Történelmi hóvihar az Egyesült Államokban – egyre több a halálos áldozat

A hóvihar az Egyesült Államok csaknem teljes keleti felét érinti, miközben a síkságoktól a Mexikói-öböl térségén át egészen Új-Angliáig hó, ónos eső és extrém hideg nehezíti a mindennapokat. Az ABC News szerint a vihar következtében vasárnap estére több mint 900 ezer háztartás maradt áram nélkül, és az érintett térségekben a közlekedés is gyakorlatilag megbénult.

Történelmi hóvihar bénítja meg az Egyesült Államokat: halálos áldozatok, áramkimaradások és közlekedési káosz sújtja az országot / Forrás: Daniel SLIM / AFP

Texasban és Louisianában az áramszolgáltatás helyreállítása részben megkezdődött, ugyanakkor keletebbre, Észak- és Dél-Karolinában, valamint Virginiában egyre nőtt az érintett fogyasztók száma. A vihar azért különösen veszélyes, mert a rendkívüli hideg olyan térségeket is sújt, ahol a lakosság és az infrastruktúra kevésbé van felkészülve az ilyen időjárási körülményekre.