Hüledeznek a németek: „Az elszigetelt Magyarország komoly sikereket ér el”

A Die Welt cikke kiemeli, hogy „Magyarország politikailag az EU egyik legproblémásabb, oroszbarát tagállama, Orbán Viktor miniszterelnök rendszeresen bírálja Brüsszelt és közeledik a Kremlhez.”

Ugyanakkor a logisztikai szektorban Magyarországot kulcsfontosságú elosztóközpontként tartják számon.”

A Welt arról ír, hogy a német HHLA-hoz tartozó Metrans új árufuvarozási terminált épít Szegeden, amely 2027-től jelentős szerepet tölt majd be Közép-Európa és a Balkán között. Kiss Péter, a Metrans vezérigazgatója szerint az ország befektetésbarát környezete és gyors gazdasági növekedése ideális feltételeket teremtett ehhez. Az új terminál különösen fontos lesz például a BYD szegedi elektromosautó-gyárának ellátásában is.