Olyanok is nézelődnek, akik korábban nem is gondolták, hogy saját lakásuk lehet – így alakította át az Otthon Start Program az ingatlanpiacot

2026. január 08. 09:19

Több mint 20 ezer fiatal tudta eddig megvásárolni első otthonát a szeptember elején indult Otthon Start Programnak köszönhetően. Hogy értékelik az elmúlt időszakot az az ingatlanszakértők? Milyen különbségek tapasztalhatók a fővárosban és vidéken? Ennek jártunk utána.

2026. január 08. 09:19
null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Az Otthon Start Program első négy hónapjában 20 ezer fiatal tudta megvásárolni első otthonát – közölte év végén Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Szeptember elejétől december végéig 15 ezer szerződést kötöttek, és már folyósították a hitelt az érintetteknek, további mintegy 15 ezer szerződés megkötése pedig folyamatban van – tette hozzá. 

Az Otthon Start Program első négy hónapjában 20 ezer fiatal tudta megvásárolni első otthonát
Az Otthon Start Program első négy hónapjában 20 ezer fiatal tudta megvásárolni első otthonát, és jelenleg is folyamatban van több ezernyi szerződés megkötése. Fotó: Pixabay

De hogy értékelik az elmúlt időszakot az az ingatlanszakértők? Milyen különbségek tapasztalhatók a fővárosban és vidéken? Ennek jártunk utána.

Turós Ivett, a Családi Ingatlan Centrum munkatársa a Mandiner megkeresésére elmondta, hogy mióta igényelhető a fix 3 százalékos otthonteremtési hitel, érdemes külön kezelni azt, hogy mennyivel van több munkája az ingatlanosoknak, illetve mennyi a megkeresésekből származó valós tranzakció.

„Az Otthon Start Program jelentősen megélénkítette az eddig sem alacsony keresletet, de az érdeklődők száma nem konvergál a tranzakciószámokhoz. Azaz sokan nézelődnek az ingatlanpiacon, de a tényleges vásárlások ezektől a számoktól jelentősen elmaradnak” – hangzott el.

„Nyilvánvalóan tapasztalunk némi emelkedést az eladásokban, de ez a lehetőség egyelőre még nem hozta azokat az elvárásokat, amelyeket a kihirdetését követően prognosztizáltak. Az ingatlanárak sem emelkedtek meg olyan mértékben, amellyel kezdetben riogatták a vevőket” – ismertette az ingatlanos.

Turós Ivett azzal folytatta, hogy a konstrukció tényleges elindulása után az az általános tapasztalat alakult ki, hogy jelentős feladat hárul az értékesítőkre a tájékoztatás terén. 

Az a szerencsés helyzet állt elő, hogy olyanok is nézelődnek jelenleg, akik korábban nem kalkuláltak azzal, hogy képesek lesznek vásárolni. 

Sokszor szembesülünk a kollégáimmal azzal, hogy ezek a potenciális vásárlók nem tudják pontosan, milyen ingatlant szeretnének, nagyon sokat megnéznek, majd miután tájékozódtak, elindulnak egy olyan irányba, amely az igényeiknek megfelel. Ezért is fontos, hogy mi szakmai szemmel, tudásalapon kérdezzünk, és segítsük a vevőket saját igényeik és vágyaik konkretizálásában” – magyarázta.

A Családi Ingatlan Centrum munkatársa hozzátette, hogy a vevőknek mindig van egy alapvető problémájuk, amelyet a költözéssel vagy a vásárlással szeretnének megoldani.

„Sok esetben azt is érdemes átbeszélnünk az ingatlanra vágyókkal, hogy ez a fix 3 százalékos hitel mire elegendő, illetve megfelelnek-e a feltételeknek. Emellett gyakran tisztázni kell azt is, hogy mely eladóknál elegendő ténylegesen a 10 százalékos önerő, és kinél nem, valamint mi a helyzet abban az esetben, ha valakinek korábban már volt tulajdonrésze egy ingatlanban.”

Agglomeráció vagy Budapest?

Arra a kérdésünkre, hogy miután elindul a hitelezési folyamat, a bankok mennyire gyors ügyintézést biztosítanak, Turós Ivett azt válaszolta, hogy a profi ügyintézők azonnal reagálnak.

„Az elmúlt hónapokban azt tapasztaltuk, hogy gördülékeny az Otthon Startra vonatkozó ügyintézés, és az esetleges hiánypótlások is gyorsan megtörténnek. Ami talán kezdetben kissé lassította a folyamatot, az az volt, hogy az online ügyintézésnél a rendszerek még nem működtek kellő hatékonysággal. Ahogy azonban haladunk előre az időben, ezek is egyre gyorsabbá váltak, és ma már nem okoznak fennakadásokat” – sorolta.

