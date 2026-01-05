Érkezik az évszázad egyik legnagyobb havazása – akár mínusz 19 Celsius-fok is lehet

vastag hótakaró elsősorban a déli országrészben alakul ki. A délkeleti, keleti határ közelében vegyes csapadék, valamint ónos eső is valószínű. Az északi, északkeleti szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 3 és plusz 2 fok között várható.

Kedden túlnyomóan borult lesz az ég, északnyugaton, északon lehetnek átmeneti szakadozások, vékonyodások a felhőzetben. Két hullámban valószínű csapadék: reggelig keleten eshet a hó, illetve hajnalig a keleti határvidéken még ónos eső is előfordulhat, majd átmeneti szünet után délnyugat felől

újabb csapadékzóna érkezik, és délutántól ismét egyre többfelé havazhat.

Az ország délkeleti felén vastagabb hótakaró is kialakulhat, északnyugaton a legkisebb a csapadék esélye. Az északnyugati, északi szelet az Észak-Dunántúlon és északkeleten élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, ami a Bakonyban hófúvást is eredményezhet. A minimum-hőmérséklet mínusz 6 és 0, a maximum mínusz 4 és plusz 1 fok között alakul.

Szerdán is túlnyomóan borult lesz az ég, északnyugaton, északon lehetnek átmeneti szakadozások, vékonyodások a felhőzetben. Sokfelé valószínű havazás, a jelenlegi számítások szerint délkeleten, keleten a legnagyobb mennyiségben, arrafelé további jelentős mennyiségű friss hó hullhat. Az északnyugati, nyugati tájak akár csapadékmentesek is maradhatnak. Az északias szelet elsősorban a Dunántúl nyugati felén és északkeleten továbbra is élénk, erős lökések kísérhetik, amely