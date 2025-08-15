Ft
Ft
37°C
18°C
Ft
Ft
37°C
18°C
08. 15.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 15.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Paks Puskás Akadémia ETO FC Magyarország Ferencváros Románia

Ne csodálkozzunk, hogy ilyen hét után lenyomtuk Romániát

2025. augusztus 15. 18:35

De még Szerbia is megfogható!

2025. augusztus 15. 18:35
null

A Football Meets Data összesítéséből kiderült, hogy Magyarország megelőzte Romániát az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) országkoefficiens-ranglistáján – szúrta ki a Csakfoci.

Mint ismert, négy magyar csapat indult el az európai kupák selejtezőiben. Közülük a Ferencvárosi TC és az ETO FC még versenyben van. Előbbi a Bajnokok Ligája, utóbbi a Konferencia-liga rájátszásában harcolhatja ki a főtáblára jutást. A Fradi esetében fontos megjegyezni, hogy a legrosszabb esetben is az Európa-liga főtáblájára jut.

Ezt is ajánljuk a témában

A Paksi FC az El első selejtezőfordulójában kezdett, s mivel ott elvesztette párharcát, a Kl második selejtezőkörébe került át. Itt sikeresen ment egy kört, majd a harmadikban kiesett. A Puskás Akadémia a Kl második selejtezőfordulójában kezdett, de rögtön, az első párharcban elvérzett.

A magyar klubok így összesen 2125 pontot hoztak össze eddig a 2025–2026-os idényben. 

Az FTC és az ETO további sikereivel még tovább nőhet ez a pontszám, mindenesetre Romániát már megelőztük, Szerbia pedig úgy vezet előttünk 125 ponttal, hogy már csak a Crvena zvezda maradt versenyben.

Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
salátás
2025. augusztus 15. 18:52
kijöttek az új statisztikák: a románok európa bajnokok egy főre jutó tömény alkoholra vetített fogyasztásban :DDDDDD bár folyton hazudoznak a lipsik, mi valójában a középmezőnyben vagyunk, a román érték felét isszuk.
Válasz erre
0
0
massivement-2
2025. augusztus 15. 18:51
Ennyi öröme legyen a magyarkának. A magyar foci nemzetközileg ettől még ugyanúgy a pöcében van, hiába basztak el rá sok száz milliárdot.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!