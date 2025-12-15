Ft
byd faz frankfurter allgemeine zeitung spiegel deutsche bahn magyarország németország elektromos busz

Elszakadt a cérna: Magyarországon a németek szeme, kongatja a vészharangot a FAZ

2025. december 15. 09:39

Háromezer új buszt vásárolt a Deutsche Bahn leányvállalata.

2025. december 15. 09:39
null

A Deutsche Bahn leányvállalata, a DB Regio több mint egymilliárd euró értékben vásárol 3000 új hibrid és elektromos buszt, melyek 95 százalékát a német MAN, 5 százalékát pedig a kínai BYD szállítja – írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung. Megjegyzik, a BYD által gyártott elektromos buszokat Magyarországon állítják elő. A beszerzés célja a flotta modernizálása és elektrifikációja; a szerződések hat évre szólnak (2027–2032).

Politikai körökben várhatóan kritikát vált ki, hogy a buszok egy részét kínai gyártótól rendelik meg – írja a FAZ.

A Spiegel beszámolója szerint a beszerzés heves kritikát váltott ki a Vasúti és Közlekedési Szakszervezet (EVG) részéről. A jelenlegi helyi patriotizmusról szóló viták fényében „rossz viccnek tűnik”, hogy éppen egy állami vállalat akar olcsón elektromos buszokat vásárolni Kínából – mondta Martin Burkert, az EVG vezetője.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Stanislav Kogiku / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP

Öreg Palóc
•••
2025. december 15. 10:51
" a BYD által gyártott elektromos buszokat Magyarországon állítják elő. " - a németek meg megveszik !!! Nekünk csak ez számít ! A lipsik meg szarjanak sünt.
2025. december 15. 10:50
A FAZ akkor kongatta volna a vészharangot, amikor Németország elhatározta, hogy kinyírja a saját iparát, gazdaságát.
csapláros
•••
2025. december 15. 10:40
Egy kis lépés a németeknek hogy 150 kínai buszt vegyenek, egy nagy lépés Magyarországnak. A főváros most novemberben rendelt 82 buszt, közvetlenül Kínából, egyrészt, mert jó hír, hogy 2027-re is le van kötve a magyarországi gyár kapacitása, másrészt, a buszok sajátos, csakis a még Kínában gyártott akkumulátorai miatt. A BYD gyárat most bővítik Komáromban, amellyel a jelenlegi termelést a 3-szorosára futtatják, évi 1250 teherautó és busz kapacitásra. Budapestre települ a BYD európai központja és kutatási-fejlesztési központja is. Az meg, hogy mit picsognak a németek, miközben leépítések, gyárbezárások vannak náluk, sőt kimenekítések az ottani gazdasági környezetből Európa és a világ más részeibe (akár még hozzánk is), az legyen az ő problémájuk.
Almassy
2025. december 15. 10:37
Végülis ugyanannyi lesz a könyvelés a BYD-ra is mint a MAN-ra, de a különbség menni vadkeleti aranybudicskára.
