Apokaliptikus állapotok Vas vármegyében – hidegrázós felvételen a brutális hóvihar (VIDEÓ)

A felvétel Cák és Kőszeg között félúton készült.
Brutális havazás csapott le a Dunántúlon, mint írtuk: csaknem száz esetben riasztották a Vas vármegyei tűzoltókat a balesetek, árokba csúszott, a hótorlaszokban elakadt járművek, valamint fakidőlések miatt. Továbbá hétezernél több fogyasztási helyen szünetel részben vagy teljesen az áramszolgáltatás.
Az elképesztő állapotokról most az Időkép posztolt egy videót. A felvétel Cák és Kőszeg között félúton készült:
