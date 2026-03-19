Nyílt hadüzenet a Volkswagennek: áttörésre készül a BYD Magyarországon, új korszak jöhet a hazai autóiparban

Az országigazgató jelezte, hogy a márka immár az első helyen áll a kívülről tölthető járművek szegmensében és a tisztán elektromos kishaszonjárművek kategóriájában is.

A BYD a 2023. évi magyarországi induláskori, 3 modelljéből álló kínálatát gyorsan felfejlesztette, jelenleg már 8 elektromos és 3 plug-in hibrid modellel van jelen a piacon. A márka értékesítésében erősebb a magánvevők aránya, a flottavásárlás 40-50 százalékot tesz ki.

Rényi-Vámos Ádám drasztikus növekedésre is esélyt lát az idei évre, célként jelölte meg, hogy a márka bekerüljön a Magyarországon legnépszerűbb 5-6 márka közé, ami 7000 feletti darabszám eladását feltételezi a 2025. évi 2499 jármű után. Az országigazgató szerint a terv teljesülése nagyban függ attól, hogy milyen ütemben tudnak megnyílni az év során az új márkapontok.

A 2003-ban alapított BYD Auto a kínai BYD multinacionális csúcstechnológiai vállalat autóipari leányvállalata, amely a tisztán elektromos és plug-in hibrid járművek fejlesztésére összpontosít. A cég több milliárd eurós beruházással autógyárat létesít Szegeden, ahol az idei első negyedévben megkezdődtek a gyártáspróbák, és a 2. negyedévben elindulhat a sorozatgyártás.

