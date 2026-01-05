Ft
Ft
1°C
-4°C
Ft
Ft
1°C
-4°C
01. 05.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 05.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
von der leyen magyarország Kína európa Írország orbán viktor

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: újabb ország választotta Magyarország útját

2026. január 05. 11:41

Miközben Nyugat-Európa vezetői korábban bírálták Orbán Viktort Budapest Pekinghez fűződő szoros kapcsolatai miatt, most egyre több európai ország törekszik előnyös együttműködés kialakítására Kínával.

2026. január 05. 11:41
null

Micheál Martin ír miniszterelnök pekingi látogatása során Kína elnökével, Hszi Csin-pinggel és Li Csiang miniszterelnökkel tárgyal az ír-kínai kereskedelmi kapcsolatok erősítéséről, valamint az EU–Kína viszonyról – írja a The European Conservative.

A cikk kiemeli, hogy

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

miközben Nyugat-Európa vezetői – köztük Ursula von der Leyen bizottsági elnök – korábban bírálta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt Budapest Pekinghez fűződő szoros kapcsolatai miatt, most egyre több európai ország törekszik előnyös együttműködés kialakítására Kínával.

Sőt, az Európai Unióban még az is megtörtént, hogy egy beruházás csak addig tűnt jó ötletnek, amíg Magyarország meg nem szerezte.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Diego Ravier

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!