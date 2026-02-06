Súlyos félreértés a szegedi BYD-gyár körül: minden megváltozhat, amit eddig tudtunk

félreértés történhetett, ugyanis Stella Li sem beszélt a próbagyártás megindításáról, hanem csak gyártáspróbáról.

A kettő közötti különbség, hogy míg a próbagyártás során már valós termelés, akár napi pár autó is legördülhet a gyártószalagokról, sőt, komplett gyártósorok működnek, addig a gyártáspróba során a gépek, berendezések tesztelése történik – írja a lap. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a közeljövőben nem indulhat el a próbagyártás, illetve a sorozatgyártás, ahogy a BYD-vezető is jelezte novemberben, a cég tervei szerint a második negyedévben már sorozatban gyárthatnak.

Fake news

A szegedi BYD-gyár felépülésével kapcsolatban rengeteg félrevezető hír jelent meg az elmúlt hónapokban. Júliusban a Reuters névtelen forrásokra hivatkozva írt arról, hogy az autógyártó csak 2026-ban kezdené el a tömeggyártást, és a kapacitását a korábban tervezettnél lassabban pörgetné fel, és inkább a törökországi gyárra helyezne nagyobb hangsúlyt.

A cég azonnal cáfolta a hírügyügynökség állításait. Fényképekkel igazolva közölték, hogy a török beruházás esetében jóformán el se indultak a munkálatok (sőt, a legfrissebb török sajtóhírek szerint a kínaiak törölték a beruházást), addig Magyarországon az építkezés a végéhez közeledik.

A BYD időközben bejelentette: