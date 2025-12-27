Ft
12. 27.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Rapid Wien Ferencváros FTC

Miközben mindenki Varga Barnabás és Tóth Alex jövőjéről találgat, az osztrák sajtó kitálalt a Fradiról

2025. december 27. 17:01

Osztrák sajtóhírek szerint Spanyolországban mérkőzhet meg egymással a Rapid Wien és a Ferencváros. Kérdés, hogy Varga Barnabás és Tóth Alex még pályára léphet-e az FTC-ben Bolla Bendegúz ellen.

2025. december 27. 17:01
null

Varga Barnabás és Tóth Alex – két név, amely a télen lázban tartja nemcsak az FTC, de úgy általánosságban a magyar futball szerelmeseit is. Előbbi a kontinens egyik legjobb formában lévő csatára, utóbbi pedig az egyik legnagyobb ígérete, könnyen elképzelhető, hogy távoznak is mindketten a télen külföldre, ráadásul nem akármilyen helyekre, nem akármilyen pénzért.

FTC
Vajon Varga még pályára léphet az FTC-ben Bolla ellen? Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

És ezek csak a tétmeccsek, előtte vár még Robbie Keane csapatára egy spanyolországi edzőtábor, ahol osztrák sajtóinformációk szerint felkészülési mérkőzést játszik a Fradi január 12-én az osztrák Rapid Wiennel is

 – szúrta ki az ulloi129.hu.

Korábbi edzőjével már nem találkozhat az FTC

A magyar válogatott alapemberének, Bolla Bendegúznak a csapata a nyáron is találkozott magyar ellenféllel, a Konferencia-liga selejtezőjében a jelenlegi NB I-es listavezető ETO-val: Győrben Borbély Balázs csapata nyert 2–1-re, Bécsben a Rapid 2–0-ra. Az osztrákok ezzel főtáblára jutottak, ahonnan azóta már tökutolsóként ki is estek.

Többek közt emiatt – és a Bundesligában való gyengélkedésnek köszönhetően – már nem a korábbi FTC-tréner, Peter Stöger irányítja Bolláékat, így mondhatni új csapat épül Bécsben.

A két zöld-fehér klub szurkolói egyébként nagy barátságot ápolnak egymással – bár ők vélhetően nem lesznek ott a spanyolországi mérkőzésen.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

