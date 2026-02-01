Lecsapott Észak-Amerikára az extrém hideg – „felrobbantak” a fák

Észak-Amerikát mostanság hatalmas téli viharok sújtják, és az interneten egyre többen beszélnek az Egyesült Államokban állítólag előforduló „robbanó fákról”. Bár a kifejezés ijesztően hangzik, a fák valódi, önmaguktól történő felrobbanása erősen túlzás – a jelenség mögött azonban valóban létező természeti folyamat áll – számolt be róla a Popular Science.

Amikor a hőmérséklet hirtelen zuhan, a fákban lévő víz és nedvesség gyorsan megfagy. A víz jéggé válva kitágul, így a fa belsejében jelentős nyomás keletkezik. A megfelelő körülmények között ez a nyomás a kéreg megrepedéséhez vezet, amit gyakran mennydörgésszerű, hangos csattanás kísér – innen ered a „robbanó fa” elnevezés.

A folyamat néha ágak leszakadását vagy akár egész törzsek kidőlését is okozhatja, ami valóban veszélyessé válhat, de általában korántsem olyan drámai és látványos, mint amilyennek a név alapján képzelnénk. Legtöbbször függőleges repedések alakulnak ki a törzsön, főleg a vékonyabb kérgű fafajok esetében.