Az ingatlanos arról is beszélt lapunknak, hogy az északi agglomerációban – Csömörtől Pécelen át egészen Vecsésig – azt látja, megoszlik a lakásvásárlók mozgása a Budapestre való ki- és beköltözést illetően.

„Azt tapasztalom, hogy az egykor Budapestre költöző fiatalok és családok, amikor gyermeket vállalnak, szívesen mozdulnak az agglomeráció irányába. Ugyanakkor folyamatos a fővárosba költözés is. E téren az emberek lelki világa is befolyásolja, hogy mi mellett döntenek. 

Aki gyermekként vidéken hozzászokott a tágas terekhez és a zöld környezethez, ahhoz szívesen nyúl vissza – erre nyújt megoldást az agglomeráció, ahol az árak is konszolidáltabbak, mint a felkapott budapesti kerületekben. 

Ezekből a városokból pedig könnyen és gyorsan be lehet jutni a fővárosba, nem beszélve arról, hogy valamennyi fontos szolgáltatás is elérhető.”

Mentálisan is támogatni kell a vevőket

A szakértő kitért arra is, hogy 

a lakásvásárlás nem impulzusdöntés, hanem komoly elhatározás és felelősségvállalás.

„Kapkodni nem szabad, de sokáig halogatni sem a vásárlást, mert könnyű lemaradni az esetleg megfelelő ingatlanokról. Most szerencsére folyamatosan akad választék, viszont a végső döntés meghozatala előtt érdemes akár egy nap gondolkodási időt is kérni” – javasolta.

Végül megjegyezte, hogy újabban az ingatlanosok „pszichológusként” is funkcionálnak, mivel sok lehetséges ügyfél számára váratlanul érkezett ez a fix 3 százalékos hitellehetőség, ami felfokozott lelkiállapotot eredményez.

„Azért is vallom, hogy egy kicsit pszichológusok is vagyunk a munkatársaimmal, mert 

le kell nyúlnunk az emberek lelkének mélyére, és meg kell határoznunk, mik az alapvető igényeik és elvárásaik azt követően, hogy az apróbb vágyak lekerültek az asztalról. 

A fő problémára kell választ adnunk, és ha emellett teljesülnek a kisebb-nagyobb álmok is, akkor nyert ügyünk van. Ehhez azonban az a hozzáállás is elengedhetetlen, hogy mindig azzal a szemlélettel végezzük a munkánkat: emberekkel dolgozunk, nem csupán számsorokkal és adatokkal” – zárta gondolatait Turós Ivett.

A szegedi piacot is megmozgatta az Otthon Start Program

„Az év elején már előre jelezhető volt az ingatlanpiac élénkülése az állampapírok lejárata és a kifizetett hozamok hatására. Január végén–február elején valóban meg is jelentek a vevők, elsősorban a panellakások piacán, amely Szegeden irányadó szegmensnek számít” – mondta a Mandinernek Bátyiné Mester Zsuzsanna. Az ingatlanszakértő, aki több mint húsz éve foglalkozik közvetítéssel Szegeden és környékén, hozzátette: a panelek rövid időn belül elfogytak, átmeneti hiány alakult ki, majd a kereslet fokozatosan átterjedt a téglalakásokra is. Ezzel párhuzamosan olyan folyamat indult el, amely ma is tart: 

a panellakások ára szinte utolérte a téglalakásokét, és ez a bérleti díjakban is egyértelműen megmutatkozik.

Érdeklődésünkre Bátyiné Mester Zsuzsanna arról is beszélt, hogy a nyár elején rövid megtorpanás következett, majd a július végén bejelentett, szeptember 1-jétől bevezetett Otthon Start Program jelentős lendületet adott a vásárlásoknak. A hatás különösen a 40 év alatti korosztály körében volt érzékelhető, valamint azoknál, akik a hitelt babaváróval vagy CSOK Pluszszal kombinálták. Az érdeklődés számottevően megnőtt: sokan még a nyáron meghirdetett árakon kötöttek előszerződést, majd a hitelfelvételi feltételek megjelenését és a lehetőségek megnyílását követően véglegesítették az adásvételt.

Az ingatlanszakértő felidézte, hogy az adminisztrációt kezdetben nehezítette a földhivatalok elektronikus átállása, összességében azonban a hitelfolyósítás a vártnál gyorsabban zajlott le. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy több visszajelzés érkezett hozzá arról: egyes hitelkérelmeket azért utasítottak el, mert az ügyfelek nem kaptak megfelelő tájékoztatást bizonyos kockázati tényezőkről – például arról, hogy 

a rendszeres online sportfogadást a bankok kockázatként értékelik.

