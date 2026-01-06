Befagy a Balaton, de még senki ne lépjen rá!

Tombol a tél Magyarországon, hamarosan harminc centis hó jöhet
Régi szép idők.
A meteorológusok figyelmeztettek a veszélyre.
Befagy a Balaton, de a jég sportolásra még nem lesz alkalmas – figyelmeztetett Facebook-oldalán a HungaroMet.
A meteorológiai portál emlékeztet, hogy míg a kétezres évek elején rendszeresen befagyott a Balaton jege január elejéig, a közelmúltban legutóbb 2017 elején volt jelentősebb fagyás, amikor a parttól távolabb is átlagosan 30 cm-es jégvastagság volt jellemző.
Felhívták a figyelmet, hogy bár idén már több helyen megjelent a jég a Balatonon az öblökben, és a következő napokban „várhatóan folyamatosan 0 fok alatt lesz a léghőmérséklet a tó környékén is, illetve vastagabb (kb. 10 cm) hóréteg is várható a parton”, és a nyílt vízen is megjelenik majd az összefüggő jég,
annak állapota rövid időn belül még nem lesz sportolásra alkalmas”.
Hangsúlyozták a sportoláshoz alkalmas jéghez a hideg mellett szükség van arra is, hogy azt ne fedje be hó, hiszen az rossz irányban befolyásolja a jég állagát.
Ezt is ajánljuk a témában
Régi szép idők.
Nyitókép: Facebook