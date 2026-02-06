Súlyos félreértés a szegedi BYD-gyár körül: minden megváltozhat, amit eddig tudtunk

Szeged után újabb gyárat épít a BYD, mutatjuk, hol
Stella Li, a BYD menedzsere már korábban is beszélt róla, hogy akár kettő autógyárat is létrehozhatnak Európában.
Lyukra futott a balos polgármester, Botka László.
Annak ellenére, hogy múlt héten Botka László, Szeged polgármestere bejelentette, valójában továbbra sem indult be a próbagyártás a BYD-gyárban – tudta meg a Világgazdaság.
A bejelentést követően a lap megkereste a BYD-t, hogy erősítsék meg a hírt, akik figyelmünkbe ajánlották Stella Li, a BYD ügyvezető alelnöke novemberben elmondott szavait. A cégvezető a kínai Csengcsouban nyilatkozott a sajtónak, ahol azt mondta: a gyártás előkészületei, beleértve a Dolphin Surf modellek előszériás példányainak összeszerelő soron történő gyártáspróbáit, 2026 első negyedévében kezdődnek meg a szegedi üzemben.
Ezt is ajánljuk a témában
Stella Li, a BYD menedzsere már korábban is beszélt róla, hogy akár kettő autógyárat is létrehozhatnak Európában.
Magyarán egy
félreértés történhetett, ugyanis Stella Li sem beszélt a próbagyártás megindításáról, hanem csak gyártáspróbáról.
A kettő közötti különbség, hogy míg a próbagyártás során már valós termelés, akár napi pár autó is legördülhet a gyártószalagokról, sőt, komplett gyártósorok működnek, addig a gyártáspróba során a gépek, berendezések tesztelése történik – írja a lap. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a közeljövőben nem indulhat el a próbagyártás, illetve a sorozatgyártás, ahogy a BYD-vezető is jelezte novemberben, a cég tervei szerint a második negyedévben már sorozatban gyárthatnak.
A szegedi BYD-gyár felépülésével kapcsolatban rengeteg félrevezető hír jelent meg az elmúlt hónapokban. Júliusban a Reuters névtelen forrásokra hivatkozva írt arról, hogy az autógyártó csak 2026-ban kezdené el a tömeggyártást, és a kapacitását a korábban tervezettnél lassabban pörgetné fel, és inkább a törökországi gyárra helyezne nagyobb hangsúlyt.
A cég azonnal cáfolta a hírügyügynökség állításait. Fényképekkel igazolva közölték, hogy a török beruházás esetében jóformán el se indultak a munkálatok (sőt, a legfrissebb török sajtóhírek szerint a kínaiak törölték a beruházást), addig Magyarországon az építkezés a végéhez közeledik.
A BYD időközben bejelentette:
a vállalat európai központja Magyarországon lesz.
A beruházás több ezer új munkahelyet teremt; az akkumulátorgyártás, valamint a vegyipari folyamatok kivételével a teljes járműgyártás Szegeden zajlik majd. A projekt értéke eléri a 4,5 milliárd dollárt, amivel a fejlesztés a valaha megvalósult legnagyobb magyarországi beruházások közé tartozik. A gyár kezdetben évi 150 ezer, később akár 300 ezer személygépkocsi előállítására is képes lesz – írja a lap.
Nyitókép: TAKASHI ITODA / YOMIURI / THE YOMIURI SHIMBUN VIA AFP