Justin Trudeau korábbi helyettese lesz Zelenszkij tanácsadója

Csillogó szemekkel fogadták a hírt Brüsszelben: Zelenszkij személyesen jelentette be, Ukrajna kész a harcok folytatására
Az elnök elmondása szerint Ukrajna kész a diplomáciai megoldásra és a további aktív háborúra is.
Az ukrán elnök „befektetések bevonzását” reméli a kanadai politikustól.
Volodimir Zelenszkij január 5-én gazdasági tanácsadójává nevezte ki Chrystia Freeland volt kanadai miniszterelnök-helyettest – adta hírül a Kyiv Independent.
Az ukrán elnök Telegram-bejegyzésében úgy fogalmazott:
Freeland „jelentős tapasztalattal rendelkezik a befektetések bevonzása és a gazdasági átalakítások terén”.
A kinevezés egy átfogó kormányzati átalakítás része, amelynek célja, hogy Kijev felkészüljön két lehetséges forgatókönyvre:
Zelenszkij december végén nyíltan beszélt arról, hogy Ukrajna és az Egyesült Államok már tárgyalásokat folytat a háború utáni gazdasági helyreállításról.
Ukrajnának növelnie kell belső ellenálló képességét az újjáépítés érdekében, ha a diplomácia gyorsan eredményt hoz, illetve a védelem megerősítése érdekében, ha partnereink késlekedése miatt tovább kell harcolnunk”
– fogalmazott az elnök.
Chrystia Freeland 2019 és 2024 között Kanada miniszterelnök-helyettese volt, 2025-ben pedig Kanada különleges megbízottjává nevezték ki Ukrajna újjáépítésének előkészítésére.
Zelenszkij korábban Ukrajna volt washingtoni nagykövetét, Okszana Markarovát is elnöki tanácsadóvá léptette elő a beruházások és a rekonstrukció területén.
A személyi döntések azt jelzik: Kijev a háborús bizonytalanság közepette már a jövő gazdasági berendezkedését is próbálja előkészíteni.
Ez Kijev és Brüsszel mesterterve.
Fotó: Chrystia Freeland és Volodimir Zelenszkij 2019-ben / Lars Hagberg / AFP