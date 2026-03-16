vétó rbc európai unió Magyar Péter ukrajna

Az ukránok kimondták: két dologban biztosak lehetnek a magyarok, ha Magyar Péter győz áprilisban

2026. március 16. 14:11

Már az ukrán újságíróknak is feltűnt, hogy a Tisza-vezér kínosan hallgat Ukrajna ügyében. Abban viszont biztosak: ha Magyar Péter győz, megszűnik a magyar vétó, és mehetnek az eurómilliárdok Ukrajnába.

„Attól tartva, hogy elveszíti a hatalmat, Orbán Ukrajnát és az Európai Uniót támadja” – írja az ukrán RBC a magyar választásokról szóló cikkében, mintha ők nem értesültek volna arról, hogy a magyar miniszterelnököt napról-napra halálos fenyegetések érik Ukrajnából . Sőt, másfél héttel ezelőtt maga Volodimir Zelenszkij mondta azt, hogy „megadja Orbán címét” az ukrán egyenruhásoknak, ha a magyar kormányfő tovább blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt.

Az RBC biztos benne: ha Magyar Péter győz áprilisban, megszűnik a magyar vétó, és mehetnek az eurómilliárdok Ukrajnába.

Az ukrán lap szerint a Tisza-vezér igyekszik egyáltalán nem nyilatkozni Ukrajna ügyében, és ennek oka az, hogy törekszik mindenkit összefogni a hatalom ellen.

„Ugyanakkor Magyar gazdasági és külpolitikai tanácsadói nyíltan kijelentik az orosz olaj- és gázvásárlások leállításának szükségeségét, valamint az Európai Unióban a vétójog visszaélésszerű alkalmazásának megszüntetését, ami különösen fontos Ukrajna számára” – írja az RBC.

Tehát az ukránok szerint két dolog biztos, ha a Tisza nyer áprilisban:

  1. az olcsó orosz energia vásárlásának megszűntetésével vége a rezsicsökkentésnek;
  2. megszűnik a magyar vétó az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel ügyében.

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
mandala-3
2026. március 16. 16:09
Vezér elv : sunyi ,megvehető, alattomos tótnak soha ne higgyyyyyyyyyyyyyyy
vamonos
2026. március 16. 16:03
Ezek hülyébbek, mint a sokévi átlag. Nem veszik észre, hogy minden ilyen nyilatkozattal a Fidesz kampányát segítik. A 90 milliárd elleni vétó feloldását meg nagyon egyszerűen meg lehetne oldani, csak ki kellene nyitni az elzárt olajcsapot.
angie1
2026. március 16. 15:50
Álmodtok kiscsikók! Olyat nyer a Fidesz, hogy még az univerzumnak is leesik az álla!
isler111
2026. március 16. 15:32
Hajrá Fidesz!!!!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!