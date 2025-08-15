Ne csodálkozzunk, hogy ilyen hét után lenyomtuk Romániát

A Paksi FC az El első selejtezőfordulójában kezdett, s mivel ott elvesztette párharcát, a Kl második selejtezőkörébe került át. Itt sikeresen ment egy kört, majd a harmadikban kiesett. A Puskás Akadémia a Kl második selejtezőfordulójában kezdett, de rögtön, az első párharcban elvérzett.

A magyar klubok így összesen 2125 pontot hoztak össze eddig a 2025–2026-os idényben.

[📊 UEFA Country Ranking - as of 14 Aug]



🇵🇱 Poland has almost caught 🇳🇴 Norway on 12th!



🇮🇱 Israel overtakes 🇨🇾 Cyprus on 19th.



🇭🇺 Hungary overtakes 🇷🇴 Romania on 23rd.



🇧🇬 Bulgaria overtakes 🇷🇺 Russia on 29th.



... pic.twitter.com/gl0W6F6sdc — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 14, 2025

Az FTC és az ETO további sikereivel még tovább nőhet ez a pontszám, mindenesetre Romániát már megelőztük, Szerbia pedig úgy vezet előttünk 125 ponttal, hogy már csak a Crvena zvezda maradt versenyben.

Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA