02. 06.
péntek
02. 06.
péntek
byd botka lászló világgazdaság szeged

Súlyos félreértés a szegedi BYD-gyár körül: minden megváltozhat, amit eddig tudtunk

2026. február 06. 07:22

Lyukra futott a balos polgármester, Botka László.

2026. február 06. 07:22
null

Annak ellenére, hogy múlt héten Botka László, Szeged polgármestere bejelentette, valójában továbbra sem indult be a próbagyártás a BYD-gyárban – tudta meg a Világgazdaság.

A bejelentést követően a lap megkereste a BYD-t, hogy erősítsék meg a hírt, akik figyelmünkbe ajánlották Stella Li, a BYD ügyvezető alelnöke novemberben elmondott szavait. A cégvezető a kínai Csengcsouban nyilatkozott a sajtónak, ahol azt mondta: a gyártás előkészületei, beleértve a Dolphin Surf modellek előszériás példányainak összeszerelő soron történő gyártáspróbáit, 2026 első negyedévében kezdődnek meg a szegedi üzemben.  

Magyarán egy

félreértés történhetett, ugyanis Stella Li sem beszélt a próbagyártás megindításáról, hanem csak gyártáspróbáról.

A kettő közötti különbség, hogy míg a próbagyártás során már valós termelés, akár napi pár autó is legördülhet a gyártószalagokról, sőt, komplett gyártósorok működnek, addig a gyártáspróba során a gépek, berendezések tesztelése történik – írja a lap. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a közeljövőben nem indulhat el a próbagyártás, illetve a sorozatgyártás, ahogy a BYD-vezető is jelezte novemberben, a cég tervei szerint a második negyedévben már sorozatban gyárthatnak. 

Fake news

A szegedi BYD-gyár felépülésével kapcsolatban rengeteg félrevezető hír jelent meg az elmúlt hónapokban. Júliusban a Reuters névtelen forrásokra hivatkozva írt arról, hogy az  autógyártó csak 2026-ban kezdené el a tömeggyártást, és a kapacitását a korábban tervezettnél lassabban pörgetné fel, és inkább a törökországi gyárra helyezne nagyobb hangsúlyt. 

A cég azonnal cáfolta a hírügyügynökség állításait. Fényképekkel igazolva közölték, hogy a török beruházás esetében jóformán el se indultak a munkálatok (sőt, a legfrissebb török sajtóhírek szerint a kínaiak törölték a beruházást), addig Magyarországon az építkezés a végéhez közeledik. 
A BYD időközben bejelentette: 

a vállalat európai központja Magyarországon lesz. 

A beruházás több ezer új munkahelyet teremt; az akkumulátorgyártás, valamint a vegyipari folyamatok kivételével a teljes járműgyártás Szegeden zajlik majd. A projekt értéke eléri a 4,5 milliárd dollárt, amivel a fejlesztés a valaha megvalósult legnagyobb magyarországi beruházások közé tartozik. A gyár kezdetben évi 150 ezer, később akár 300 ezer személygépkocsi előállítására is képes lesz – írja a lap. 

Nyitókép: TAKASHI ITODA / YOMIURI / THE YOMIURI SHIMBUN VIA AFP

 

Palinkasji
2026. február 06. 08:46
Szeged Botkánál okosabbat érdemelne, legalább küldjék fel a fővárosi városházára továbbképzésre!
cutcopy
2026. február 06. 08:36
Ez a blfsz Botka sosincs képben, Szeged Karigerije, ráadásul a Tisza mellett kampányol akik a kínai beruházásokat az EU elvárásoknak megfelelően nem nézik túl jó szemmel..
nebulo15
2026. február 06. 08:33
MIndenesetre a BYD-nak jó lesz figyelni, mert Szeged a Pol-Pot megye székhelye, élnek a Kómocsinok kései utódai, akik akár jó komcsi módjára még egy kis géprombolásra, szabotázsra is hajlamosak ha az eszme úgy kívánja.....
rezeda-kazmer
2026. február 06. 08:12
Ha már semmit nem tett érte az elvtárs (a kormány kaparta ki az összes eddigi nagyberuházást Szegednek, mert fájó fekete luk kezdett keletkezni ott a déli végen), legalább ne ártson a fontoskodásaival. Please.
