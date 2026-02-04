Hihetetlen látvány a Balatonnál – ezeket a fotókat mindenképp látnia kell!

Még a baloldali polgármesternek is elege van Karácsony Gergelyből: saját hókotrót vesznek (VIDEÓ)
Hatalmas jéghalmok borították el a partot.
A Balaton partjainál ismét látványos jéghalmok alakultak ki, miután a tó felszínén úszkáló jégtáblákat a víz mozgása a partra vetette – írja az Időkép. A balatongyöröki mólónál hatalmas kupacok gyűltek össze, amelyeket az olvadó jég folyamatosan gyarapított, így a látvány lenyűgöző és szokatlan jelenséget nyújt a tó kedvelőinek.
Az elmúlt januári fagyos napoknak köszönhetően több hazai tavon is vastag jégréteg képződött, amely rövid ideig korcsolyázásra is alkalmas volt. Az enyhébb idő beköszöntével azonban a jég olvadni kezdett, és a szakértők már jó ideje felhívják a figyelmet arra, hogy tilos a jégre menni. A Balaton felszínén még mindig vékony jégréteg borítja a vizet, amely a folyamatos mozgás miatt ide-oda úszkál a tavon.
A jelenséget több helyen is megörökítették, például a portál keszthelyi partokhoz közeli kamerája. A balatongyöröki mólón kialakult jéghalmok látványos képeit a képtárunkban is elérhetik az érdeklődők, így a téli Balaton különleges pillanatait mindenki kényelmesen megcsodálhatja.
A látványos fotókat ide kattintva tekintheti meg.
