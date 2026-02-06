Elképesztő felvételeket mutattak be a hamarosan elkészülő magyarországi hídról (VIDEÓ + GALÉRIA)

Ez Ukrajna B-terve: Kijevben már arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri a választásokat
A tervek szerint az új gyalogos- és kerékpáros hidat már tavasszal birtokba vehetik a közlekedők.
A Feol megyei hírportál pénteki cikkében emlékeztet: a még kivitelezés alatt álló velencei híd már 2025 őszén rangos szakmai elismerésben részesült. A díj a magyar mérnöki tudás és tervezői munka magas színvonalát igazolja.
Az új átkelő megépítésére azért volt szükség, mert a régi híd felújítása gazdaságilag nem bizonyult volna ésszerű megoldásnak, ráadásul a 2027-re tervezett M7-es autópálya-bővítés miatt a meglévő szerkezet hosszabb távon sem maradhatott volna meg.
Az MKIF legfrissebb tájékoztatása szerint a beruházás a befejezés szakaszába érkezett.
A kivitelezés célegyenesbe fordult, az új, az M7-es autópálya felett átívelő velencei híd hamarosan a közlekedők rendelkezésére állhat.
A társaság közlése alapján a következő napokban befejeződik a közvilágítás kiépítése, valamint a rézsűkúpok burkolása. Ezt követően – az időjárás függvényében – megkezdődik a környezet rendezése is. A februárra tervezett próbaterhelést követően indulhat el a műszaki átadás folyamata, majd a forgalomba helyezés. A tervek szerint az új gyalogos- és kerékpáros hidat már tavasszal birtokba vehetik a közlekedők, az ünnepélyes átadásra szintén a tavaszi hónapokban kerülhet sor.
Az épülő hidat bemutató videóért kattintson ide!
Nyitókép: Facebook