Irigykedve állapítja meg az ukrán sajtó: „Magyarország szerepe nő”

Komoly változás zajlik, és a németek rájöttek: Magyarország kulcsszerephez jut
A szerkezeti váltás komoly munkaerő-átcsoportosítást eredményez.
Olyan üzem épül Szegeden, ami hozzájárul Magyarország technológiai központtá válásához Európában.
A német Rheinmetall Szegeden nyitotta meg első, Németországon kívüli hibrid gyárát, amely a jövő technológiáira – elektromobilitásra és hidrogénenergiára – fókuszál, ötvözve polgári és katonai fejlesztéseket – írja az ukrán Korrespondent.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint az üzem hozzájárul Magyarország technológiai központtá válásához Európában. A beruházás értéke 69 millió euró, több mint 300 magasan képzett munkahelyet teremt 2030-ig. Christoph Müller, a Rheinmetall vezérigazgatója kiemelte: Szeged lesz a vállalat „hazai piaca”, ahol innovatív polgári és védelmi technológiák egyesülnek.
Ezt is ajánljuk a témában
A szerkezeti váltás komoly munkaerő-átcsoportosítást eredményez.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Fotó: Ozan KOSE / AFP