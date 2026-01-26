Ft
01. 26.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
hóvihar időjárás katasztrófa Trump Egyesült Államok

Történelmi hóvihar az Egyesült Államokban – egyre több a halálos áldozat

2026. január 26. 07:12

Az Egyesült Államok jelentős részén rendkívüli téli időjárás bénítja meg az életet a déli államoktól egészen az északkeleti nagyvárosokig. A hóvihar nemcsak hatalmas havazással és jégképződéssel jár, hanem halálesetekhez, áramkimaradásokhoz és történelmi léptékű közlekedési fennakadásokhoz is vezetett.

2026. január 26. 07:12
null

A hóvihar az Egyesült Államok csaknem teljes keleti felét érinti, miközben a síkságoktól a Mexikói-öböl térségén át egészen Új-Angliáig hó, ónos eső és extrém hideg nehezíti a mindennapokat. Az ABC News szerint a vihar következtében vasárnap estére több mint 900 ezer háztartás maradt áram nélkül, és az érintett térségekben a közlekedés is gyakorlatilag megbénult.

Történelmi hóvihar bénítja meg az Egyesült Államokat: halálos áldozatok, áramkimaradások és közlekedési káosz sújtja az országot.
Történelmi hóvihar bénítja meg az Egyesült Államokat: halálos áldozatok, áramkimaradások és közlekedési káosz sújtja az országot / Forrás: Daniel SLIM / AFP

Texasban és Louisianában az áramszolgáltatás helyreállítása részben megkezdődött, ugyanakkor keletebbre, Észak- és Dél-Karolinában, valamint Virginiában egyre nőtt az érintett fogyasztók száma. A vihar azért különösen veszélyes, mert a rendkívüli hideg olyan térségeket is sújt, ahol a lakosság és az infrastruktúra kevésbé van felkészülve az ilyen időjárási körülményekre.

A hóvihar emberéleteket követelt

A The Guardian szerint legalább hét ember vesztette életét a rendkívüli téli időjárás következtében. A lap beszámolója alapján a louisianai egészségügyi hatóság két halálesetet erősített meg Caddo Parish területéről, ahol két férfi halt meg kihűlés következtében. New York város polgármestere arról számolt be, hogy szombaton, még a havazás megindulása előtt 

legalább öt New York-i hunyt el, akiket a szabadban találtak meg.

A polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy a halálesetek pontos körülményeit még vizsgálják, ugyanakkor azok egyértelműen rávilágítanak az extrém hideg súlyos kockázataira, valamint arra, hogy különösen a hajléktalan emberek mennyire kiszolgáltatott helyzetben vannak ilyen időjárási körülmények között. 

A városvezetés azt is jelezte, hogy New York nyolc éve nem szembesült ennyire tartós és intenzív hideg időszakkal.

Az ABC News egy további halálesetről is beszámolt Texasból: Austin városában egy embert holtan találtak egy elhagyatott benzinkút parkolójában. A mentők közlése szerint a körülmények alapján kihűlésre gyanakodtak, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a halál okát hivatalosan kizárólag az orvosszakértő állapíthatja meg.

A vihar súlyos terhelést rótt az elektromos hálózatokra is. Az ABC News adatai szerint vasárnap estére több mint 900 ezer fogyasztó maradt áram nélkül, különösen Tennessee, Mississippi, Louisiana és Texas államokban. 

A The Guardian ezzel összhangban arról írt, hogy a kiesések száma folyamatosan emelkedik, és egyes térségekben százezrek maradtak fűtés nélkül a rendkívüli hidegben.

Az amerikai energiaügyi minisztérium rendkívüli intézkedéseket hozott: Texasban engedélyezték tartalék energiatermelő kapacitások bevetését, míg a közép-atlanti térségben az elektromos hálózat üzemeltetője külön felhatalmazást kapott a kiesések megelőzésére. Az intézkedések célja az volt, hogy elkerüljék a rotációs áramszüneteket egy olyan időszakban, amikor a fűtés hiánya közvetlen életveszélyt jelenthet.

Közlekedési káosz és rekord számú járattörlés

A hóvihar a légi közlekedésben is példátlan fennakadásokat okozott. Vasárnap több mint 11 ezer járatot töröltek az Egyesült Államokon belül, onnan ki vagy oda be, és a Ronald Reagan Washingtoni Nemzeti Repülőtér összes járata kiesett

Az amerikai repülés történetének egyik legnagyobb, időjárás miatti járattörlési napjaként vonulhat be január huszonötödike.

A The Guardian idézte azokat az elemzéseket, amelyek szerint a mostani esemény a pandémia óta a legnagyobb léptékű járattörlési hullámnak számít. Több nagy légitársaság arra figyelmeztette az utasokat, hogy hirtelen menetrendváltozásokra és további törlésekre kell számítaniuk. A földi közlekedést sem kímélte az időjárás. Több térségben óránkénti intenzív havazást mértek, miközben az ónos eső jégpáncélt vont az utakra és az elektromos vezetékekre. A szakemberek arra figyelmeztettek, hogy a csúszós útviszonyok és a kidőlő fák napokig fennmaradó veszélyt jelenthetnek.

Donald Trump történelminek nevezte a viharokat, és több államban jóváhagyta a szövetségi vészhelyzeti katasztrófa-nyilatkozatokat. 

Tizenhét államban és Washingtonban is időjárási vészhelyzetet hirdettek, miközben a belbiztonsági minisztérium vezetése arra szólította fel az embereket, hogy készüljenek fel az elhúzódó hidegre:

  • több államban a Nemzeti Gárda egységeit is mozgósították, akik utak tisztításában, elakadt járművek mentésében és a helyi közösségek támogatásában vesznek részt, 
  • szövetségi katasztrófavédelem előre telepített készletekkel és felszerelésekkel készült fel a vihar következményeinek enyhítésére, 
  • miközben a hatóságok továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a hideg és a jégveszély még napokig komoly kockázatot jelenthet.

Nyitókép: ANGELA WEISS / AFP

 

andris-923
2026. január 26. 08:17
A világ leggazdagabb országában hogy van az hogy ilyen kis havazástól emberek halnak meg ? Rajtunk meg röhögnek hogy operatív bizottságot állít fel ilyenkor Viktor ! Tőlünk nyugatabbra meg megáll az élet.
Válasz erre
0
0
szilvarozsa
2026. január 26. 07:32
A melegedés miatt több hőt szállító Golf áramlat egyre inkább feléjük billenti a Jet Stream-t, ezért egyre gyakrabban és egyre keményebben kapják meg a sarkvidéki hideget.
Válasz erre
0
0
ihavrilla
2026. január 26. 07:14
Nem lehetne valahogy Orbánra fogni? Ötlet?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!