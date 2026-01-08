Az USA különleges lépésre szánta el magát – a következmények beláthatatlanok

Nem mondhatja senki, hogy Donald Trump nem szólt előre. Az amerikai kormányzat néhány héttel ezelőtt mutatta be – lapunkban is ismertetett – új nemzetbiztonsági stratégiáját. Az Egyesült Államok vezetése ebben egyszerű tőmondatokban kifejtette, mik az alapvető érdekei, amelyeknek érvényt fog szerezni. Rögtön elsőként emelte ki a nyugati féltekét, vagyis a két amerikai kontinenst, ahol Washington a legfontosabb aktornak tartja magát – és ahová más nagyhatalmat nem kíván beengedni, a két évszázaddal ezelőtt élő James Monroe elnök elveit követve. „Többévnyi elhanyagolás után az Egyesült Államok megerősíti és kikényszeríti a Monroe-doktrínát, hogy helyreállítsa Amerika elsőségét a nyugati hemiszférában, megvédve hazánkat és hozzáférésünket a kulcsfontosságú vidékekhez a régióban” – áll a stratégiában. Az ország számára káros, ellenséges idegen befolyás e régióból való kizárását is meghirdették, és szorgalmazzák az amerikai jelenlét visszaépítését és a piacok megszerzését.

Venezuelai kivándorlótömeg Kolumbia határán 2020-ban, a koronavírus-járvány idején

Forrás: AFP / SCHNEYDER MENDOZA

Ha valaki még ebből sem értette meg, mit képviselnek és mire készülnek Trumpék, az magára vethet. Két, az Egyesült Államokkal szemben álló, vele ellenséges ország van a kettős kontinensen: Kuba és Venezuela. Az utóbbi jóval nagyobb, sőt globális jelentőségű ország – mivel Szaúd-­Arábiát, Iránt és Irakot megelőzve a világ legnagyobb ismert olajkészletével bír. Mind Venezuela, mind Kuba gyakorlatilag baloldali diktatúraként működik – működget – a mai napig, s mindketten Oroszország, illetve Kína hathatós támogatását élvezik. Illetve élvezték eddig. Ami történt, arra ugyanis rövid távon sem Peking, sem Moszkva nem tud mit reagálni.