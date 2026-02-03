Három részre szakadt az ország: kiadták a riasztást, lecsap az ónos eső (TÉRKÉP)

Kedden Magyarországon az időjárás jelentősen változékony, sok vármegye citromsárga (elsőfokú) és néhány helyen narancssárga (másodfokú) figyelmeztetéssel üzemel, főként az ónos eső, a havazás és a vegyes csapadék miatt. A hét eleji időjárást egy melegfront befolyásolja, ami fokozatos melegedést hoz, de előtte még komoly csapadék érkezik az országba.

Kedd hajnaltól délnyugat felől csapadékzóna vonul át, amely észak-északkelet felé terjed. Sokfelé vegyes halmazállapotú csapadék várható: kezdetben havazás, majd ónos eső, havas eső, később eső. Az Északi-középhegység magasabb részein akár 10 cm körüli hó is hullhat.