04. 15.
szerda
streaming nemzeti filmintézet filmio káel csaba filmipar magyarország közlemény kormányváltás

Nem vállal hosszútávú pénzügyi kötelezettségeket a Nemzeti Filmintézet

2026. április 15. 13:59

2020 óta megannyi hazai és nemzetközi sikert tudhatott magáének a magyar filmipar.

2026. április 15. 13:59
A Nemzeti Filmintézet a kormányváltásra való tekintettel a továbbiakban nem hoz hosszútávú pénzügyi kötelezettségekkel járó döntéseket, ugyanakkor megteszi azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek az átmeneti időszakban is segítik a magyar mozgóképipar folyamatos és zavartalan működését – írták közleményükben.

Ezután ismertették, hogy a Nemzeti Filmintézet alapszabálya szerint az igazgatóság megválasztása és visszahívása a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A kommünikéből az is kiderült, hogy, 

Káel Csaba a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos megbízatása a miniszterelnök megbízatásával egyidőben szűnik meg, 

ugyanakkor a vonatkozó jogszabály szerint a kormánybiztos az új Kormány megalakulásáig gyakorolja hatáskörét.

A magyar filmipar felemelkedését hozta az elmúlt néhány év

A közleményben arra is kitértek, hogy a Nemzeti Filmintézet kimagasló eredményeket ért el 2020 és 2026 között.

A magyar filmipar volumene a fejlesztéseknek köszönhetően az elmúlt 5 évben ötszörösére nőtt, és meghaladta az évi 300 milliárd forintot, munkát és megélhetést biztosítva mintegy 20 ezer filmesnek. 

A világ filmgyártásának vezető európai központja lett Magyarország 

– emelték ki.

A Nemzeti Filmintézet 2020-as indulását követően egyesítette a moziforgalmazásra és televíziós/streaming szolgáltatásra készülő audiovizuális alkotások átfogó támogatási rendszerét. A koronavírusjárvány időszakában az NFI intézkedéseinek köszönhetően a hazai filmipar nehéz helyzetbe került szereplői jelentős támogatást kaptak, és a régióban elsőként indulhatott újra a filmgyártás Magyarországon – sorolták.

Hozzátették, a folyamatosan és átláthatóan működtetett egységes, pályázat alapú támogatás rendszer eredményeként 

2020 óta több mint 90 egész estés mozifilm és 500 televíziós alkotás készült el, köztük számos népszerű és világszerte bemutatott és díjazott film. 

A pályakezdő filmeseket támogató Inkubátor Programban 21 film készült el 2020 óta. Az A-kategóriás nemzetközi fesztiválokra 44 NFI támogatással készült alkotás kapott meghívást, ezek 14 díjat és elismerést nyertek el.

A Nemzeti Filmintézet koprodukció stratégiájának sikerét mutatja több mint 40, nemzetközi együttműködésben megvalósult alkotás, növelve a filmek finanszírozási volumenét és terjesztési lehetőségeit. 2025-ben két magyar versenyfilm – a Csendes barát és az Árva – szerepelt a velencei filmfesztivál versenyprogramjában, melyre korábban nem volt példa. A belföldi és külföldi filmértékesítésből származó bevétel jelentősen nőtt, 2025-ben először haladta meg az egymilliárd forintot.

Rekorderfilmek a moziban és a képernyőn

Arra is rámutattak, hogy minden rekordot megdöntöttek filmjeink a hazai mozikban, a tévéképernyőkön, a streamingen. Több mint 1 millióan váltottak mozijegyet a Hogyan tudnék élni nélküled? című rom-komra – ekkora sikerre négy évtizede nem volt példa. A tévépremier pedig 1,5 millió nézőt vonzott a képernyők elé.

Míg a legnagyobb magyar hadvezérről és koráról, európai összefogással készült, világszínvonalú sorozat, 

a Hunyadi epizódonkénti, csaknem 1 millió tévénézőjével filmtörténetet írt, televíziós nézettségi rekordokat döntött. 

A Nemzeti Filmintézet közleményét azzal zárta, hogy nemzeti filmkincsünk Európában szinte egyedülálló módon lett hozzáférhető online, a 2020-ban indított streaming szolgáltatás, a FILMIO révén. 

Az új fogyasztói trendekhez igazodva, a széles közönség számára folyamatosan elérhetők filmörökségünk alkotásai és a kortárs magyar filmek. Jelenleg 1200 alkotás nézhető a FILMIO kínálatában, évente mintegy 300 ezer lejátszást indítanak a felhasználók – közölték.

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
zabszem
2026. április 15. 15:08
Na a filmipar is megindul lefelé... Kac-kac...
Majdmegmondom
2026. április 15. 14:57
Igen, itt az a fura, hogy az NFI égisze alatt főleg balos rendezők, forgatókönyvírók és színészek munkáit támogatta. Eddig volt demokrácia. Javaslom, nézzétek meg a Diktátor (2012) című filmet, mert mostantól az a korszak jön...
nanemane-0
2026. április 15. 14:51
Hogy el ne sírjam magam. A magyar filmipar eddig a libsi filmeket részesítette előnybe.
dundi-fan3
2026. április 15. 14:28
Nagyon szomorú vagyok. Pedig rossz nyelvek szerint rákaykálmi már újabb nagyszabású kasszasikerrel készült. Címe: bukás, a dundi végnapjai.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!