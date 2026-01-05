Von der Leyennek ez nagyon fájhat: újabb ország választotta Magyarország útját

miközben Nyugat-Európa vezetői – köztük Ursula von der Leyen bizottsági elnök – korábban bírálta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt Budapest Pekinghez fűződő szoros kapcsolatai miatt, most egyre több európai ország törekszik előnyös együttműködés kialakítására Kínával.

Sőt, az Európai Unióban még az is megtörtént, hogy egy beruházás csak addig tűnt jó ötletnek, amíg Magyarország meg nem szerezte.