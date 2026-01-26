Történelmi hóvihar az Egyesült Államokban – egyre több a halálos áldozat

Ez mindenkit érint: kiadta a figyelmeztetést a katasztrófavédelem, életveszélyes állapotok uralkodnak
Az Egyesült Államok jelentős részén rendkívüli téli időjárás bénítja meg az életet a déli államoktól egészen az északkeleti nagyvárosokig. A hóvihar nemcsak hatalmas havazással és jégképződéssel jár, hanem halálesetekhez, áramkimaradásokhoz és történelmi léptékű közlekedési fennakadásokhoz is vezetett.
A hóvihar az Egyesült Államok csaknem teljes keleti felét érinti, miközben a síkságoktól a Mexikói-öböl térségén át egészen Új-Angliáig hó, ónos eső és extrém hideg nehezíti a mindennapokat. Az ABC News szerint a vihar következtében vasárnap estére több mint 900 ezer háztartás maradt áram nélkül, és az érintett térségekben a közlekedés is gyakorlatilag megbénult.
Texasban és Louisianában az áramszolgáltatás helyreállítása részben megkezdődött, ugyanakkor keletebbre, Észak- és Dél-Karolinában, valamint Virginiában egyre nőtt az érintett fogyasztók száma. A vihar azért különösen veszélyes, mert a rendkívüli hideg olyan térségeket is sújt, ahol a lakosság és az infrastruktúra kevésbé van felkészülve az ilyen időjárási körülményekre.
A The Guardian szerint legalább hét ember vesztette életét a rendkívüli téli időjárás következtében. A lap beszámolója alapján a louisianai egészségügyi hatóság két halálesetet erősített meg Caddo Parish területéről, ahol két férfi halt meg kihűlés következtében. New York város polgármestere arról számolt be, hogy szombaton, még a havazás megindulása előtt
legalább öt New York-i hunyt el, akiket a szabadban találtak meg.
A polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy a halálesetek pontos körülményeit még vizsgálják, ugyanakkor azok egyértelműen rávilágítanak az extrém hideg súlyos kockázataira, valamint arra, hogy különösen a hajléktalan emberek mennyire kiszolgáltatott helyzetben vannak ilyen időjárási körülmények között.
A városvezetés azt is jelezte, hogy New York nyolc éve nem szembesült ennyire tartós és intenzív hideg időszakkal.
Az ABC News egy további halálesetről is beszámolt Texasból: Austin városában egy embert holtan találtak egy elhagyatott benzinkút parkolójában. A mentők közlése szerint a körülmények alapján kihűlésre gyanakodtak, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a halál okát hivatalosan kizárólag az orvosszakértő állapíthatja meg.
A vihar súlyos terhelést rótt az elektromos hálózatokra is. Az ABC News adatai szerint vasárnap estére több mint 900 ezer fogyasztó maradt áram nélkül, különösen Tennessee, Mississippi, Louisiana és Texas államokban.
A The Guardian ezzel összhangban arról írt, hogy a kiesések száma folyamatosan emelkedik, és egyes térségekben százezrek maradtak fűtés nélkül a rendkívüli hidegben.
Az amerikai energiaügyi minisztérium rendkívüli intézkedéseket hozott: Texasban engedélyezték tartalék energiatermelő kapacitások bevetését, míg a közép-atlanti térségben az elektromos hálózat üzemeltetője külön felhatalmazást kapott a kiesések megelőzésére. Az intézkedések célja az volt, hogy elkerüljék a rotációs áramszüneteket egy olyan időszakban, amikor a fűtés hiánya közvetlen életveszélyt jelenthet.
A hóvihar a légi közlekedésben is példátlan fennakadásokat okozott. Vasárnap több mint 11 ezer járatot töröltek az Egyesült Államokon belül, onnan ki vagy oda be, és a Ronald Reagan Washingtoni Nemzeti Repülőtér összes járata kiesett.
Az amerikai repülés történetének egyik legnagyobb, időjárás miatti járattörlési napjaként vonulhat be január huszonötödike.
A The Guardian idézte azokat az elemzéseket, amelyek szerint a mostani esemény a pandémia óta a legnagyobb léptékű járattörlési hullámnak számít. Több nagy légitársaság arra figyelmeztette az utasokat, hogy hirtelen menetrendváltozásokra és további törlésekre kell számítaniuk. A földi közlekedést sem kímélte az időjárás. Több térségben óránkénti intenzív havazást mértek, miközben az ónos eső jégpáncélt vont az utakra és az elektromos vezetékekre. A szakemberek arra figyelmeztettek, hogy a csúszós útviszonyok és a kidőlő fák napokig fennmaradó veszélyt jelenthetnek.
Donald Trump történelminek nevezte a viharokat, és több államban jóváhagyta a szövetségi vészhelyzeti katasztrófa-nyilatkozatokat.
Tizenhét államban és Washingtonban is időjárási vészhelyzetet hirdettek, miközben a belbiztonsági minisztérium vezetése arra szólította fel az embereket, hogy készüljenek fel az elhúzódó hidegre:
