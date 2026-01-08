Európa gyöngyszeme másolná a magyar példát: elképesztő a hatása Orbán Viktor nemzetközi fellépésének

Köppel szerint míg az Európai Unió elszántan háborúba akar vonulni Oroszország ellen, addig Magyarország a béke szigete maradt.

A főszerkesztő azt is megjegyezte, hogy a telt házas sajtótájékoztatón sok ország újságírói képviseltették magukat, amely szerinte azt mutatja, hogy „Orbán Viktor az Európai Unión belül egyfajta kristályosodási pont, sokak számára irritáló is, de mindenképpen mutatja ennek a hosszú ideje hivatalban lévő miniszterelnöknek a jelentőségét.”

Köppel a nemzetközi sajtótájékoztatóval kapcsolatban hozzátette:

Az egész fellépés összességében lenyűgöző és jó volt. Azon gondolkodtam utána, hogy Svájcban sem lenne rossz, ha ilyet csinálnánk.”

Az interjúban szó volt a svájci Crans-Montanában történt tragikus szilveszteri tűzesetről is, amelyet a vendég nem balesetnek, hanem mulasztásokkal teli, ember által okozott katasztrófának nevezett.