Ft
Ft
1°C
-4°C
Ft
Ft
1°C
-4°C
01. 05.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 05.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
csapadék hőmérséklet havazás ónos eső

Érkezik az évszázad egyik legnagyobb havazása – akár mínusz 19 Celsius-fok is lehet

2026. január 05. 06:26

Lesz itt minden: havazás, ónos eső, hófúvás. Készüljön!

2026. január 05. 06:26
null

Több hullámban érkezik a havazás január első hetében, és tovább hűl a levegő: a héten többfelé napközben is fagyhat, 

péntek hajnalban a vastagabb hóval borított tájakon akár mínusz 19 Celsius-fok is lehet. 

A havazás mellett ónos eső, eső is előfordulhat, a szél pedig hófúvást okozhat – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Hétfő délelőtt északon is megvastagszik a felhőzet, országszerte borult lesz az ég, és dél felől egyre többfelé várható havazás. 

Az ország nagy részén képződik mérhető hóréteg, 

vastag hótakaró elsősorban a déli országrészben alakul ki. A délkeleti, keleti határ közelében vegyes csapadék, valamint ónos eső is valószínű. Az északi, északkeleti szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 3 és plusz 2 fok között várható.

Kedden túlnyomóan borult lesz az ég, északnyugaton, északon lehetnek átmeneti szakadozások, vékonyodások a felhőzetben. Két hullámban valószínű csapadék: reggelig keleten eshet a hó, illetve hajnalig a keleti határvidéken még ónos eső is előfordulhat, majd átmeneti szünet után délnyugat felől 

újabb csapadékzóna érkezik, és délutántól ismét egyre többfelé havazhat. 

Az ország délkeleti felén vastagabb hótakaró is kialakulhat, északnyugaton a legkisebb a csapadék esélye. Az északnyugati, északi szelet az Észak-Dunántúlon és északkeleten élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, ami a Bakonyban hófúvást is eredményezhet. A minimum-hőmérséklet mínusz 6 és 0, a maximum mínusz 4 és plusz 1 fok között alakul.

Szerdán is túlnyomóan borult lesz az ég, északnyugaton, északon lehetnek átmeneti szakadozások, vékonyodások a felhőzetben. Sokfelé valószínű havazás, a jelenlegi számítások szerint délkeleten, keleten a legnagyobb mennyiségben, arrafelé további jelentős mennyiségű friss hó hullhat. Az északnyugati, nyugati tájak akár csapadékmentesek is maradhatnak. Az északias szelet elsősorban a Dunántúl nyugati felén és északkeleten továbbra is élénk, erős lökések kísérhetik, amely 

hordhatja a havat. A hőmérséklet hajnalban mínusz 7 és mínusz 2, délután mínusz 5 és 0 fok között alakul.

Csütörtökön nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet és süt ki a nap, ezzel párhuzamosan keleten is mindenütt 

megszűnik a havazás.

 Az északnyugati, északi szelet továbbra is élénk, erős lökések kísérhetik, ami a hófödte tájakon hófúvást is eredményezhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 9 és mínusz 3 fok között valószínű, de a kevésbé felhős, hóval borított nyugati tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 4 és plusz 3 fok között alakulhat, északnyugaton lesz a legenyhébb az idő.

Pénteken nyugat, északnyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, így délen és keleten van esély napsütésre. Az északi megyékben fordulhat elő kisebb csapadék, ami kezdetben havazás lehet, majd ez nyugat, délnyugat felől vegyes halmazállapotba, akár ónos esőbe, végül esőbe válthat. A délnyugati, déli szél több helyen megélénkülhet, néhol erős lökések is kísérhetik. 

Rendkívül hideg lesz az éjszaka, mínusz 19 és mínusz 3 fok között alakulhat a minimum. 

A felhősebb északnyugati részeken valószínűek a magasabb értékek, míg a vastagabb hóval borított tájakon lesz a leghidegebb. Délután mínusz 7 és plusz 4 fok közötti értékekre lehet számítani, nyugaton lesz enyhébb, északkeleten pedig hidegebb az idő.

Országos előrejelzés. Forrás: HungaroMet

Szombaton általában erősen felhős vagy borult idő valószínű, többfelé csapadékkal, amelynek jellemző formája északkelet felé haladva egyre inkább a havazás, míg dél, délnyugat felé egyre inkább vegyes halmazállapot, akár ónos eső, illetve eső lehet. Az északnyugati, nyugati irányba forduló szél megerősödhet, 

viharos lökések sem teljesen kizártak. 

Hajnalban mínusz 7 és plusz 2, délután mínusz 3 és plusz 3 fok közötti hőmérséklet várható.

Vasárnap változóan felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel, csapadéknak kicsi az esélye. Az északnyugati, nyugati szelet még többfelé kísérhetik erős, helyenként viharos lökések, majd délnyugatira, délire fordulhat, és veszíthet erejéből a légmozgás. 

Hajnalban mínusz 11 és plusz 1, délután mínusz 4 és plusz 2 fok közötti hőmérséklet

 várható.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Alessandro Della Valle

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
europész
2026. január 05. 07:16
Nalunk epp most havazott 0,2 milimetert.Szornyu nagy ho esett.Tavalyi telen meg csak hofelhot sem lattunk.Mi a francnak kell panikoltatni.Autosoknal legyen holanc,kislapatt,teligumi,telitank,teliablakmoso,termoszban forro tea,egy meleg takaro,megfelelo ruhazat,5 kg homok a csomagtartoban aztan vezessen ovatosan a latasi es utviszonyoknak megfeleloen. Kelleg valamit mondanom?Ja legyen turelmes!
Válasz erre
0
0
zsocc44
2026. január 05. 07:00
Ugyan mindkettő a XX. században volt, de a most várható 5-10 cm hó… 1987. január: A legemlékezetesebb havazás, amelyet viharos szél kísért, a hófúvások többméteres akadályokat emeltek. A katonaságot is bevetették a települések mentésére. 1993. november: Egy 8 napig tartó havazás során 60 cm hó borította be az országot.
Válasz erre
0
0
states-2
2026. január 05. 06:47
Na majd figyeljétek Balfaszgerit, amikor egy centis hónál közli, hogy Orbán miatt szűnt meg a közlekedés a fővárosban.
Válasz erre
2
0
jump-ing
•••
2026. január 05. 06:37 Szerkesztve
Te kis úhj-születésű idióta! Én minusz 40 felettit is megéltem idehaza és kurvára élveztem, mert az akkori téglajárdákra ráfagyott havas betaposásü jeges járdákon korival közlekedhettem. Talán bele kellene bújnod a Fidesz jégveremébe hogy hozzászokj az olyasmikhez, amikről nincs fingod se. (pl. téli örömök a lucskos-csulás idővel szemben) (az sem baj, ha befagy a tollad, mert hidd el okosabbnak tűnsz majd attól, ha nem írsz és úgy hallgatsz)
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!