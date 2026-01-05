Ft
Felkészült a Honvédség: Magyarország felhúzta a kesztyűt, és harcba indul

2026. január 05. 18:15

A vezérkarfőnök tájékoztatatott.

2026. január 05. 18:15
A Magyar Honvédség felkészült a rendkívüli téli időjárás okozta helyzetek kezelésére, és szükség esetén készen áll a lakosság biztonságát szolgáló feladatok végrehajtására – közölte Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke.

A meteorológiai előrejelzések szerint az elkövetkező időszakban az ország több térségében jelentős havazás és szélsőséges téli körülmények alakulhatnak ki, amelyek a közlekedést, az infrastruktúrát és a lakosság biztonságát egyaránt érinthetik.

A vezérkarfőnök tájékoztatása szerint a Magyar Honvédség – a Belügyminisztériummal és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal szoros együttműködésben – készen áll arra, hogy szükség esetén támogatást nyújtson a rendkívüli havazással összefüggő helyzetek kezelésében, a lakosság biztonsága garantálását, illetve az élet- és vagyonvédelem támogatását szem előtt tartva.

Böröndi vezérezredes hangsúlyozta: 

a Magyar Honvédség kijelölt állománya felkészült a gyors és szervezett segítségnyújtásra.

Az ismételt ellenőrzéseket és feladatpontosításokat követően a szükséges személyi feltételek biztosítottak, a technikai eszközök üzemképesek, a riasztási, valamint a vezetés-irányítási rendszer készen áll a feladatok végrehajtására.

Hozzátette, a reagálóképesség fenntartása érdekében hatóránként, régiókra lebontva részletes időjárási előrejelzések készülnek, amelyek lehetővé teszik, hogy a meteorológiai helyzethez igazodva a lehető legrövidebb időn belül a leghatékonyabb katonai képességcsomag álljon rendelkezésre a lakosság védelmében.

A vezérezredes emlékeztetett, hogy a Magyar Honvédség korábban is számos alkalommal bizonyította, hogy katonai képességei szükség esetén a lakosság támogatását és védelmét szolgálják, és a katasztrófavédelmi rendszer eljárásrendje szerint hatékonyan aktiválhatók árvíz, rendkívüli tűzoltási feladatok, szélsőséges téli időjárás vagy más katasztrófahelyzetek esetén.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Bús Csaba

 

csalodtamafideszben
2026. január 05. 19:49
Na bammeg, akkor megint jön a gunicsizmás vezénylő tábornok meg a gyakorlóruhás szatyor fing.
Válasz erre
1
0
szantofer
2026. január 05. 18:29
Ha esetleg elzárna néhány települést a hó, valaki szóljon majd a kenyeres kocsi vezetőjének hogy a katonák segítenek, nem kell átülnie másik kocsiba!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!