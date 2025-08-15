Ne csodálkozzunk, hogy ilyen hét után lenyomtuk Romániát

Kiderült, hol játssza sorsdöntő meccsét az ETO – a helyszín mindenkit meglepett
A győri pályát gombás fertőzés támadta meg.
De még Szerbia is megfogható!
A Football Meets Data összesítéséből kiderült, hogy Magyarország megelőzte Romániát az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) országkoefficiens-ranglistáján – szúrta ki a Csakfoci.
Mint ismert, négy magyar csapat indult el az európai kupák selejtezőiben. Közülük a Ferencvárosi TC és az ETO FC még versenyben van. Előbbi a Bajnokok Ligája, utóbbi a Konferencia-liga rájátszásában harcolhatja ki a főtáblára jutást. A Fradi esetében fontos megjegyezni, hogy a legrosszabb esetben is az Európa-liga főtáblájára jut.
A Paksi FC az El első selejtezőfordulójában kezdett, s mivel ott elvesztette párharcát, a Kl második selejtezőkörébe került át. Itt sikeresen ment egy kört, majd a harmadikban kiesett. A Puskás Akadémia a Kl második selejtezőfordulójában kezdett, de rögtön, az első párharcban elvérzett.
A magyar klubok így összesen 2125 pontot hoztak össze eddig a 2025–2026-os idényben.
Az FTC és az ETO további sikereivel még tovább nőhet ez a pontszám, mindenesetre Romániát már megelőztük, Szerbia pedig úgy vezet előttünk 125 ponttal, hogy már csak a Crvena zvezda maradt versenyben.
