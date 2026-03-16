Az ukránok kimondták: két dologban biztosak lehetnek a magyarok, ha Magyar Péter győz áprilisban

A napnál is világosabb: az orosz energiáról való leválás egyet jelentene a rezsicsökkentés végével
Az Alapjogokért Központ gyorselemzéésben arra hívta fel a figyelmet, hogy a RePowerEU rendeletet nem csak Ukrajna, de a Tisza Párt is támogatja.
Már az ukrán újságíróknak is feltűnt, hogy a Tisza-vezér kínosan hallgat Ukrajna ügyében. Abban viszont biztosak: ha Magyar Péter győz, megszűnik a magyar vétó, és mehetnek az eurómilliárdok Ukrajnába.
„Attól tartva, hogy elveszíti a hatalmat, Orbán Ukrajnát és az Európai Uniót támadja” – írja az ukrán RBC a magyar választásokról szóló cikkében, mintha ők nem értesültek volna arról, hogy a magyar miniszterelnököt napról-napra halálos fenyegetések érik Ukrajnából . Sőt, másfél héttel ezelőtt maga Volodimir Zelenszkij mondta azt, hogy „megadja Orbán címét” az ukrán egyenruhásoknak, ha a magyar kormányfő tovább blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt.
Az RBC biztos benne: ha Magyar Péter győz áprilisban, megszűnik a magyar vétó, és mehetnek az eurómilliárdok Ukrajnába.
Az ukrán lap szerint a Tisza-vezér igyekszik egyáltalán nem nyilatkozni Ukrajna ügyében, és ennek oka az, hogy törekszik mindenkit összefogni a hatalom ellen.
„Ugyanakkor Magyar gazdasági és külpolitikai tanácsadói nyíltan kijelentik az orosz olaj- és gázvásárlások leállításának szükségeségét, valamint az Európai Unióban a vétójog visszaélésszerű alkalmazásának megszüntetését, ami különösen fontos Ukrajna számára” – írja az RBC.
Tehát az ukránok szerint két dolog biztos, ha a Tisza nyer áprilisban:
Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP