01. 08.
csütörtök
roger köppel weltwoche Szalai Zoltán svájc Orbán Viktor

Európa gyöngyszeme másolná a magyar példát: elképesztő a hatása Orbán Viktor nemzetközi fellépésének

2026. január 08. 08:44

Roger Köppel, a svájci Weltwoche főszerkesztője több fontos pontban is egyetért Orbán Viktorral, lenyűgözte a kormányfő sajtótájékoztatója, de az alpesi ország „horrorszilveszteréről” is elmondta a véleményét.

2026. január 08. 08:44
Roger Köppel Maxima

A Maxima legújabb adásában Szalai Zoltán vendége Roger Köppel, a Weltwoche főszerkesztője volt, aki közvetlenül Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatójáról érkezett. 

Köppel nagyon inspirálónak nevezte a sajtótájékoztatót, lenyűgözte a magyar miniszterelnök geopolitikai realizmusa és „Hungary First” szemléletmódja. 

Egyetértett abban, hogy a liberális világrend korszaka véget ért, és beléptünk a nemzeti érdekek és a befolyási övezetek keményebb korszakába. A sztárújságíró osztotta Orbán Viktor véleményét, miszerint ebben a új rendben a kisebb országoknak mindegyik nagyhatalommal jóban kell lenniük.

„Ez fontos. A jog önmagában nem véd meg. Sőt Magyarország esetében azt látjuk, hogy a jog fegyverként van használva Magyarország ellen” – fogalmazott.

Köppel szerint míg az Európai Unió elszántan háborúba akar vonulni Oroszország ellen, addig Magyarország a béke szigete maradt.

A főszerkesztő azt is megjegyezte, hogy a telt házas sajtótájékoztatón sok ország újságírói képviseltették magukat, amely szerinte azt mutatja, hogy „Orbán Viktor az Európai Unión belül egyfajta kristályosodási pont, sokak számára irritáló is, de mindenképpen mutatja ennek a hosszú ideje hivatalban lévő miniszterelnöknek a jelentőségét.”

Köppel a nemzetközi sajtótájékoztatóval kapcsolatban hozzátette: 

Az egész fellépés összességében lenyűgöző és jó volt. Azon gondolkodtam utána, hogy Svájcban sem lenne rossz, ha ilyet csinálnánk.”

Az interjúban szó volt a svájci Crans-Montanában történt tragikus szilveszteri tűzesetről is, amelyet a vendég nem balesetnek, hanem mulasztásokkal teli, ember által okozott katasztrófának nevezett. 

Köppel éles kritikát fogalmazott meg a svájci hatóságokkal szemben, az esetet az ország „elzüllésének” és a maffiaszerű struktúrák megjelenésének tulajdonítva.

A teljes beszélgetést itt tekintheti meg:

