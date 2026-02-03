Ft
csúszós út busz autópálya baleset havazás

Késések, torlódások, balesetek – nagy káoszt okozott a frissen lehullott hó

2026. február 03. 13:27

A hirtelen lehullott hó és a csúszós utak miatt mind a közúti, mind a tömegközlekedésben jelentős fennakadások alakultak ki.

2026. február 03. 13:27
null

A keddi havazás súlyosan megzavarta az ország közlekedését, amely az esti órákban tovább romolhat – figyelmeztetett az Index.

A HungaroMet több vármegyére is figyelmeztetést adott ki ónos eső veszélye miatt, amely éjfélig maradhat érvényben. A csapadék és a csúszós utak miatt mind a közúti, mind a tömegközlekedésben jelentős fennakadások alakultak ki.

A Volán-buszok több térségben 15–40 perces késéssel közlekednek.

A MÁV-csoport tájékoztatása szerint különösen érintett Bács-Kiskun vármegye, ahol Kecskemét, Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza és Solt környékén tapasztalhatóak komoly csúszások. A Komló és Pécs között közlekedő egyik járat Hosszúheténynél a rossz útviszonyok miatt elakadt, míg több településen – köztük Nagynyárádon, Dunaújvárosban, Bisén, Szalántán és Szekszárdon – egyes buszok meg sem tudják közelíteni a kijelölt megállókat.

A fővárosba tartó és onnan induló buszjáratok szinte minden irányban késnek. A legnehezebb közlekedési helyzet a Solymár térségében haladó 10-es főúton és a 6-os főúton alakult ki, ahol akár félórás késések is előfordulhatnak. Jelentős többletidővel kell számolni az M1-es és az M7-es autópálya budapesti kivezető szakaszán, a Budakeszi úton, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti közelében is. A főváros környéki főutakon és autópályákon általánossá váltak a 10–25 perces késések, beleértve az M3-as autópályát, a 2-es, 10-es és 11-es főutakat, a Csepel-sziget útjait, valamint a Liszt Ferenc repülőtérre vezető szakaszt.

Az Útinform beszámolója szerint az M0-s autóút keleti szektorában, Gyál térségében több személyautó és egy kamion ütközött össze, a baleset következtében kialakult torlódás meghaladja a tíz kilométert. Szintén az M0-son, Szigetszentmiklósnál egy újabb kamionos baleset történt, itt körülbelül három kilométer hosszan állnak a járművek. Az M1-es autópályán Komáromnál, az M7-esen pedig Székesfehérvárnál történt baleset, utóbbi esetében a belső sávot is le kellett zárni. Több autópályán a hó eltakarítása nem megfelelő, az M1-esen például a belső sávban összefüggő hóréteg maradt az úttesten.

Budapesten a havazás a tömegközlekedést is érinti. A BKK több megállót ideiglenesen áthelyezett, így például a Móricz Zsigmond körtéren a 7-es, a 114-es, a 213-as és a 214-es busz, a Margit híd budai hídfőjénél pedig 91-es, a 191-es és a 291-es busz a villamospótló járatok megállóiból indulnak. Emellett az Élessaroknál 85-ös, a Nagy Lajos király útján pedig az 5-ös busz útvonala és megállási rendje módosult.

Nyitókép: Máthé Zoltán / MTI

