Az USA különleges lépésre szánta el magát – a következmények beláthatatlanok

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
A formálódó új világrendet sokan óhajtották – most meg is kapták.
Nem mondhatja senki, hogy Donald Trump nem szólt előre. Az amerikai kormányzat néhány héttel ezelőtt mutatta be – lapunkban is ismertetett – új nemzetbiztonsági stratégiáját. Az Egyesült Államok vezetése ebben egyszerű tőmondatokban kifejtette, mik az alapvető érdekei, amelyeknek érvényt fog szerezni. Rögtön elsőként emelte ki a nyugati féltekét, vagyis a két amerikai kontinenst, ahol Washington a legfontosabb aktornak tartja magát – és ahová más nagyhatalmat nem kíván beengedni, a két évszázaddal ezelőtt élő James Monroe elnök elveit követve. „Többévnyi elhanyagolás után az Egyesült Államok megerősíti és kikényszeríti a Monroe-doktrínát, hogy helyreállítsa Amerika elsőségét a nyugati hemiszférában, megvédve hazánkat és hozzáférésünket a kulcsfontosságú vidékekhez a régióban” – áll a stratégiában. Az ország számára káros, ellenséges idegen befolyás e régióból való kizárását is meghirdették, és szorgalmazzák az amerikai jelenlét visszaépítését és a piacok megszerzését.
Ha valaki még ebből sem értette meg, mit képviselnek és mire készülnek Trumpék, az magára vethet. Két, az Egyesült Államokkal szemben álló, vele ellenséges ország van a kettős kontinensen: Kuba és Venezuela. Az utóbbi jóval nagyobb, sőt globális jelentőségű ország – mivel Szaúd-Arábiát, Iránt és Irakot megelőzve a világ legnagyobb ismert olajkészletével bír. Mind Venezuela, mind Kuba gyakorlatilag baloldali diktatúraként működik – működget – a mai napig, s mindketten Oroszország, illetve Kína hathatós támogatását élvezik. Illetve élvezték eddig. Ami történt, arra ugyanis rövid távon sem Peking, sem Moszkva nem tud mit reagálni.
Az amerikaiak döbbenetes merészségű, akciófilmbe illő katonai küldetéssel nemes egyszerűséggel a saját országában elfogták és elhurcolták Venezuela elnökét. A Nicolás Maduro, valamint felesége, fia és három másik személy elleni vádak: kábítószerrel és terrorizmussal kapcsolatos bűncselekmények összeesküvésben, kokainbehozatal összeesküvésben, gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklása, valamint gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklására irányuló összeesküvés.