Ft
Ft
9°C
4°C
Ft
Ft
9°C
4°C
02. 06.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 06.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
spanyolország időkép hőmérséklet kontinens

Ilyet még nem láttunk: kettészakadt Európa, óriási a különbség a két véglet között

2026. február 06. 17:41

Két Európa rajzolódik ki, sosem volt még ekkora a különbség.

2026. február 06. 17:41
null

Majdnem 55 fokos hőmérséklet-különbség jött létre Európában – írta meg az Időkép.hu. Mint kiderült a cikkből, miközben Spanyolország keleti partvidékén 26 fokot mértek, addig Skandináviában –28 fok alatti napi maximum is előfordult csütörtökön. 

Megjegyezték, a tél és a tavasz osztozkodik épp a kontinensen, Európa északkeleti felét egy fagyos légtömeg uralja, s többfelé is csak úgy repkednek a kemény mínuszok. Eközben a kontinens délnyugati részét nyugatról egy enyhe, óceáni levegő árasztotta el, ezeken a részeken a kifejezetten tavaszias időjárás a jellemző - vagy épp a nyárias, hiszen az Ibériai-félsziget keleti partvidékén, ahonnan egyébként a bikaviadalok is származnak, Murcia térségében egészen 26 fokig melegedett a levegő.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Drámai végjáték jön: így áll most a Fidesz és a Tisza versenye – itt az új Mesterterv

Drámai végjáték jön: így áll most a Fidesz és a Tisza versenye – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Ukrajna külügyminisztere páros lábbal rúgott bele jószomszédi viszonyunk maradékába, és ugyanazzal a páros lábbal sárba is tiporta azt

Aki szerint a Kijev és Budapest közötti feszültség csupán diplomáciai félreértések sorozata, az most megkapta a kijózanító pofont.

Közben egyébként Skandináviában majdnem ennyit mértek - igaz, más előjellel, ugyanis az egyik svédországi mérőponton egy meglehetősen fagyos -28,5 fokos napi maximumot rögzítettek. Mindez annyit tesz, hogy az 55 fpkos (egészen pontosan 54,5 fokos) hőmérséklet-különbség gyakorlatilag szétszakította a kontinensünket.

Forrás: Időkép

Közben egyébként a Kárpát-medence egyelőre a kontinens tavaszias oldalán foglal helyet. Pénteken és csütörtökön helyenként 15 fok fölötti csúcshőmérsékleteket is mérhettünk.

Nyitókép: ROMEO BOETZLE / AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevoreynuevaley
2026. február 06. 19:29
Orban putrija legalul helyezkedik el de megbosszuljuk
Válasz erre
0
0
canadian-deplorable
2026. február 06. 18:40
És? Ez valami rendkívüli, vagy mi a franc?
Válasz erre
0
2
templar62
2026. február 06. 18:32
Mit keres a kvótanő a cikk címe alatt ?
Válasz erre
0
0
auditorium
2026. február 06. 18:17
Tervezik Európa kettészakadását (a mindent kifecsegő boulvard sajtó), miszerint a népesebb EU-tagországok fogják képezni az EU-6-okat, ők dönthetnek majd: Franciao., Németo, Lengyelo., Olaszo. Spanyolo. és Hollandia. A kisebb országok meg örüljenek, hogy élnek, szavazzanak velük.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!