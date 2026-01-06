Tombol a tél Magyarországon, hamarosan harminc centis hó jöhet

Felkészült a Honvédség: Magyarország felhúzta a kesztyűt, és harcba indul
A vezérkarfőnök tájékoztatatott.
Az ország délkeleti kétharmadán kedd éjfélig további 5-15 centiméternyi hó hullhat, ezért a HungaroMet Zrt. keddre Baranya és Bács-Kiskun vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki.
A HungaroMet Zrt. az MTI-hez kedden eljuttatott veszélyjelzésében azt írta, kedden a reggeli órákban keleten is gyengül, megszűnik a csapadék, majd délelőtt délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik. Ebből – az északnyugati tájak kivételével –
újabb jelentősebb mennyiségű friss hóra lehet számítani, éjfélig az ország délkeleti kétharmadán további 5-15 centiméternyi hóréteg is összejöhet.
A hőmérséklet a keleti tájak kivételével végig fagypont alatt alakul, így a hóréteg tartósan meg fog maradni, az utakra fagyhat.
A déli országrészben szerda reggelig 20 centiméternyinél több friss hó is hullhat, így összességében arrafelé vastag,
20-30 centiméteres hótakaró is összegyűlhet.
Felhívták a figyelmet arra is, hogy kedden napközben a megélénkülő, helyenként megerősödő északnyugati szél főként a Dunántúl nyugati felén hófúvást eredményezhet. Estétől északkeleten is megélénkülhet, megerősödhet az északias irányú szél, így ott is kialakulhat hófúvás.
A meteorológiai szolgálat keddre másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Baranya és Bács-Kiskun vármegyére, ezekben 24 óra alatt 20 centiméternyit meghaladó friss hó várható. Máshol – Vas és Győr-Moson-Sopron vármegye kivételével – elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben kedd éjfélig, mert
12 óra alatt öt centméternyinél több friss hó hullhat.
Az előrejelzés szerint kedden napközben nem valószínű ónos csapadék, de estétől a keleti határvidéken előfordulhat időszakosan ónos eső.
(MTI)
Nyitókép: Facebook