Felkészült a Honvédség: Magyarország felhúzta a kesztyűt, és harcba indul

a Magyar Honvédség kijelölt állománya felkészült a gyors és szervezett segítségnyújtásra.

Az ismételt ellenőrzéseket és feladatpontosításokat követően a szükséges személyi feltételek biztosítottak, a technikai eszközök üzemképesek, a riasztási, valamint a vezetés-irányítási rendszer készen áll a feladatok végrehajtására.

Hozzátette, a reagálóképesség fenntartása érdekében hatóránként, régiókra lebontva részletes időjárási előrejelzések készülnek, amelyek lehetővé teszik, hogy a meteorológiai helyzethez igazodva a lehető legrövidebb időn belül a leghatékonyabb katonai képességcsomag álljon rendelkezésre a lakosság védelmében.

A vezérezredes emlékeztetett, hogy a Magyar Honvédség korábban is számos alkalommal bizonyította, hogy katonai képességei szükség esetén a lakosság támogatását és védelmét szolgálják, és a katasztrófavédelmi rendszer eljárásrendje szerint hatékonyan aktiválhatók árvíz, rendkívüli tűzoltási feladatok, szélsőséges téli időjárás vagy más katasztrófahelyzetek esetén.