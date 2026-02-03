Ft
csapadék hungaromet időjárás ónos eső

Három részre szakadt az ország: kiadták a riasztást, lecsap az ónos eső (TÉRKÉP)

2026. február 03. 07:01

Vastag jégpáncél lepheti el az utakat.

2026. február 03. 07:01
null

Kedden Magyarországon az időjárás jelentősen változékony, sok vármegye citromsárga (elsőfokú) és néhány helyen narancssárga (másodfokú) figyelmeztetéssel üzemel, főként az ónos eső, a havazás és a vegyes csapadék miatt. A hét eleji időjárást egy melegfront befolyásolja, ami fokozatos melegedést hoz, de előtte még komoly csapadék érkezik az országba.

Kedd hajnaltól délnyugat felől csapadékzóna vonul át, amely észak-északkelet felé terjed. Sokfelé vegyes halmazállapotú csapadék várható: kezdetben havazás, majd ónos eső, havas eső, később eső. Az Északi-középhegység magasabb részein akár 10 cm körüli hó is hullhat.

A tartós ónos eső a leginkább veszélyes jelenség:

a Mecsek tágabb térségében kedd délutánig, a Dunántúli-középhegység és a budapesti agglomeráció 200-300 m feletti részein az esti-éjszakai órákig, az Északi-középhegység magasabb tájain pedig akár szerda reggelig is előfordulhat több milliméter ónos eső, ami jegesedést okoz az utakon.

A HungaroMet figyelmeztetései alapján:

  • Narancssárga (másodfokú) riasztás ónos eső miatt: Baranya, Tolna és Pest vármegyében van érvényben. 
  • Citromsárga (elsőfokú) figyelmeztetést ónos eső miatt: Nógrád, Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém, Bács-Kiskun, Somogy, Zala vármegyékre adtak ki.
Forrás: HungaroMet

Kedd estétől a csapadék egyre inkább esőbe vált, különösen a déli és nyugati tájakon, miközben északkeleten még tovább tarthat a havas/havas esős idő. A hét további részében a melegfront hatására melegszik az idő, így február eleje összességében enyhébb időszakot hoz. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: MTI/Krizsán Csaba

 

