Három részre szakadt az ország: kiadták a riasztást, lecsap az ónos eső (TÉRKÉP)

Kedden Magyarországon az időjárás jelentősen változékony, sok vármegye citromsárga (elsőfokú) és néhány helyen narancssárga (másodfokú) figyelmeztetéssel üzemel, főként az ónos eső, a havazás és a vegyes csapadék miatt. A hét eleji időjárást egy melegfront befolyásolja, ami fokozatos melegedést hoz, de előtte még komoly csapadék érkezik az országba.
Kedd hajnaltól délnyugat felől csapadékzóna vonul át, amely észak-északkelet felé terjed. Sokfelé vegyes halmazállapotú csapadék várható: kezdetben havazás, majd ónos eső, havas eső, később eső. Az Északi-középhegység magasabb részein akár 10 cm körüli hó is hullhat.
A tartós ónos eső a leginkább veszélyes jelenség:
a Mecsek tágabb térségében kedd délutánig, a Dunántúli-középhegység és a budapesti agglomeráció 200-300 m feletti részein az esti-éjszakai órákig, az Északi-középhegység magasabb tájain pedig akár szerda reggelig is előfordulhat több milliméter ónos eső, ami jegesedést okoz az utakon.
A HungaroMet figyelmeztetései alapján:
Kedd estétől a csapadék egyre inkább esőbe vált, különösen a déli és nyugati tájakon, miközben északkeleten még tovább tarthat a havas/havas esős idő. A hét további részében a melegfront hatására melegszik az idő, így február eleje összességében enyhébb időszakot hoz.
