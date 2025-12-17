Kubatov Gábor ledobta a bombát: ez Magyarország egyik legnagyobb játékoseladása lesz!

„Talán Magyarországon játszó fiatal magyar játékosról még soha nem beszéltek úgy, mint ahogyan most róla. Ez egyértelműen az ő és a Fradi érdeme. Értelemszerűen én nem szeretném kommentálni a pletykákat, de azt el tudom mondani, hogy érdemes figyelni a helyzetét. Az valós, hogy Európa legkomolyabb klubjai állnak sorban érte.”

Papp arról is beszélt nekünk akkor, hogy legkésőbb jövő nyáron bekövetkezik a transzfer:

„A piac dinamikája miatt nem tudom azt mondani, hogy a télen vagy jövő nyáron fog klubot váltani. De nem árulunk el zsákbamacskát, ha azt mondjuk, hogy ez legkésőbb a nyáron bekövetkezik. Ezt az állítást tudom vállalni, hiszen olyan érdeklődés van iránta, ami szerintem az elmúlt tíz évben nem volt tapasztalható Magyarországon játszó fiatal magyar játékos körül.”

Tóth Alex gyakorlatilag a most hosszabbító Robbie Keane érkezésével egy időben robbant be a Fradiba, ahol 20 évesen már 59 meccsnél, 4 gólnál és 15 gólpassznál jár, miközben a válogatottban már 9 alkalommal lépett pályára. Értékét a transfermarkt.de 8 millió euróra becsüli.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd