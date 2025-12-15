Elszakadt a cérna: Magyarországon a németek szeme, kongatja a vészharangot a FAZ

A Deutsche Bahn leányvállalata, a DB Regio több mint egymilliárd euró értékben vásárol 3000 új hibrid és elektromos buszt, melyek 95 százalékát a német MAN, 5 százalékát pedig a kínai BYD szállítja – írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung. Megjegyzik, a BYD által gyártott elektromos buszokat Magyarországon állítják elő. A beszerzés célja a flotta modernizálása és elektrifikációja; a szerződések hat évre szólnak (2027–2032).

Politikai körökben várhatóan kritikát vált ki, hogy a buszok egy részét kínai gyártótól rendelik meg – írja a FAZ.

A Spiegel beszámolója szerint a beszerzés heves kritikát váltott ki a Vasúti és Közlekedési Szakszervezet (EVG) részéről. A jelenlegi helyi patriotizmusról szóló viták fényében „rossz viccnek tűnik”, hogy éppen egy állami vállalat akar olcsón elektromos buszokat vásárolni Kínából – mondta Martin Burkert, az EVG vezetője.