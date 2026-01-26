Amerika megbénült: brutális felvételeken a halálos hóvihar (VIDEÓ)

Történelmi hóvihar az Egyesült Államokban – egyre több a halálos áldozat
Áram és fűtés nélkül maradt tömegek küzdenek a túlélésért.
A hóvihar az Egyesült Államok csaknem teljes keleti felét érinti, miközben a síkságoktól a Mexikói-öböl térségén át egészen Új-Angliáig hó, ónos eső és extrém hideg nehezíti a mindennapokat.
Mint írtuk, Az Egyesült Államok jelentős részén rendkívüli téli időjárás bénítja meg az életet a déli államoktól egészen az északkeleti nagyvárosokig. A hóvihar nemcsak hatalmas havazással és jégképződéssel jár, hanem halálesetekhez, áramkimaradásokhoz és történelmi léptékű közlekedési fennakadásokhoz is vezetett.
Az amerikai energiaügyi minisztérium rendkívüli intézkedéseket hozott: Texasban engedélyezték tartalék energiatermelő kapacitások bevetését, míg a közép-atlanti térségben az elektromos hálózat üzemeltetője külön felhatalmazást kapott a kiesések megelőzésére. Az intézkedések célja az volt, hogy elkerüljék a rotációs áramszüneteket egy olyan időszakban, amikor a fűtés hiánya közvetlen életveszélyt jelenthet.
Nyitókép: TIMOTHY A. CLARY / AFP