Így hazudik a Le Monde – külföldi támadás alatt a magyar kormány családpolitikája

Szalai Piroska hangsúlyozta, az édesanyák szja-mentessége már minimálbér esetén is érvényesíthető. Magyarországon 2026-ban 323 ezer forint a minimálbér, vagyis a mentesség esetükben havonta közel 50 ezer forintot jelent. Ez éves szinten közel hatszázezer forint, ami nem csekély összeg. S nemcsak az alapbérre jár a kedvezmény, hanem minden rendszeres és nem rendszeres egyéb pótlékra, juttatásra is. Magyarországon nagyon keveseknek az alapbére a minimálbér. Ha a munkakör betöltéséhez bármilyen szakképzettség szükséges, már legalább a garantált bérminimumot el kell érni az alapbérének – részletezte a szakértő, és megjegyezte, ez a szabályozásunk eltér más uniós országokétól. Ha pedig az országos bruttó átlagkeresetet nézzük, akkor nagyjából havi 106 ezer forintról beszélünk, ami évente közel 1,3 millió forint. Illetve a családi adókedvezmény érvényesíthető a tb-járulékból is, sőt, az apa is igénybe veheti, ami már 2 gyermek esetén egy évben 960 ezer forinttal, 3 gyermeknél pedig 2 millió 376 ezer forinttal emeli meg a család bevételét.

Tehát akkor, amikor egy család éves szinten több millió forinttal kevesebbet kell, hogy fizessen be az államnak, vagyis ennyivel több marad a háztartásban, azt ne bagatellizálja el senki. És ez nem egy-két emberre vonatkozik, ahogy a Le Monde olvasóival próbálják elhitetni”

– hangsúlyozta.

Hozzátette, a 2023-as adóévben 4,834 millió embernek szerepelt az adóbevallásában munkából származó szja-köteles jövedelem, ami szintén azt mutatja, hogy a személyi jövedelemadóra vonatkozó kedvezmény rengeteg embert érint.

Tényszerűnek beállított szubjektív állítások

Viszonylag nehéz vitába szállni olyan szubjektív állításokkal, hogy „nincs elég bölcsődei férőhely Magyarországon”, amivel a francia lap is élni próbált. Szalai Piroska szerint ugyanakkor érdemes megvizsgálni itt is a számokat, hogy mekkora ugrásszerű változás történt 2010 óta: a férőhelyek száma több mint megduplázódott. 2010-ben 32,5 ezer működő bölcsődei férőhelyünk volt, 2025-ben pedig már 68,8 ezer. Folyamatos a bölcsődeépítés és korszerűsítés hazánkban, de így is lehet, hogy talált olyan megszólalót az újság, akinek az a véleménye, hogy ez is kevés.

Szintén nehéz megcáfolni az olyan kijelentéseket, hogy a „nők nehezen helyezkednek el a munkaerőpiacon szülés után”, vagy épp „nem veszik komolyan őket”. A szakértő úgy látja, hogy az az édesanya, aki erről vallott, feltehetően rossz tapasztalattal rendelkezik, és biztosan van olyan munkahely, ahol így állnak az anyákhoz, azonban nem ez az általános már szerencsére.

Szalai Piroska konkrét számadatokkal tudta alátámasztani, hogy azoknak a nőknek, akiknek a legfiatalabb gyermeke még 6 éves kor alatti, 2024-ben már 75,4 százalék volt a foglalkoztatási rátája, ami jóval meghaladja az uniós átlagot, a középmezőny elején állunk, míg 2010-ben a legrosszabbak voltunk a 32,2 százalékos arányunkkal. A javulás messze a legnagyobb volt nálunk egész Unióban.

A franciáknak bőven lenne okuk a saját házuk táján söprögetni

Végezetül arra is érdemes kitérni, hogy a cikk egy francia újságíró tollából született, ahol a hatalmas mértékű illegális migráció ellenére is jelentős visszaesés mutatkozott a szülési hajlandóság terén. Ezt azért is fontos kiemelni, mert a szerző külön megjegyezte, hogy ha Magyarország továbbra is ellenzi a migrációt, soha nem fogja tudni visszafordítani a születésszámok csökkenését. Franciaországban a migrációval együtt is nagyobb a visszaesés, mint nálunk, hiszen 2014 és 2024 között, vagyis tíz év alatt 0,4 tizedes visszaesést mértek.

Tehát a migráció nem megoldás a demográfiai problémákra. Inkább rontja az unión belül született anyák gyermekvállalási kedvét.

Franciaországban 2014-ben is még 2 volt a termékenységi ráta, ami az illegális migráció 2015-ös berobbanása óta meglepő módon már négy tizeddel visszaesett, és 2024-ben már 1,6-on állt. A nyugati országban 2010-hez viszonyítva 21 százalékkal kevesebb gyermek született a migráció ellenére, míg hazánkban ez a csökkenés 13 százalék, annak ellenére, hogy a 20–40 éves nők száma több mint negyedével kevesebb lett.

Sőt, Franciaországban 2024-ben a megszületett gyermekek édesanyjai közül 26 százalékuk nem Franciaországban született, s ezen belül 23,5 százalékuk az Európai Unión kívül született.

Tehát, míg a franciáknál egyértelmű csökkenő tendencia figyelhető meg, Magyarországon 2021-ig látványos emelkedést tapasztalhattunk a termékenységi ráta tekintetében, és a szakértő szerint ez a növekedés – éppen a Fidesz családpolitikájának köszönhetően – 2026 után ismét folytatódni fog.

„Persze ehhez az kell, hogy maradjon a jelenlegi kormány, hiszen egy váltás után a családtámogatások legtöbbjét is megszüntetnék, ahogy ezt számos ellenzéki és hozzájuk közeli embertől már hallottuk”

– összegezte Szalai Piroska.

