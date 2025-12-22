Ft
12. 22.
hétfő
rheinmetall szijjártó péter magyarország Ukrajna németország technológia

Irigykedve állapítja meg az ukrán sajtó: „Magyarország szerepe nő”

2025. december 22. 15:13

Olyan üzem épül Szegeden, ami hozzájárul Magyarország technológiai központtá válásához Európában.

2025. december 22. 15:13
null

A német Rheinmetall Szegeden nyitotta meg első, Németországon kívüli hibrid gyárát, amely a jövő technológiáira – elektromobilitásra és hidrogénenergiára – fókuszál, ötvözve polgári és katonai fejlesztéseket – írja az ukrán Korrespondent.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint az üzem hozzájárul Magyarország technológiai központtá válásához Európában. A beruházás értéke 69 millió euró, több mint 300 magasan képzett munkahelyet teremt 2030-ig. Christoph Müller, a Rheinmetall vezérigazgatója kiemelte: Szeged lesz a vállalat „hazai piaca”, ahol innovatív polgári és védelmi technológiák egyesülnek.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Fotó: Ozan KOSE / AFP

autonomtrening
2025. december 22. 15:54
Egyetértek Áder János mondataival,hogy válaszolni kell és kifejezetten hasznos a"hová tünt a kőzpénz?"hazug demagógok álságos kérdésére!Az hogy micsoda létesitmények épültek és beruházások jöttek Magyarországra,az vetekszik az1890es évek ezreredfordulós csodáival!Miközben az idegenkézre liberálisan átseftel Gáz viz villamosenergia tulajdonunka repterünket visszavásároltuk!Nehogymár a sehonnai bitangok ,prájdon vonaglók a fejünkre olvassák!Fl kell sorolni sok száz bölcsődét ovodát felújitottiskőlát a gyönyörü spotlétesiményeket,olimpiai és más spotrsikereket amik élményt adtak az embereknek az Ő prájdjaikkal bulinegyedeikkel idegenkézre átjátszott eltöréléskulturájukkal!Ébresszük fel a magyar családokat ,hogy necsak anyáik nagyanyáik apáik nagyapáik álljanak szembe a pilótajátékosok agressziójával!
sersem
2025. december 22. 15:43
Azé nem Ukrajnába települtek, mer az egész országban összesen nincs nemhogy háromszáz, de még harminc épkézláb ember, akinek nem a lopáson jár a feje.
Jajdejónekünk
2025. december 22. 15:23 Szerkesztve
Magyarország szerepe nő, az apa pedig férfi. Ukrajna mindent készen kapott ahhoz, hogy egy sikeres ország lehessen: megfelelő népesség, bányák, ipar, erőművek, tengerpart, a világ legjobb termőföldje dögivel. Erre ők háborút akarnak az oroszokkal és magukra haragítják a többi szomszédjukat. Nem egy intelligens nép, úgy tűnik.
