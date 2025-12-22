Ft
12. 22.
Komoly változás zajlik, és a németek rájöttek: Magyarország kulcsszerephez jut

Komoly változás zajlik, és a németek rájöttek: Magyarország kulcsszerephez jut

2025. december 22. 10:57

A szerkezeti váltás komoly munkaerő-átcsoportosítást eredményez.

2025. december 22. 10:57
null

A német autóiparban jelentős átalakulás zajlik: a Volkswagen és a Mercedes-Benz még gyárt belső égésű motorokat Németországban, de termelésük nagy részét már külföldre helyezték át vagy elektromos hajtásokra álltak át – írja a Handelsblatt.

Az Audi Hungaria győri üzeme kulcsszerepet játszik, innen látják el többek között az Audi és Cupra modelleket is motorokkal – mutat rá a német napilap.

Megjegyzik: a szerkezeti váltás komoly munkaerő-átcsoportosítást eredményez, miközben új lehetőségek nyílnak meg az akkumulátor- és e-mobilitási technológiák területén.

Fotó: Odd ANDERSEN / AFP

Fotó: Odd ANDERSEN / AFP

