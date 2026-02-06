Ilyet még nem láttunk: kettészakadt Európa, óriási a különbség a két véglet között
2026. február 06. 17:41
Két Európa rajzolódik ki, sosem volt még ekkora a különbség.
Majdnem 55 fokos hőmérséklet-különbség jött létre Európában – írta meg az Időkép.hu. Mint kiderült a cikkből, miközben Spanyolország keleti partvidékén 26 fokot mértek, addig Skandináviában –28 fok alatti napi maximum is előfordult csütörtökön.
Megjegyezték, a tél és a tavasz osztozkodik épp a kontinensen, Európa északkeleti felét egy fagyos légtömeg uralja, s többfelé is csak úgy repkednek a kemény mínuszok. Eközben a kontinens délnyugati részét nyugatról egy enyhe, óceáni levegő árasztotta el, ezeken a részeken a kifejezetten tavaszias időjárás a jellemző - vagy épp a nyárias, hiszen az Ibériai-félsziget keleti partvidékén, ahonnan egyébként a bikaviadalok is származnak, Murcia térségében egészen 26 fokig melegedett a levegő.
Közben egyébként Skandináviában majdnem ennyit mértek - igaz, más előjellel, ugyanis az egyik svédországi mérőponton egy meglehetősen fagyos -28,5 fokos napi maximumot rögzítettek. Mindez annyit tesz, hogy az 55 fpkos (egészen pontosan 54,5 fokos) hőmérséklet-különbség gyakorlatilag szétszakította a kontinensünket.
Közben egyébként a Kárpát-medence egyelőre a kontinens tavaszias oldalán foglal helyet. Pénteken és csütörtökön helyenként 15 fok fölötti csúcshőmérsékleteket is mérhettünk.
