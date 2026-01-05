Hoppá: az ukránok szerint Zelenszkij és Von der Leyen már csak Magyar Péterben bízhat

Ukrajna mától nyílt lapokkal játszik: ez a terve Magyarországon, a kárpátaljaikat is beveti
Orbán Viktor győzelmére készülve egy B-tervet is felvillantottak.
Az ukrán lap szerint Kijevben már számolják vissza a napokat az áprilisi választásokig, mert ha kormányváltás lesz Magyarországon, nincs több akadály az EU-integráció előtt.
Áprilisban Magyarországon parlamenti választások várhatók, amelyek jelentősen átalakíthatják az ország politikai térképét – írja a Komszomolszkaja Pravda v Ukrainye.
Az ukrán lap szerint
Orbán Viktor kihívója, Magyar Péter eltérően viszonyul Ukrajnához, és támogatná az ország EU-integrációját.
A cikk kiemeli, hogy egy esetleges kormányváltás gyökeresen módosíthatja Budapest külpolitikai irányvonalát, különösen az ukrán kérdésben és az orosz kapcsolatokban.
Valerij Luncsenko, a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokért felelős csoport társelnöke korábban azt mondta, a Fidesz retorikájához képest a magyar ellenzék sokkal nagyobb mértékben támogatja Ukrajna EU-tagságát, álláspontja ukránbarát. Meggyőződése, hogy ha az ellenzéki erők hatalomra kerülnek 2026-ban, Magyarország részéről nem lesznek további akadályok a kijevi csatlakozás kapcsán.
Ezt egyébként alátámasztja, hogy a Tisza Párt közvélemény-kutatásán az ellenzéki szavazók többsége támogatta Ukrajna EU-csatlakozását.
Ezt is ajánljuk a témában
Orbán Viktor győzelmére készülve egy B-tervet is felvillantottak.
Nyitókép: AFP/Ida Marie Odgaard
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.