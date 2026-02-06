Elképesztő felvételeket mutattak be a hamarosan elkészülő magyarországi hídról (VIDEÓ + GALÉRIA)

A Feol megyei hírportál pénteki cikkében emlékeztet: a még kivitelezés alatt álló velencei híd már 2025 őszén rangos szakmai elismerésben részesült. A díj a magyar mérnöki tudás és tervezői munka magas színvonalát igazolja.

Az új átkelő megépítésére azért volt szükség, mert a régi híd felújítása gazdaságilag nem bizonyult volna ésszerű megoldásnak, ráadásul a 2027-re tervezett M7-es autópálya-bővítés miatt a meglévő szerkezet hosszabb távon sem maradhatott volna meg.