Tóth Alexnek még fel kell fognia, ami történt – ezt üzente a fradistáknak

Mi történt ott?

Hogyan viselték a vereséget?

Miként tudják túltenni magukat rajta?

„Próbálok ezen túllépni. Az a legfontosabb, hogy erősebben jöjjünk ki ebből az egészből, még ha nehéz is. Szerintem a bizonyítási vágyam lett azóta még erősebb. Ilyenkor az ember, ha másnak nem is, magának akarja bizonyítani, hogy igenis ki tudja hozni magából a maximumot.”

A Ferencváros Európa-liga-menetelésére kitérve arról beszélt, hogy szeret nagyot álmodni, és kell is, hogy az embernek sose legyen elég az, ami van, hanem mindig akarjon többet. „Ugyanakkor az is szükséges, hogy tudjuk értékelni a dolgokat. Jól haladunk, de még csak december van, ez még csak a kezdet, a nagyja még hátra van.”

Amikor a karácsonyi ünnepekről kérdezték, Tóth Alex így válaszolt: „Itthon maradok, a családdal voltunk wellnessezni, de én szeretem az otthon töltött időt, hiszen erre kevesebb lehetőségem volt.