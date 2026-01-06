Keresztbe fordult az M5-ösön egy kamion, lezárták az autópályát Kecskemétnél

Itt az első videó a Ferihegyen balesetet szenvedő repülőről – az utasok azonnal elhagyták a fedélzetet
Keresztbe fordult kamion miatt lezárták az M5-ös autópályát Kecskemétnél a Szeged felé vezető irányba. A katasztrófavédelem kedd hajnali tájékoztatása szerint a baleset a 83-as kilométerszelvényénél történt.
A teljes útlezárást okozó jármű üzemanyagának szivárgását a kecskeméti hivatásos tűzoltók szüntetik meg.
Nyitókép: Illusztráció. MTI/Krizsán Csaba