Irigykedve állapítja meg az ukrán sajtó: „Magyarország szerepe nő”

A német Rheinmetall Szegeden nyitotta meg első, Németországon kívüli hibrid gyárát, amely a jövő technológiáira – elektromobilitásra és hidrogénenergiára – fókuszál, ötvözve polgári és katonai fejlesztéseket – írja az ukrán Korrespondent.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint az üzem hozzájárul Magyarország technológiai központtá válásához Európában. A beruházás értéke 69 millió euró, több mint 300 magasan képzett munkahelyet teremt 2030-ig. Christoph Müller, a Rheinmetall vezérigazgatója kiemelte: Szeged lesz a vállalat „hazai piaca”, ahol innovatív polgári és védelmi technológiák egyesülnek.