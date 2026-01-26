Amerika megbénült: brutális felvételeken a halálos hóvihar (VIDEÓ)

Az amerikai energiaügyi minisztérium rendkívüli intézkedéseket hozott: Texasban engedélyezték tartalék energiatermelő kapacitások bevetését, míg a közép-atlanti térségben az elektromos hálózat üzemeltetője külön felhatalmazást kapott a kiesések megelőzésére. Az intézkedések célja az volt, hogy elkerüljék a rotációs áramszüneteket egy olyan időszakban, amikor a fűtés hiánya közvetlen életveszélyt jelenthet.