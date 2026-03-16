„Attól tartva, hogy elveszíti a hatalmat, Orbán Ukrajnát és az Európai Uniót támadja” – írja az ukrán RBC a magyar választásokról szóló cikkében, mintha ők nem értesültek volna arról, hogy a magyar miniszterelnököt napról-napra halálos fenyegetések érik Ukrajnából . Sőt, másfél héttel ezelőtt maga Volodimir Zelenszkij mondta azt, hogy „megadja Orbán címét” az ukrán egyenruhásoknak, ha a magyar kormányfő tovább blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt.

Az RBC biztos benne: ha Magyar Péter győz áprilisban, megszűnik a magyar vétó, és mehetnek az eurómilliárdok Ukrajnába.

Az ukrán lap szerint a Tisza-vezér igyekszik egyáltalán nem nyilatkozni Ukrajna ügyében, és ennek oka az, hogy törekszik mindenkit összefogni a hatalom ellen.