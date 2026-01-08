Olyanok is nézelődnek, akik korábban nem is gondolták, hogy saját lakásuk lehet – így alakította át az Otthon Start Program az ingatlanpiacot

Érdeklődésünkre Bátyiné Mester Zsuzsanna arról is beszélt, hogy a nyár elején rövid megtorpanás következett, majd a július végén bejelentett, szeptember 1-jétől bevezetett Otthon Start Program jelentős lendületet adott a vásárlásoknak. A hatás különösen a 40 év alatti korosztály körében volt érzékelhető, valamint azoknál, akik a hitelt babaváróval vagy CSOK Pluszszal kombinálták. Az érdeklődés számottevően megnőtt: sokan még a nyáron meghirdetett árakon kötöttek előszerződést, majd a hitelfelvételi feltételek megjelenését és a lehetőségek megnyílását követően véglegesítették az adásvételt.

Az ingatlanszakértő felidézte, hogy az adminisztrációt kezdetben nehezítette a földhivatalok elektronikus átállása, összességében azonban a hitelfolyósítás a vártnál gyorsabban zajlott le. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy több visszajelzés érkezett hozzá arról: egyes hitelkérelmeket azért utasítottak el, mert az ügyfelek nem kaptak megfelelő tájékoztatást bizonyos kockázati tényezőkről – például arról, hogy

a rendszeres online sportfogadást a bankok kockázatként értékelik.

Mindeközben az árak számos esetben indokolatlanul megemelkedtek: az eladók gyakran irreális elvárásokkal léptek piacra, miközben a kínálat jelentősen bővült. A panellakások száma az év eleji, mintegy 150-es szintről mára több mint a háromszorosára nőtt, amit a kereslet már nem tudott lekövetni – hangsúlyozta a szakértő.

Tapasztalatai szerint továbbra is gyakori probléma a magánszemélyek közötti, szakember bevonása nélküli adásvétel, amely komoly jogi és műszaki kockázatokat hordoz. Sok esetben a szerződő felek nincsenek tisztában a kötelező tanúsítványok elkészíttetésének szükségességével. Az eladók felelőssége ráadásul a szerződéskötést követően is fennáll az eltitkolt, rejtett hibák tekintetében. Bátyiné Mester Zsuzsanna kiemelte a villamosbiztonsági felülvizsgálati jegyzőkönyv elkészíttetésének fontosságát, megjegyezve: több alkalommal is előfordult már, hogy elavult villamosvezetékek miatt keletkezett tűz, akár panellakásról, akár téglalakásról volt szó. Mint fogalmazott, éppen ezért egyre nagyobb szerepet kapnak a panelprogramok és a korszerűsítések, például

a szigetelés,

a nyílászárók cseréje

vagy a napelemek telepítése,

amelyek nemcsak a súlyos anyagi kárral járó balesetek megelőzését segítik, hanem az extrém nyári hőséggel szembeni védekezést is szolgálják.

Meglepően sok az üresen álló lakás Szegeden

Az ingatlanszakértő arra is rámutatott, hogy Szegeden kiemelkedően magas az üresen álló lakások aránya. A hivatalos adatok szerint mintegy 16 ezer lakás jelenleg lakatlan, ami az elmúlt tíz évben jelentős növekedést mutat, és egyértelműen a népességcsökkenés hatásait tükrözi.

Szó esett arról is, hogy

az albérletpiacon az árak átmenetileg csökkenésnek indultak.

Ennek egyik oka, hogy a kedvező állami hitelprogramok hatására sok bérlő inkább a vásárlás lehetőségét mérlegeli.