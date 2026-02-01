Ft
Ft
2°C
1°C
Ft
Ft
2°C
1°C
02. 01.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 01.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
tél extrém hideg fa Egyesült Államok

Lecsapott Észak-Amerikára az extrém hideg – „felrobbantak” a fák

2026. február 01. 07:30

Újabb marhaság terjed az interneten „hála” a mesterséges intelligenciának.

2026. február 01. 07:30
null

Észak-Amerikát mostanság hatalmas téli viharok sújtják, és az interneten egyre többen beszélnek az Egyesült Államokban állítólag előforduló „robbanó fákról”. Bár a kifejezés ijesztően hangzik, a fák valódi, önmaguktól történő felrobbanása erősen túlzás – a jelenség mögött azonban valóban létező természeti folyamat áll – számolt be róla a Popular Science.

Amikor a hőmérséklet hirtelen zuhan, a fákban lévő víz és nedvesség gyorsan megfagy. A víz jéggé válva kitágul, így a fa belsejében jelentős nyomás keletkezik. A megfelelő körülmények között ez a nyomás a kéreg megrepedéséhez vezet, amit gyakran mennydörgésszerű, hangos csattanás kísér – innen ered a „robbanó fa” elnevezés.

A folyamat néha ágak leszakadását vagy akár egész törzsek kidőlését is okozhatja, ami valóban veszélyessé válhat, de általában korántsem olyan drámai és látványos, mint amilyennek a név alapján képzelnénk. Legtöbbször függőleges repedések alakulnak ki a törzsön, főleg a vékonyabb kérgű fafajok esetében. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése
Tovább a cikkhezchevron

A közösségi oldalakon vírusként terjedő videók közül sok mesterséges intelligenciával készült, vagy egyáltalán nem fagy miatti repedést mutat, csupán annak próbálják feltüntetni.

Bár a „robbanó fák” önmagukban ritkán jelentenek közvetlen veszélyt az emberekre, a jelenséget kiváltó extrém hideg és viharos időjárás annál nagyobb fenyegetést hordoz magában. Január 26-ig legalább 17 ember halt meg az Egyesült Államokban a szélsőséges téli időjárás következményeként.

Nyitókép forrása: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!