Mindeközben az árak számos esetben indokolatlanul megemelkedtek: az eladók gyakran irreális elvárásokkal léptek piacra, miközben a kínálat jelentősen bővült. A panellakások száma az év eleji, mintegy 150-es szintről mára több mint a háromszorosára nőtt, amit a kereslet már nem tudott lekövetni – hangsúlyozta a szakértő.

Tapasztalatai szerint továbbra is gyakori probléma a magánszemélyek közötti, szakember bevonása nélküli adásvétel, amely komoly jogi és műszaki kockázatokat hordoz. Sok esetben a szerződő felek nincsenek tisztában a kötelező tanúsítványok elkészíttetésének szükségességével. Az eladók felelőssége ráadásul a szerződéskötést követően is fennáll az eltitkolt, rejtett hibák tekintetében. Bátyiné Mester Zsuzsanna kiemelte a villamosbiztonsági felülvizsgálati jegyzőkönyv elkészíttetésének fontosságát, megjegyezve: több alkalommal is előfordult már, hogy elavult villamosvezetékek miatt keletkezett tűz, akár panellakásról, akár téglalakásról volt szó. Mint fogalmazott, éppen ezért egyre nagyobb szerepet kapnak a panelprogramok és a korszerűsítések, például 

  • a szigetelés, 
  • a nyílászárók cseréje 
  • vagy a napelemek telepítése, 

amelyek nemcsak a súlyos anyagi kárral járó balesetek megelőzését segítik, hanem az extrém nyári hőséggel szembeni védekezést is szolgálják.

Meglepően sok az üresen álló lakás Szegeden

Az ingatlanszakértő arra is rámutatott, hogy Szegeden kiemelkedően magas az üresen álló lakások aránya. A hivatalos adatok szerint mintegy 16 ezer lakás jelenleg lakatlan, ami az elmúlt tíz évben jelentős növekedést mutat, és egyértelműen a népességcsökkenés hatásait tükrözi.

Szó esett arról is, hogy 

az albérletpiacon az árak átmenetileg csökkenésnek indultak. 

Ennek egyik oka, hogy a kedvező állami hitelprogramok hatására sok bérlő inkább a vásárlás lehetőségét mérlegeli.

Megfigyelhető továbbá, hogy mérséklődött a kereslet a szegedi családi házak iránt, annak ellenére, hogy sok érdeklődő továbbra is házvásárlásban gondolkodik. Bár ebben a szegmensben is jelentős a kínálat, a megemelkedett irányárak miatt 

a vevők egyre inkább a város környéki településeken keresnek ingatlant. 

Ebben szerepet játszik az is, hogy egyes eladók nem hajlandók engedni az áraikból, így előfordul, hogy bizonyos családi házak akár évekig is a piacon maradnak – tette hozzá a szakértő.

Elhangzott az is, hogy az újépítésű lakások piacán sincs kiugró forgalom. Több nagy lakóparkban – például a Tisza-palotában vagy a Cédrus ligetben – még évekkel az átadás után is jelentős számú eladatlan lakás található, részben a magas közös költségek, részben pedig a finanszírozási nehézségek miatt. Bátyiné Mester Zsuzsanna kitért arra is, hogy a BYD és más nagyberuházások, például a Rheinmetall megjelenése rövid távon ugyan árfelhajtó hatással járt egyes városrészekben, hosszabb távon azonban inkább kisebb vállalkozásokat vonzhat a térségbe. Ezek munkavállalói idővel megjelenhetnek az ingatlanpiacon, ugyanakkor jelenleg sok esetben azt tapasztalják, hogy más vármegyékből inkább ingáznak a dolgozók, és csak kisebb részük keres albérletet vagy lakást, akár közvetítőn keresztül.

Összességében a szakember úgy látja, hogy 

az állami hitelprogramok élénkítették ugyan a piacot, a túlárazás és a kínálat gyors bővülése miatt azonban korrekcióra lehet számítani. 

Mint hangsúlyozta, az ingatlanpiac továbbra is kulcsszerepet tölt be a gazdaság egészében, ezért a fenntartható működéshez elengedhetetlen lenne a stabil, kiszámítható szabályozási környezet és a reális árképzés. Emellett fontosnak nevezte azt is, hogy képzett ingatlanszakemberek dolgozzanak az ágazatban, mivel így az adásvételek során számos, komoly anyagi felelősséggel járó probléma előzhető meg – szögezte le Bátyiné Mester Zsuzsanna.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

