Rendkívüli!

Magyarország blokkolja a 90 milliárdos ukrán háborús kölcsönt, amíg Ukrajna nem indítja újra a Barátság vezetéket

Hírek
Vélemények
Hetilap
vas vármegye dunántúl időjárás időkép vihar

Apokaliptikus állapotok Vas vármegyében – hidegrázós felvételen a brutális hóvihar (VIDEÓ)

2026. február 20. 18:38

A felvétel Cák és Kőszeg között félúton készült.

2026. február 20. 18:38
null

Brutális havazás csapott le a Dunántúlon, mint írtuk: csaknem száz esetben riasztották a Vas vármegyei tűzoltókat a balesetek, árokba csúszott, a hótorlaszokban elakadt járművek, valamint fakidőlések miatt. Továbbá hétezernél több fogyasztási helyen szünetel részben vagy teljesen az áramszolgáltatás.

Az elképesztő állapotokról most az Időkép posztolt egy videót. A felvétel Cák és Kőszeg között félúton készült: 

Képernyőkép: Facebook

 

