Hüledeznek a németek: „Az elszigetelt Magyarország komoly sikereket ér el”

Elszakadt a cérna: Magyarországon a németek szeme, kongatja a vészharangot a FAZ
Háromezer új buszt vásárolt a Deutsche Bahn leányvállalata.
Kulcsfontosságú állam vált hazánkból a Welt szerint.
A Die Welt cikke kiemeli, hogy „Magyarország politikailag az EU egyik legproblémásabb, oroszbarát tagállama, Orbán Viktor miniszterelnök rendszeresen bírálja Brüsszelt és közeledik a Kremlhez.”
Ugyanakkor a logisztikai szektorban Magyarországot kulcsfontosságú elosztóközpontként tartják számon.”
A Welt arról ír, hogy a német HHLA-hoz tartozó Metrans új árufuvarozási terminált épít Szegeden, amely 2027-től jelentős szerepet tölt majd be Közép-Európa és a Balkán között. Kiss Péter, a Metrans vezérigazgatója szerint az ország befektetésbarát környezete és gyors gazdasági növekedése ideális feltételeket teremtett ehhez. Az új terminál különösen fontos lesz például a BYD szegedi elektromosautó-gyárának ellátásában is.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.