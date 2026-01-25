Ez mindenkit érint: kiadta a figyelmeztetést a katasztrófavédelem, életveszélyes állapotok uralkodnak

Ft
2026. január 25. 15:25

Az enyhülő időjárásban olvad a természetes vizek jege.

2026. január 25. 15:25
Életveszélyes a jégen tartózkodni, az enyhülő időjárásban olvad a természetes vizek jege, ezért senki ne menjen a jégre – figyelmeztetett az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője vasárnap. 

Mukics Dániel elmondta: a természetes vizek jegén több helyen is repedések, rianások alakultak ki, helyenként kásás, egyenetlen a jég, ezért mindenki kerülje a természetes vizek jegét. Az OKF szóvivője arra is felhívta a figyelmet, hogy ha a környezetünkben valaki a jeges vízbe esik, azonnal hívni kell a 112-es segélyhívószámot. 

(MTI)

