Nem vállal hosszútávú pénzügyi kötelezettségeket a Nemzeti Filmintézet

A Nemzeti Filmintézet 2020-as indulását követően egyesítette a moziforgalmazásra és televíziós/streaming szolgáltatásra készülő audiovizuális alkotások átfogó támogatási rendszerét. A koronavírusjárvány időszakában az NFI intézkedéseinek köszönhetően a hazai filmipar nehéz helyzetbe került szereplői jelentős támogatást kaptak, és a régióban elsőként indulhatott újra a filmgyártás Magyarországon – sorolták.
Hozzátették, a folyamatosan és átláthatóan működtetett egységes, pályázat alapú támogatás rendszer eredményeként
2020 óta több mint 90 egész estés mozifilm és 500 televíziós alkotás készült el, köztük számos népszerű és világszerte bemutatott és díjazott film.
A pályakezdő filmeseket támogató Inkubátor Programban 21 film készült el 2020 óta. Az A-kategóriás nemzetközi fesztiválokra 44 NFI támogatással készült alkotás kapott meghívást, ezek 14 díjat és elismerést nyertek el.
A Nemzeti Filmintézet koprodukció stratégiájának sikerét mutatja több mint 40, nemzetközi együttműködésben megvalósult alkotás, növelve a filmek finanszírozási volumenét és terjesztési lehetőségeit. 2025-ben két magyar versenyfilm – a Csendes barát és az Árva – szerepelt a velencei filmfesztivál versenyprogramjában, melyre korábban nem volt példa. A belföldi és külföldi filmértékesítésből származó bevétel jelentősen nőtt, 2025-ben először haladta meg az egymilliárd forintot.