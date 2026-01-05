Hoppá: az ukránok szerint Zelenszkij és Von der Leyen már csak Magyar Péterben bízhat

Orbán Viktor kihívója, Magyar Péter eltérően viszonyul Ukrajnához, és támogatná az ország EU-integrációját.

A cikk kiemeli, hogy egy esetleges kormányváltás gyökeresen módosíthatja Budapest külpolitikai irányvonalát, különösen az ukrán kérdésben és az orosz kapcsolatokban.

Valerij Luncsenko, a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokért felelős csoport társelnöke korábban azt mondta, a Fidesz retorikájához képest a magyar ellenzék sokkal nagyobb mértékben támogatja Ukrajna EU-tagságát, álláspontja ukránbarát. Meggyőződése, hogy ha az ellenzéki erők hatalomra kerülnek 2026-ban, Magyarország részéről nem lesznek további akadályok a kijevi csatlakozás kapcsán.