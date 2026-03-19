Ismeretlen arcát mutatja meg a Balaton: olyat láthatnak a magyarok, amire még sosem volt példa

A Balaton tavaszi élményeire hívja fel a figyelmet a VisitBalaton365 csütörtökön indult kampánya, amelynek a célja, hogy a Balaton tavasszal is erős belföldi úti célként jelenjen meg. A fókusz a rövid, élményalapú utazások ösztönzésén, az aktív programok, valamint a bor- és gasztronómiai kínálat láthatóvá tételén, továbbá a digitális kampányeszközökkel támogatott forgalomélénkítésen van – közölte a VisitBalaton365 Nkft. csütörtökön az MTI-vel.

Kiemelték, hogy a március 19. és május 24. között futó kampány egyik központi eleme a VisitBadacsony – Kóstolj bele Badacsonyba! kezdeményezés, amelyben 13 szolgáltató fogott össze, hogy a Badacsony, mint komplex mikrotérség, borászati, gasztronómiai és turisztikai élménykínálatát mutassa be. Ennek részeként 36 rövid videós tartalom készült, amelyek a térség hangulatát, ízeit és karakterét mutatják be, elsősorban közösségi média felületeken.