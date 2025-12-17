Ft
Tóth Alex Kubatov Gábor Ferencváros

Kubatov Gábor ledobta a bombát: ez Magyarország egyik legnagyobb játékoseladása lesz!

2025. december 17. 22:03

Ha a Ferencváros komoly ajánlatot kap érte, el kell engedni – mondta el Kubatov Gábor. Bár nevet nem említett, élünk a gyanúperrel, hogy Tóth Alexről beszélt, aki szerinte az egész magyar labdarúgást magasabb polcra emelheti.

2025. december 17. 22:03
null

A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor egy hosszabb évértékelő interjút adott az M4 Sportnak. Bár adásba csak csütörtökön kerül a beszélgetés, a részleteket már csepegtetik belőle. Az elsőt a televíziós csatorna tette közzé közösségi oldalán, melyben a sportvezető elmondta, miért döntött úgy, hogy meghosszabbítja a futballcsapat vezetőedzőjének, Robbie Keane-nek a szerződését. A következő részletet maga Kubatov osztotta meg a Facebook-oldalán. A videóban az FTC egyik játékosának (Tóth Alex?) eligazolásáról beszél:

TÓTH Alex
Tóth Alex magasabb polcra emelheti a magyar labdarúgást. Fotó: MTI/Illyés Tibor

És ha kap egy komoly ajánlatot, vagy mi kapunk egy komoly ajánlatot, akkor el kell engedni. Magyarország egyik legnagyobb játékoseladása lesz, ami nemcsak minket, a Ferencvárost emel egy magasabb polcra, hanem az egész magyar labdarúgást emeli egy magasabb polcra.”

Varga Barnabás és Tóth Alex jöhet szóba nyilván, mint a legkapósabb magyar labdarúgói a Fradinak, mi azért utóbbira tippelnénk, hiszen a 20 éves középpályás az, akit szinte napról napra olyan topklubokkal hoznak hírbe, hogy leesik az ember álla.

Tóth Alex ügynöke is megszólalt

Juventus, Liverpool, Newcastle, RB Leipzig – hogy csak néhányat említsünk. Ráadásul Tóth Alex ügynöke, Papp Bence a Mandinernek nemrég megerősítette, hogy valóban érdeklődnek komoly klubok a középpályás iránt.

„Talán Magyarországon játszó fiatal magyar játékosról még soha nem beszéltek úgy, mint ahogyan most róla. Ez egyértelműen az ő és a Fradi érdeme. Értelemszerűen én nem szeretném kommentálni a pletykákat, de azt el tudom mondani, hogy érdemes figyelni a helyzetét. Az valós, hogy Európa legkomolyabb klubjai állnak sorban érte.”

Papp arról is beszélt nekünk akkor, hogy legkésőbb jövő nyáron bekövetkezik a transzfer:

„A piac dinamikája miatt nem tudom azt mondani, hogy a télen vagy jövő nyáron fog klubot váltani. De nem árulunk el zsákbamacskát, ha azt mondjuk, hogy ez legkésőbb a nyáron bekövetkezik. Ezt az állítást tudom vállalni, hiszen olyan érdeklődés van iránta, ami szerintem az elmúlt tíz évben nem volt tapasztalható Magyarországon játszó fiatal magyar játékos körül.”

Tóth Alex gyakorlatilag a most hosszabbító Robbie Keane érkezésével egy időben robbant be a Fradiba, ahol 20 évesen már 59 meccsnél, 4 gólnál és 15 gólpassznál jár, miközben a válogatottban már 9 alkalommal lépett pályára. Értékét a transfermarkt.de 8 millió euróra becsüli.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

