Komoly változás zajlik, és a németek rájöttek: Magyarország kulcsszerephez jut

Hüledeznek a németek: „Az elszigetelt Magyarország komoly sikereket ér el”
Kulcsfontosságú állam vált hazánkból a Welt szerint.
A szerkezeti váltás komoly munkaerő-átcsoportosítást eredményez.
A német autóiparban jelentős átalakulás zajlik: a Volkswagen és a Mercedes-Benz még gyárt belső égésű motorokat Németországban, de termelésük nagy részét már külföldre helyezték át vagy elektromos hajtásokra álltak át – írja a Handelsblatt.
Az Audi Hungaria győri üzeme kulcsszerepet játszik, innen látják el többek között az Audi és Cupra modelleket is motorokkal – mutat rá a német napilap.
Megjegyzik: a szerkezeti váltás komoly munkaerő-átcsoportosítást eredményez, miközben új lehetőségek nyílnak meg az akkumulátor- és e-mobilitási technológiák területén.
Ezt is ajánljuk a témában
Kulcsfontosságú állam vált hazánkból a Welt szerint.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Fotó: Odd ANDERSEN / AFP