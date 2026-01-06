Ft
Ft
-1°C
-4°C
Ft
Ft
-1°C
-4°C
01. 06.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 06.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tél hungaromet Balaton jég

Befagy a Balaton, de még senki ne lépjen rá!

2026. január 06. 08:24

A meteorológusok figyelmeztettek a veszélyre.

2026. január 06. 08:24
null

Befagy a Balaton, de a jég sportolásra még nem lesz alkalmas – figyelmeztetett Facebook-oldalán a HungaroMet.

A meteorológiai portál emlékeztet, hogy míg a kétezres évek elején rendszeresen befagyott a Balaton jege január elejéig, a közelmúltban legutóbb 2017 elején volt jelentősebb fagyás, amikor a parttól távolabb is átlagosan 30 cm-es jégvastagság volt jellemző.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Felhívták a figyelmet, hogy bár idén már több helyen megjelent a jég a Balatonon az öblökben, és a következő napokban „várhatóan folyamatosan 0 fok alatt lesz a léghőmérséklet a tó környékén is, illetve vastagabb (kb. 10 cm) hóréteg is várható a parton”, és a nyílt vízen is megjelenik majd az összefüggő jég, 

annak állapota rövid időn belül még nem lesz sportolásra alkalmas”.

Hangsúlyozták a sportoláshoz alkalmas jéghez a hideg mellett szükség van arra is, hogy azt ne fedje be hó, hiszen az rossz irányban befolyásolja a jég állagát.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
jump-ing
•••
2026. január 06. 08:43 Szerkesztve
Amennyi eszed van, hogy számodra ki kellene tenni egy VÍZRE LÉPNI TILOS táblát. Piktogrammal arra a valószínű esetre ha kiderülne, hogy nemcsak fogalmazni, de olvasni sem tudsz.... (te is a Kaly Jag-on szereztél betűgyűjtő igazolványt?)
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
2026. január 06. 08:36
Ezért isa Zorbán a hibásMONNYONLE!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!