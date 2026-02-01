Lecsapott Észak-Amerikára az extrém hideg – „felrobbantak” a fák

Amerika megbénult: brutális felvételeken a halálos hóvihar (VIDEÓ)
A hóvihar az Egyesült Államok csaknem teljes keleti felét érinti.
Újabb marhaság terjed az interneten „hála” a mesterséges intelligenciának.
Észak-Amerikát mostanság hatalmas téli viharok sújtják, és az interneten egyre többen beszélnek az Egyesült Államokban állítólag előforduló „robbanó fákról”. Bár a kifejezés ijesztően hangzik, a fák valódi, önmaguktól történő felrobbanása erősen túlzás – a jelenség mögött azonban valóban létező természeti folyamat áll – számolt be róla a Popular Science.
Amikor a hőmérséklet hirtelen zuhan, a fákban lévő víz és nedvesség gyorsan megfagy. A víz jéggé válva kitágul, így a fa belsejében jelentős nyomás keletkezik. A megfelelő körülmények között ez a nyomás a kéreg megrepedéséhez vezet, amit gyakran mennydörgésszerű, hangos csattanás kísér – innen ered a „robbanó fa” elnevezés.
A folyamat néha ágak leszakadását vagy akár egész törzsek kidőlését is okozhatja, ami valóban veszélyessé válhat, de általában korántsem olyan drámai és látványos, mint amilyennek a név alapján képzelnénk. Legtöbbször függőleges repedések alakulnak ki a törzsön, főleg a vékonyabb kérgű fafajok esetében.
A közösségi oldalakon vírusként terjedő videók közül sok mesterséges intelligenciával készült, vagy egyáltalán nem fagy miatti repedést mutat, csupán annak próbálják feltüntetni.
Bár a „robbanó fák” önmagukban ritkán jelentenek közvetlen veszélyt az emberekre, a jelenséget kiváltó extrém hideg és viharos időjárás annál nagyobb fenyegetést hordoz magában. Január 26-ig legalább 17 ember halt meg az Egyesült Államokban a szélsőséges téli időjárás következményeként.
Nyitókép forrása: TIMOTHY A. CLARY / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
A hóvihar az Egyesült Államok csaknem teljes keleti felét érinti.
***