég nem voltak akkorák a magyarok várakozásai a kormánnyal szemben, mint most

Az index másik két részindexe szintén pozitív irányba mozdult el, bár az előzőekhez képest mérsékeltebb mértékben. A lakosság az elmúlt 12 hónapra vonatkozó pénzügyi helyzetét 6,4 ponttal, míg a nagy értékű fogyasztási cikkekre fordítható pénzének következő 12 havi alakulását 7 ponttal értékelte kedvezőbbre, mint április elején. Az elemzők felhívták a figyelmet a részindexek aszimmetriájára: a háztartások jövőre vonatkozó várakozásai jóval nagyobb mértékben mozdultak el, mint az elmúlt 12 hónap saját pénzügyi helyzetének megítélése. A mostani bizalmi ugrás szerintük inkább a gazdaságpolitikai fordulatba vetett bizalmat, mintsem a háztartások tényleges helyzetének rövid távú gyors változását mutatja.