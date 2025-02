Ilyen volumenű professzionális állami stúdiófejlesztésre még nem volt példa itthon! – Káel Csaba a Mandinernek

Vagyis?

Például sürgősen meg kellene szervezni egy közös európai mozihálózatot, a középpontban természetesen az európai alkotásokkal. Hasonlóan létre kellene hozni egy vagy több nagy közös streamingplatformot. Az ehhez vezető út első lépéseként, amolyan mintaadó jelleggel jöttünk ki négy éve a Filmióval, ahol először a felújított magyar klasszikusokat tettük elérhetővé, majd fokozatosan az újabb műveket is. Egy ideje pedig tárgyalunk a lengyelekkel és a csehekkel, hogy legalább a régiószintű együttműködésben előre tudjunk lépni. Mindez, ahogy említettem, gazdasági érdekünk is; az így nyert pluszbevételeket nem csupán új produkciókra költhetjük, de beforgathatjuk akár a filmes képzéseinkbe is.

Ezen a téren hogyan állunk?

Haladunk. Az a szintű tartaloméhség, ami a világban van a mozgókép kapcsán, rég nem koncentrálódik csupán a szerzői filmekre, ott van a rengeteg ipari alkalmazás is a reklámfilmektől a virtuális világban futó tartalmakig; ezek előállításában sok-sok szakember vesz részt. De ha csak a klasszikus játékfilmeket tekintjük, ott is jóval szigorúbbak a műfaji kritériumok. Egy mai forgatókönyvírónak, operatőrnek vagy rendezőnek univerzálisnak kell lennie, aki képes elkészíteni egy vígjátékot, egy krimit vagy egy sorozatepizódot a megfelelő stílusban és minőségben, mikor mire van éppen igény. Ezért például az egyetemizői filmekre, ott van a rengeteg ipari alkalmazás is a reklámfilmektől a virtuális világban futó tartalmakig; ezek előállításában sok-sok szakember vesz részt. De ha csak a klasszikus játékfilmeket tekintjük, ott is jóval szigorúbbak a műfaji kritériumok. Egy mai forgatókönyvírónak, operatőrnek vagy rendezőnek univerzálisnak kell lennie, aki képes elkészíteni egy vígjátékot, egy krimit vagy egy sorozatepizódot a megfelelő stílusban és minőségben, mikor mire van éppen igény. Ezért például az egyetemi filmes képzésben azt szorgalmazzuk, hogy a hallgatók minél jobban mélyedjenek el a szakmai alapokban, hogy később a lehető legtöbb területen bevethetők legyenek – a zsenik úgyis kijárják aztán a maguk szerzői filmes útját.

És a háttéripar?

Már most ott vagyunk a világelitben, amit jól szimbolizál sok más mellett a két berendezőnk, a Dűnében is dolgozó Sipos Zsuzsanna korábbi és Mihalek Zsuzsa tavalyi BAFTA- és Oscar-díja.

Múlt hét óta pedig újabb magyar Oscar-jelölésnek örül hetünk, hiszen Jancsó Dávid A brutalista vágójaként bekerült a szűkített listára.

Óriási öröm ez is. Innen is gratulálok neki és minden magyar filmesnek, aki hozzátett A brutalista, a Dűne – Második rész és a Maria Oscar-jelölésekkel elismert alkotások világsikeréhez. Példaértékű a filmiparban az állam és a magánszektor összefogása, ami az utóbbi években lehetővé tette magas minőségű mozgóképek létrehozását Magyarországon, amelyek a világ filmgyártásának élvonalából is kiemelkednek. Mindnyájunk elismerése megilleti a filmek kiváló hazai koproducereit, továbbá az NFI Filmlabor elsőrangú szakembereit,

elkötelezett munkájuk híre döntő szempont volt, hogy a különleges technikával készült A brutalista és a Maria gyártását Magyarországra hozták az alkotók.

Egyáltalán nem véletlen tehát, hogy ennyi külföldi produkció forog nálunk, amelyek alkotói, köztük

olyan világsztárok, mint Ridley Scott, egytől egyig elismeréssel nyilatkoznak az itt tapasztalt technológiai felkészültségről, szaktudásról, profizmusról.

