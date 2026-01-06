Tombol a tél Magyarországon, hamarosan harminc centis hó jöhet

A déli országrészben szerda reggelig 20 centiméternyinél több friss hó is hullhat, így összességében arrafelé vastag,

20-30 centiméteres hótakaró is összegyűlhet.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy kedden napközben a megélénkülő, helyenként megerősödő északnyugati szél főként a Dunántúl nyugati felén hófúvást eredményezhet. Estétől északkeleten is megélénkülhet, megerősödhet az északias irányú szél, így ott is kialakulhat hófúvás.

A meteorológiai szolgálat keddre másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Baranya és Bács-Kiskun vármegyére, ezekben 24 óra alatt 20 centiméternyit meghaladó friss hó várható. Máshol – Vas és Győr-Moson-Sopron vármegye kivételével – elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben kedd éjfélig, mert