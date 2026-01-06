Ft
Ukrajna újjáépítés orosz-ukrán háború Kanada Volodimir Zelenszkij

Justin Trudeau korábbi helyettese lesz Zelenszkij tanácsadója

2026. január 06. 05:54

Az ukrán elnök „befektetések bevonzását” reméli a kanadai politikustól.

2026. január 06. 05:54
null

Volodimir Zelenszkij január 5-én gazdasági tanácsadójává nevezte ki Chrystia Freeland volt kanadai miniszterelnök-helyettest – adta hírül a Kyiv Independent.

Az ukrán elnök Telegram-bejegyzésében úgy fogalmazott:

Freeland „jelentős tapasztalattal rendelkezik a befektetések bevonzása és a gazdasági átalakítások terén”.

A kinevezés egy átfogó kormányzati átalakítás része, amelynek célja, hogy Kijev felkészüljön két lehetséges forgatókönyvre:

Zelenszkij december végén nyíltan beszélt arról, hogy Ukrajna és az Egyesült Államok már tárgyalásokat folytat a háború utáni gazdasági helyreállításról.

Ukrajnának növelnie kell belső ellenálló képességét az újjáépítés érdekében, ha a diplomácia gyorsan eredményt hoz, illetve a védelem megerősítése érdekében, ha partnereink késlekedése miatt tovább kell harcolnunk”

– fogalmazott az elnök.

Chrystia Freeland 2019 és 2024 között Kanada miniszterelnök-helyettese volt, 2025-ben pedig Kanada különleges megbízottjává nevezték ki Ukrajna újjáépítésének előkészítésére.

Zelenszkij korábban Ukrajna volt washingtoni nagykövetét, Okszana Markarovát is elnöki tanácsadóvá léptette elő a beruházások és a rekonstrukció területén.

A személyi döntések azt jelzik: Kijev a háborús bizonytalanság közepette már a jövő gazdasági berendezkedését is próbálja előkészíteni.

***

Fotó: Chrystia Freeland és Volodimir Zelenszkij 2019-ben / Lars Hagberg / AFP

