Befagy a Balaton, de még senki ne lépjen rá!

Befagy a Balaton, de a jég sportolásra még nem lesz alkalmas – figyelmeztetett Facebook-oldalán a HungaroMet.

A meteorológiai portál emlékeztet, hogy míg a kétezres évek elején rendszeresen befagyott a Balaton jege január elejéig, a közelmúltban legutóbb 2017 elején volt jelentősebb fagyás, amikor a parttól távolabb is átlagosan 30 cm-es jégvastagság volt jellemző.