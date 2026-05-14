optimizmus gki lakosság kormányváltás

Nagyon-nagyon rég nem voltak akkorák a magyarok várakozásai a kormánnyal szemben, mint most

2026. május 14. 13:17

A kormányváltás utáni eufória óriási adag optimizmust adhatott a lakosságnak.

A GKI Gazdaságkutató utoljára 2019-ben mért a mostaninál magasabb bizalmi indexet, miután jelentős mértékben javultak a lakossági várakozások májusban – közölte a GKI az MTI-vel.

Az intézet méréseinek kezdete óta 16,1 ponttal a mostani a legjelentősebb havi elmozdulás. Az index -0,9 pontos májusi összértéke a negyedik legmagasabb az utóbbi több mint 23 évben.

Magasabb értéket eddig mindössze két időszakban mértek: a 2002. évi választásokat követő néhány hónapban, valamint 2018-2019 egyes hónapjaiban

– jegyezték meg.

A közlemény szerint ez

a kormányváltást övező elvárásokkal magyarázható, ami az országgyűlési választások időszakában nem szokatlan, de ennyire hirtelen változásra korábban nem volt példa.

A lakosság főképp az ország gazdasági helyzetének javulásában bízik, ez az index 33,4 ponttal nőtt április óta. A saját pénzügyi kilátásaikat visszafogottabban ítélik meg az emberek a következő egy évre, a havi emelkedés 17,6 százalékos.

Az index másik két részindexe szintén pozitív irányba mozdult el, bár az előzőekhez képest mérsékeltebb mértékben. A lakosság az elmúlt 12 hónapra vonatkozó pénzügyi helyzetét 6,4 ponttal, míg a nagy értékű fogyasztási cikkekre fordítható pénzének következő 12 havi alakulását 7 ponttal értékelte kedvezőbbre, mint április elején. Az elemzők felhívták a figyelmet a részindexek aszimmetriájára: a háztartások jövőre vonatkozó várakozásai jóval nagyobb mértékben mozdultak el, mint az elmúlt 12 hónap saját pénzügyi helyzetének megítélése. A mostani bizalmi ugrás szerintük inkább a gazdaságpolitikai fordulatba vetett bizalmat, mintsem a háztartások tényleges helyzetének rövid távú gyors változását mutatja.

Az infláció és a munkanélküliek számának alakulására vonatkozó megítélés ugyancsak javult a májusi adatok alapján – ismertették. A visszajelzésekből a GKI arra következtet, hogy ebben a hónapban a lakosság minden tényezőt kedvezőbben ítélt meg, mint egy hónappal korábban.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

tapir32
2026. május 14. 14:24
"Összefoglalva megállapítható, hogy az eladósodottság mértékét legjobban tükröző mutató alapján, a GDP-hez viszonyított államadósság-arány tekintetében, Magyarország 2010 és 2025 között lényegesen jobban teljesített, nem csak a 2002–2010-es időszakhoz, hanem az összes régióbeli országhoz képest is. A kormány tehát – minden ellentétes híreszteléssel szemben – jobb állapotban adja át az országot e téren is, mint ahogy átvette." Hegedűs Tamás, Világgazdaság
Canadian
2026. május 14. 14:15 Szerkesztve
A tiszások transzban vannak, borzalmas 16 évről ordítoznak. Ha olyan borzalmas volt a 16 év, miért választották Orbánt vissza még 3-szor? Erre soha nem jön válasz, mert ezek képtelenek önállóan gondolkozni. Az értelmük csak arra korlátozódik, hogy ész nélkül ismételjék, amit a szájukba rágtak. Ritka ostoba, bunkó, gyűlölködő, elmebeteg csürhe.
radler
2026. május 14. 14:08
"Nagyon-nagyon rég nem voltak akkorák a magyarok várakozásai a kormánnyal szemben, mint most" Ilyen 16 év után ezen nem is lehet csodálkozni.
elcapo-3
2026. május 14. 14:02
Na , innen jön majd a hatalmas pofára esés!........aztán az ajvék, hogy nem is ezt ígérték nekik!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!