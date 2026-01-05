Felkészült a Honvédség: Magyarország felhúzta a kesztyűt, és harcba indul

Érkezik az évszázad egyik legnagyobb havazása – akár mínusz 19 Celsius-fok is lehet
A vezérkarfőnök tájékoztatatott.
A Magyar Honvédség felkészült a rendkívüli téli időjárás okozta helyzetek kezelésére, és szükség esetén készen áll a lakosság biztonságát szolgáló feladatok végrehajtására – közölte Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke.
A meteorológiai előrejelzések szerint az elkövetkező időszakban az ország több térségében jelentős havazás és szélsőséges téli körülmények alakulhatnak ki, amelyek a közlekedést, az infrastruktúrát és a lakosság biztonságát egyaránt érinthetik.
A vezérkarfőnök tájékoztatása szerint a Magyar Honvédség – a Belügyminisztériummal és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal szoros együttműködésben – készen áll arra, hogy szükség esetén támogatást nyújtson a rendkívüli havazással összefüggő helyzetek kezelésében, a lakosság biztonsága garantálását, illetve az élet- és vagyonvédelem támogatását szem előtt tartva.
Böröndi vezérezredes hangsúlyozta:
a Magyar Honvédség kijelölt állománya felkészült a gyors és szervezett segítségnyújtásra.
Az ismételt ellenőrzéseket és feladatpontosításokat követően a szükséges személyi feltételek biztosítottak, a technikai eszközök üzemképesek, a riasztási, valamint a vezetés-irányítási rendszer készen áll a feladatok végrehajtására.
Hozzátette, a reagálóképesség fenntartása érdekében hatóránként, régiókra lebontva részletes időjárási előrejelzések készülnek, amelyek lehetővé teszik, hogy a meteorológiai helyzethez igazodva a lehető legrövidebb időn belül a leghatékonyabb katonai képességcsomag álljon rendelkezésre a lakosság védelmében.
A vezérezredes emlékeztetett, hogy a Magyar Honvédség korábban is számos alkalommal bizonyította, hogy katonai képességei szükség esetén a lakosság támogatását és védelmét szolgálják, és a katasztrófavédelmi rendszer eljárásrendje szerint hatékonyan aktiválhatók árvíz, rendkívüli tűzoltási feladatok, szélsőséges téli időjárás vagy más katasztrófahelyzetek esetén.