Az NFI-nek pedig ez is dolga: koordinálni a közös munkát és védeni az ágazatban dolgozó csaknem húszezer magyar érdekeit. A koronavírus-járvány idején komplex egészségvédelmi szolgáltatást dolgoztunk ki a nemzetközi produkcióknak, hogy legalább az előkészületekkel ne kelljen leállniuk. Azaz a hátrányból előnyt kovácsoltunk, aminek eredményeként a lezárások után hozzánk tértek vissza elsőként, és azóta is sorra érkeznek a külföldi stábok. A Dűne volt a zászlóshajó, majd gyorsan követték a többiek is. Mi meg úgy döntöttünk, addig kell ütni a vasat, amíg meleg, és a föld minden táján, de különösen Hollywoodban erőteljesen reklámozni kezdtük a magyarországi stúdiókat a szolgáltatókkal együtt; az ottani szaksajtó már csak úgy hív minket, hogy Hollywood on the Danube. Ezen a területen egyébként ritkán tapasztalható harmonikus együttműködés van a magán- és az állami szféra között.

Ezt hogy érti?

Hogy mindegyik stúdió teljes kihasználtsággal és világszínvonalon működik. Csak Budapest körül négy szupermodern magánstúdió épült az utóbbi időben, a Nemzeti Filmintézet fóti stúdióbázisát pedig kormányzati támogatással bővítettük és korszerűsítettük. Februártól négy új, világszínvonalú

sound stage áll itt rendelkezésre, egyenként 2500 négyzetméteresek, de szükség esetén össze is nyithatók, azaz komplett városokat fel lehet húzni bennük.

Ilyen volumenű professzionális állami stúdiófejlesztésre még nem volt példa itthon,

a magyarországi stúdiókapacitás huszonkét százalékkal nőtt. Erre pedig nemcsak a meg­növekedett külföldi érdeklődés miatt van szükség, hanem azért is, nehogy éppen a hazai produkciók kerüljenek hátrányba. Nekünk mindig és mindenekfelett ez, a magyar érdek a legfontosabb.

Magyar film – 2024 A Nemzeti Filmintézet támogatásával több mint 40 televíziós film és sorozat készült 2024-ben. Moziban 13 alkotás premierjét tartották: Dér Asia: Nem halok meg; Prikler Mátyás: Hatalom; Breier Ádám: Lefkovicsék gyászolnak; Lóth Balázs: Most vagy soha!; Csáki László: Kék Pelikan; Zurbó Dorottya – Arun Bhattarai: A boldogság ügynöke; Sebastian Buttny: Szent; Vékes Csaba: Lepattanó; Rohonyi Gábor: Bolond Istók; Fazakas Péter: Ma este gyilkolunk; Miklós Ádám: Mélypont érzés; Tősér Ádám: DAC film; Orosz Dénes: Hogyan tudnék élni nélküled? Moziban, televízióban és streamingen több millióan látták ezeket a filmeket és sorozatokat. Az NFI-produkciók világszerte több mint 170 fesztiválra kaptak meghívást, és több mint 60 rangos díjat nyertek el. A 2024-ben megkötött külföldi forgalmazási szerződések értéke meghaladta a 350 millió forintot. A filmügyi kormánybiztos széles körű együttműködési megállapodást írt alá a cannes-i filmvásáron a China Film Administration vezetőjével, Londonban és Los Angelesben pedig a 2024-ben először megrendezett, a magyar és a Magyarországon forgatott külföldi filmeket egyaránt reklámozó Made in Hungary szakmai fórumokon erősítette a nemzetközi kapcsolatokat. Hollywoodban jelentette be, hogy 2030-ig biztosítva van a hazai filmipar sikerének alapját szolgáló támogatási rendszer, amelynek legfontosabb eleme a 30 százalékos filmszakmai adókedvezmény. A magyar filmek és sorozatok alkotói mellett 2024-ben is a legnagyobb nemzetközi gyártók és világsztárok forgattak Magyarországon, munkájukat több száz kiváló hazai szakember segítette. Közülük Mihalek Zsuzsa berendező BAFTA- és Oscar-díjat kapott a Szegény párák című film lenyűgöző látványáért. A hazai és nemzetközi produkciók sikereihez az NFI Filmlabor is hozzájárult, világszínvonalon dolgozó szakemberei hívták elő a négy Oscar-díjjal kitüntetett Szegény párák negatívjait, és részt vettek több más nemzetközi produkció, így a témájában is magyar vonatkozású A brutalista utómunkájában is.



