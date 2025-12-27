Miközben mindenki Varga Barnabás és Tóth Alex jövőjéről találgat, az osztrák sajtó kitálalt a Fradiról

Tóth Alexnek még fel kell fognia, ami történt – ezt üzente a fradistáknak
Ez volt a búcsúüzenet?
Osztrák sajtóhírek szerint Spanyolországban mérkőzhet meg egymással a Rapid Wien és a Ferencváros. Kérdés, hogy Varga Barnabás és Tóth Alex még pályára léphet-e az FTC-ben Bolla Bendegúz ellen.
Varga Barnabás és Tóth Alex – két név, amely a télen lázban tartja nemcsak az FTC, de úgy általánosságban a magyar futball szerelmeseit is. Előbbi a kontinens egyik legjobb formában lévő csatára, utóbbi pedig az egyik legnagyobb ígérete, könnyen elképzelhető, hogy távoznak is mindketten a télen külföldre, ráadásul nem akármilyen helyekre, nem akármilyen pénzért.
Bár a Ferencváros jelenleg két nélkülözhetetlennek tűnő labdarúgójáról van szó, nélkülük sem fog megállni az élet – már ha tényleg távoznak –, sőt igen mozgalmas január vár a csapatra, hiszen a hónap utolsó 10 napjában sorrendben megmérkőzik a Panathinaikosszal, az ETO FC-vel, a Nottingham Foresttel és a Pakssal is az Európa-ligában, illetve az NB I-ben.
És ezek csak a tétmeccsek, előtte vár még Robbie Keane csapatára egy spanyolországi edzőtábor, ahol osztrák sajtóinformációk szerint felkészülési mérkőzést játszik a Fradi január 12-én az osztrák Rapid Wiennel is
– szúrta ki az ulloi129.hu.
A magyar válogatott alapemberének, Bolla Bendegúznak a csapata a nyáron is találkozott magyar ellenféllel, a Konferencia-liga selejtezőjében a jelenlegi NB I-es listavezető ETO-val: Győrben Borbély Balázs csapata nyert 2–1-re, Bécsben a Rapid 2–0-ra. Az osztrákok ezzel főtáblára jutottak, ahonnan azóta már tökutolsóként ki is estek.
Többek közt emiatt – és a Bundesligában való gyengélkedésnek köszönhetően – már nem a korábbi FTC-tréner, Peter Stöger irányítja Bolláékat, így mondhatni új csapat épül Bécsben.
A két zöld-fehér klub szurkolói egyébként nagy barátságot ápolnak egymással – bár ők vélhetően nem lesznek ott a spanyolországi mérkőzésen.
