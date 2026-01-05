Von der Leyennek ez nagyon fájhat: újabb ország választotta Magyarország útját

Fél Európa ezt a beruházást akarta, Magyarország megszerezte – a brüsszeli lap szerint így már „nem jó ötlet"
Amíg nem dőlt el, hogy Szegeden épül fel a gyár, addig nem tartották ilyen veszélyesnek.
Miközben Nyugat-Európa vezetői korábban bírálták Orbán Viktort Budapest Pekinghez fűződő szoros kapcsolatai miatt, most egyre több európai ország törekszik előnyös együttműködés kialakítására Kínával.
Micheál Martin ír miniszterelnök pekingi látogatása során Kína elnökével, Hszi Csin-pinggel és Li Csiang miniszterelnökkel tárgyal az ír-kínai kereskedelmi kapcsolatok erősítéséről, valamint az EU–Kína viszonyról – írja a The European Conservative.
A cikk kiemeli, hogy
miközben Nyugat-Európa vezetői – köztük Ursula von der Leyen bizottsági elnök – korábban bírálta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt Budapest Pekinghez fűződő szoros kapcsolatai miatt, most egyre több európai ország törekszik előnyös együttműködés kialakítására Kínával.
Sőt, az Európai Unióban még az is megtörtént, hogy egy beruházás csak addig tűnt jó ötletnek, amíg Magyarország meg nem szerezte.
Ezt is ajánljuk a témában
Amíg nem dőlt el, hogy Szegeden épül fel a gyár, addig nem tartották ilyen veszélyesnek.
Nyitókép: AFP/Diego Ravier
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.