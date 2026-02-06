Ft
02. 06.
péntek
mkif velencei híd híd autópálya

Elképesztő felvételeket mutattak be a hamarosan elkészülő magyarországi hídról (VIDEÓ + GALÉRIA)

2026. február 06. 13:38

A tervek szerint az új gyalogos- és kerékpáros hidat már tavasszal birtokba vehetik a közlekedők.

2026. február 06. 13:38
null

A Feol megyei hírportál pénteki cikkében emlékeztet: a még kivitelezés alatt álló velencei híd már 2025 őszén rangos szakmai elismerésben részesült. A díj a magyar mérnöki tudás és tervezői munka magas színvonalát igazolja. 

Az új átkelő megépítésére azért volt szükség, mert a régi híd felújítása gazdaságilag nem bizonyult volna ésszerű megoldásnak, ráadásul a 2027-re tervezett M7-es autópálya-bővítés miatt a meglévő szerkezet hosszabb távon sem maradhatott volna meg.

Az MKIF legfrissebb tájékoztatása szerint a beruházás a befejezés szakaszába érkezett. 

A kivitelezés célegyenesbe fordult, az új, az M7-es autópálya felett átívelő velencei híd hamarosan a közlekedők rendelkezésére állhat.

A társaság közlése alapján a következő napokban befejeződik a közvilágítás kiépítése, valamint a rézsűkúpok burkolása. Ezt követően – az időjárás függvényében – megkezdődik a környezet rendezése is. A februárra tervezett próbaterhelést követően indulhat el a műszaki átadás folyamata, majd a forgalomba helyezés. A tervek szerint az új gyalogos- és kerékpáros hidat már tavasszal birtokba vehetik a közlekedők, az ünnepélyes átadásra szintén a tavaszi hónapokban kerülhet sor.

Az épülő hidat bemutató videóért kattintson ide!

Nyitókép: Facebook

 

