Ft
Ft
7°C
3°C
Ft
Ft
7°C
3°C
01. 26.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 26.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
hóvihar amerika egyesült államok

Amerika megbénült: brutális felvételeken a halálos hóvihar (VIDEÓ)

2026. január 26. 15:46

A hóvihar az Egyesült Államok csaknem teljes keleti felét érinti, miközben a síkságoktól a Mexikói-öböl térségén át egészen Új-Angliáig hó, ónos eső és extrém hideg nehezíti a mindennapokat.

2026. január 26. 15:46
null

Mint írtuk, Az Egyesült Államok jelentős részén rendkívüli téli időjárás bénítja meg az életet a déli államoktól egészen az északkeleti nagyvárosokig. A hóvihar nemcsak hatalmas havazással és jégképződéssel jár, hanem halálesetekhez, áramkimaradásokhoz és történelmi léptékű közlekedési fennakadásokhoz is vezetett.

Ezt is ajánljuk a témában

A hóvihar az Egyesült Államok csaknem teljes keleti felét érinti, miközben a síkságoktól a Mexikói-öböl térségén át egészen Új-Angliáig hó, ónos eső és extrém hideg nehezíti a mindennapokat.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron

Az amerikai energiaügyi minisztérium rendkívüli intézkedéseket hozott: Texasban engedélyezték tartalék energiatermelő kapacitások bevetését, míg a közép-atlanti térségben az elektromos hálózat üzemeltetője külön felhatalmazást kapott a kiesések megelőzésére. Az intézkedések célja az volt, hogy elkerüljék a rotációs áramszüneteket egy olyan időszakban, amikor a fűtés hiánya közvetlen életveszélyt jelenthet.

Nyitókép: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
socialismo-e-muerte
2026. január 26. 16:16
Kell Trumplinak Grönland? Most az egész USÁban olyan hideg van mint Grönlandon.
Válasz erre
0
0
canadian-deplorable
2026. január 26. 16:13
Onnan tudom, hogy sok hó esett, hogy csak most jutott el hozzánk a hókotró, délelőtt 10-kor. Hóvihar után a mi kis csendes utcánkba a hókotró a hajnali órákban szokott jönni. Mivel sarkon lakunk, a mi kocsibejárónkra szokták teríteni az egész utca havát. Mindig nálunk a legnagyobb a hóhalom a környéken.
Válasz erre
0
0
Gaz_pacho
2026. január 26. 16:07
" megbénült" Ez valami új szó?
Válasz erre
0
0
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2026. január 26. 16:02
Ott legalább mennek a hókotrók 🤣🤣🤣
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!