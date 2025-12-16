Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
welt brüsszel magyarország siker orbán viktor

Hüledeznek a németek: „Az elszigetelt Magyarország komoly sikereket ér el”

2025. december 16. 08:37

Kulcsfontosságú állam vált hazánkból a Welt szerint.

2025. december 16. 08:37
null

A Die Welt cikke kiemeli, hogy „Magyarország politikailag az EU egyik legproblémásabb, oroszbarát tagállama, Orbán Viktor miniszterelnök rendszeresen bírálja Brüsszelt és közeledik a Kremlhez.”

Ugyanakkor a logisztikai szektorban Magyarországot kulcsfontosságú elosztóközpontként tartják számon.”

A Welt arról ír, hogy a német HHLA-hoz tartozó Metrans új árufuvarozási terminált épít Szegeden, amely 2027-től jelentős szerepet tölt majd be Közép-Európa és a Balkán között. Kiss Péter, a Metrans vezérigazgatója szerint az ország befektetésbarát környezete és gyors gazdasági növekedése ideális feltételeket teremtett ehhez. Az új terminál különösen fontos lesz például a BYD szegedi elektromosautó-gyárának ellátásában is.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

altercat1
2025. december 16. 09:09
2025-ben számos német vállalat (körülbelül 1400) továbbra is működik Oroszországban a szankciók ellenére... В 2025 году многие немецкие компании (около 1400) продолжают работать в России, несмотря на санкции... ------------- Mos' mongya meg szomszédasszony! Hát nem egy aljas gazember ez a Die Welt?!
Válasz erre
0
0
tvingaren
2025. december 16. 09:06
Degeneralt nemetek mindenen huledeznek ami normalis! Europa veszelyes hulladekai mar jo ideje....
Válasz erre
0
0
pipa89
2025. december 16. 09:04
„Magyarország politikailag az EU egyik legproblémásabb, oroszbarát tagállama, Orbán Viktor miniszterelnök rendszeresen bírálja Brüsszelt és közeledik a Kremlhez.” A Weltnek és minden németnek: mégis mi a lófütyiből lett a német gazdaság, ha nem az orosz energiából???? Vazze, hová lett már megint a német józanság, hogy kereskedelem helyett háborúba indul Németország Oroszország ellen????? HÁT NEM MEGSZÍVTÁTOK MÁR HITLERREL EGYSZER??? IDIÓTÁK!!!! Szedjétek elő a Wartburgokat, a Bauereket, Rockenfeldeket a színfalak mögül, és rakjátok be a rács mögé, mielőtt késő lesz!
Válasz erre
1
0
states-2
2025. december 16. 09:02
A komcsi csürhét itthon és Brüsszelben megüti a laposguta.
Válasz erre
1
0
