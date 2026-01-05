Ft
zelenszkij magyar péter von der leyen magyarország eu ukrajna orbán viktor

Hoppá: az ukránok szerint Zelenszkij és Von der Leyen már csak Magyar Péterben bízhat

2026. január 05. 09:31

Az ukrán lap szerint Kijevben már számolják vissza a napokat az áprilisi választásokig, mert ha kormányváltás lesz Magyarországon, nincs több akadály az EU-integráció előtt.

2026. január 05. 09:31
null

Áprilisban Magyarországon parlamenti választások várhatók, amelyek jelentősen átalakíthatják az ország politikai térképét – írja a Komszomolszkaja Pravda v Ukrainye.

Az ukrán lap szerint

Orbán Viktor kihívója, Magyar Péter eltérően viszonyul Ukrajnához, és támogatná az ország EU-integrációját.

A cikk kiemeli, hogy egy esetleges kormányváltás gyökeresen módosíthatja Budapest külpolitikai irányvonalát, különösen az ukrán kérdésben és az orosz kapcsolatokban.

Valerij Luncsenko, a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokért felelős csoport társelnöke korábban azt mondta, a Fidesz retorikájához képest a magyar ellenzék sokkal nagyobb mértékben támogatja Ukrajna EU-tagságát, álláspontja ukránbarát. Meggyőződése, hogy ha az ellenzéki erők hatalomra kerülnek 2026-ban, Magyarország részéről nem lesznek további akadályok a kijevi csatlakozás kapcsán.

Ezt egyébként alátámasztja, hogy a Tisza Párt közvélemény-kutatásán az ellenzéki szavazók többsége támogatta Ukrajna EU-csatlakozását.

DrPepper
2026. január 05. 11:46
Komszomolszkaja Pravda .... beszarás. Ukránok olyanok, mintha megállt volna az idő 1955-ben.
DrPepper
2026. január 05. 11:31
Egy szalmaszál mindenkinek kell, a mibe belekapaszkodhat. Április után miben fognak reménykedni?
borsos-2
•••
2026. január 05. 11:29 Szerkesztve
Ez butaság. Ha valami döbbenetes sorscsapás következtében a pötibohóc hatalomba kerülne és a júdáspénzt szavazatra váltva bepucsít a wéberéknek, akkor felocsúdik a többi birka és a saját érdekei mentén megvétózza! Senki sem akarja a náci szarhalmokat az EU-ba, csak kényelmesebb ránk verni az EU megmentési törekvésünket!
esvany-0
2026. január 05. 11:16
Ha a Tisza esetleges győzelme (Isten ne adja!) után lemond az orosz enegrgiahozdozókról, akkor Ukrajna honnan fog gázt kapni? Szerintem ezt nem gondolták végig.
