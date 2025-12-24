Tóth Alexnek még fel kell fognia, ami történt – ezt üzente a fradistáknak

Megkérdezték Tóth Alexet, hogy az utolsó meccsét játszotta-e a Ferencvárosban – ezt válaszolta
Csak erre koncentrált.
Nagyon intenzív év van a Fradi fiatalja mögött, ezért még neki is fel kell dolgoznia, hogy mi minden történt vele 2025-ben. A húszéves Tóth Alex hirtelen a magyar futball egyik legnagyobb ígérete lett, és valamennyi európai topligából vannak érdeklődők iránta.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a diósgyőri győzelmet követően az M4 Sport kamerái előtt értékelt a Ferencvárosi Torna Club fiatal középpályása, Tóth Alex. A Fradi még mindig csak 20 éves labdarúgójának nekiszegezték a kérdést, hogy Miskolcon játszotta-e utolsó mérkőzését zöld-fehér mezben. „Még én sem tudom pontosan, mi lesz, izgatottan várom a januárt. Próbáltam erre a meccsre összpontosítani, most ez volt a fontos” – felelte. A kérdés jogosságához nem férhet kétség, hiszen az FTC klubelnöke, Kubatov Gábor is Magyarország egyik legnagyobb játékoseladásaként aposztrofálta Tóth leendő értékesítését egy televíziós interjúban. A külföldi szaksajtóban több helyen is csodagyerekként jellemzik, aki elképesztő villámkarriert futott be, hiszen tavaly még az NB II-es Soroksárban játszott, azóta viszont az Európa-liga-szereplő népligetiek alapemberévé, nem mellesleg messze legértékesebb futballistájává nőtte ki magát, és nemzeti csapatunknak is állandó tagja lett. A fradi.hu most vele készített évzáró interjút.
„Szerintem körülöttem senki sem gondolta, hogy ennyi minden fog velem történni ebben az évben, és ennyire intenzív lesz majdnem minden perce. Számomra is hihetetlen, még mind a mai napig” – kezdte Tóth Alex.
Hozzátette: bár nem kapott meg mindent idén, amiért dolgozott, de így is nagyon sokat hozott neki 2025, és most érzi igazán, hogy minden szempontból megtérül a befektetett munkája.
Amikor azt mondom, focista akarok lenni, akkor elsősorban az számít, mit nyújtok a pályán. Ugyanakkor a külsőségek – hogy például megyek az utcán és örülnek nekem – hozzá tartoznak a dolgokhoz. Nagyon jó érzés tud lenni, hogy akarnak téged az emberek, ez érzelmileg feltölt”
– fogalmazott a klubhonlapnak.
A mélypontokra kitérve a magyar–ír is szóba került. Ezzel kapcsolatban elmondta, amikor találkozik az emberekkel, a következő kérdéseket kapja:
„Próbálok ezen túllépni. Az a legfontosabb, hogy erősebben jöjjünk ki ebből az egészből, még ha nehéz is. Szerintem a bizonyítási vágyam lett azóta még erősebb. Ilyenkor az ember, ha másnak nem is, magának akarja bizonyítani, hogy igenis ki tudja hozni magából a maximumot.”
A Ferencváros Európa-liga-menetelésére kitérve arról beszélt, hogy szeret nagyot álmodni, és kell is, hogy az embernek sose legyen elég az, ami van, hanem mindig akarjon többet. „Ugyanakkor az is szükséges, hogy tudjuk értékelni a dolgokat. Jól haladunk, de még csak december van, ez még csak a kezdet, a nagyja még hátra van.”
Amikor a karácsonyi ünnepekről kérdezték, Tóth Alex így válaszolt: „Itthon maradok, a családdal voltunk wellnessezni, de én szeretem az otthon töltött időt, hiszen erre kevesebb lehetőségem volt.
Ez egy nagyon intenzív év volt, még nekem is fel kell fognom, hogy mi minden is történt valójában.”
A fradistáknak azt üzente: pihenjék ki ők is magukat, élvezzék a családdal ezt a kis időt, aztán őket is várják a stadionokba, mert rájuk is szükség lesz. „Komoly meccsek várnak ránk ebben a félévben is és kellemes ünnepeket, boldog karácsonyt kívánok mindenkinek és hajrá, Fradi!”
A magyar futball egyik legnagyobb ígéretéért valamennyi európai topligából vannak érdeklődők: szóba hozták már többek között
Tóth piaci értékét a mértékadó Transfermarkt 8 millió euróra becsüli, de szárnyra kaptak olyan hírek, hogy a Fradi ennek az összegnek majdnem a dupláját is megkaphatná érte.
