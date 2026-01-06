Ft
01. 06.
kecskemét M5-ös szeged autópálya kamion

Keresztbe fordult az M5-ösön egy kamion, lezárták az autópályát Kecskemétnél

2026. január 06. 06:17

Megdöbbentő eset.

2026. január 06. 06:17
null

Keresztbe fordult kamion miatt lezárták az M5-ös autópályát Kecskemétnél a Szeged felé vezető irányba. A katasztrófavédelem kedd hajnali tájékoztatása szerint a baleset a 83-as kilométerszelvényénél történt.

A teljes útlezárást okozó jármű üzemanyagának szivárgását a kecskeméti hivatásos tűzoltók szüntetik meg.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Illusztráció. MTI/Krizsán Csaba

 

