byd magyarországon byd hungary magyarország

Nyílt hadüzenet a Volkswagennek: áttörésre készül a BYD Magyarországon, új korszak jöhet a hazai autóiparban

2026. március 19. 08:59

A márka immár az első helyen áll a kívülről tölthető járművek szegmensében és a tisztán elektromos kishaszonjárművek kategóriájában is.

2026. március 19. 08:59
A BYD kínai autómárka nem lassít az erőteljes európai terjeszkedés ütemén az idén: 35 országban kiépített több mint 1000 egységből álló hálózatát 2000 fölé bővítené az év végéig, Magyarországon pedig a tavalyi 14-ről 30-ra növelné a márkakereskedések számát, lefedve ezzel a piacot – tájékoztattak a a BYD Hungary vezetői.

Rényi-Vámos Ádám országigazgató ismertetése szerint a BYD jól kezdte az idei évet, az első két hónap alatt az értékesítés 84,6 százalékkal bővült éves összehasonlításban. A Datahouse adatai szerint 2026. január-februárban 464 új BYD kelt el a magyarországi újautó-piacon. Ez a személyautók és kishaszonjárművek egyesített piacán 2,44 százalékos részesedést biztosít a márkának.

A tisztán elektromos járművek szegmensében az idei első két hónapban több mint 300 járművet adtak el, a BYD részesedése ebben a kategóriában már 18 százalékra nőtt Magyarországon a 2025. végi 16 százalékról.

Első helyen a kívülről tölthető járművek szegmensében

Az országigazgató jelezte, hogy a márka immár az első helyen áll a kívülről tölthető járművek szegmensében és a tisztán elektromos kishaszonjárművek kategóriájában is.

A BYD a 2023. évi magyarországi induláskori, 3 modelljéből álló kínálatát gyorsan felfejlesztette, jelenleg már 8 elektromos és 3 plug-in hibrid modellel van jelen a piacon. A márka értékesítésében erősebb a magánvevők aránya, a flottavásárlás 40-50 százalékot tesz ki.

Rényi-Vámos Ádám drasztikus növekedésre is esélyt lát az idei évre, célként jelölte meg, hogy a márka bekerüljön a Magyarországon legnépszerűbb 5-6 márka közé, ami 7000 feletti darabszám eladását feltételezi a 2025. évi 2499 jármű után. Az országigazgató szerint a terv teljesülése nagyban függ attól, hogy milyen ütemben tudnak megnyílni az év során az új márkapontok.

A 2003-ban alapított BYD Auto a kínai BYD multinacionális csúcstechnológiai vállalat autóipari leányvállalata, amely a tisztán elektromos és plug-in hibrid járművek fejlesztésére összpontosít. A cég több milliárd eurós beruházással autógyárat létesít Szegeden, ahol az idei első negyedévben megkezdődtek a gyártáspróbák, és a 2. negyedévben elindulhat a sorozatgyártás.

(MTI)

Nyitókép: Pattarapong Chatpattarasill / Bangkok Post / Bangkok Post via AFP

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
frogi
2026. március 19. 09:45
Azért nem kellene ettől a gigantikus 2,44%-tól hanyatt esni. 2000-ben összesen 17.849 db Opel Astrat és 27.064 db Suzuki Swift ez adtak el. A ksh szerint ebben az évben 137.000 új autót adtak el. Ez kb 13 ill 20% Még van hova fejlődni.
ördöngös pepecselés
2026. március 19. 09:44
öröm nézni ahogy a büdöskomcsi tiszarok már csak abban reménykednek, hogy egy magáncég késéssel üti ki a német gazdáikat a piacról de ez se fog bejönni nekik, kár hogy még négy évig nézhetjük néhány kólásdoboz savanyú pofáját a parlamentben amíg végleg megszabadulunk tőlük
narancsliget
2026. március 19. 09:32
Videó: szétszedik, majd összerakják a kész autókat a BYD gyárban, a beruházást eddig közel 130 milliárddal segítette az állam 2025 év végére ígérték a gyártást a szegedi BYD gyárban, de jó, ha 2026 második negyedévében elindul itt bármi. Az összeszerelő csarnokból kaptunk videókat, amin az látszik, hogy már teljesen kész, festett autókat raknak össze, majd szednek szét, miközben a gyártósor másik felén kész sincs a csarnok. Ahogy a présüzem és a festőüzem sem használható, Kínából érkezhettek a kész autók. A BYD nem cáfolta a felvételek valódiságát, a KKM hallgat az „átlátható” százmilliárdos támogatásról. Videó
nuevoreynuevaley
2026. március 19. 09:04
Mar 2019 ota keszul attoresre a magyar gazdasag....csak valahogy sose tor at. Ez kuka, 1est kap Orban a gazdasagi ugyekre
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!