Miközben mindenki Varga Barnabás és Tóth Alex jövőjéről találgat, az osztrák sajtó kitálalt a Fradiról

És ezek csak a tétmeccsek, előtte vár még Robbie Keane csapatára egy spanyolországi edzőtábor, ahol osztrák sajtóinformációk szerint felkészülési mérkőzést játszik a Fradi január 12-én az osztrák Rapid Wiennel is

– szúrta ki az ulloi129.hu.

Korábbi edzőjével már nem találkozhat az FTC

A magyar válogatott alapemberének, Bolla Bendegúznak a csapata a nyáron is találkozott magyar ellenféllel, a Konferencia-liga selejtezőjében a jelenlegi NB I-es listavezető ETO-val: Győrben Borbély Balázs csapata nyert 2–1-re, Bécsben a Rapid 2–0-ra. Az osztrákok ezzel főtáblára jutottak, ahonnan azóta már tökutolsóként ki is estek.

Többek közt emiatt – és a Bundesligában való gyengélkedésnek köszönhetően – már nem a korábbi FTC-tréner, Peter Stöger irányítja Bolláékat, így mondhatni új csapat épül Bécsben.