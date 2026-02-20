Apokaliptikus állapotok Vas vármegyében – hidegrázós felvételen a brutális hóvihar (VIDEÓ)

Brutális havazás csapott le a Dunántúlon, mint írtuk: csaknem száz esetben riasztották a Vas vármegyei tűzoltókat a balesetek, árokba csúszott, a hótorlaszokban elakadt járművek, valamint fakidőlések miatt. Továbbá hétezernél több fogyasztási helyen szünetel részben vagy teljesen az áramszolgáltatás.

Az elképesztő állapotokról most az Időkép posztolt egy videót. A felvétel Cák és Kőszeg között félúton készült: