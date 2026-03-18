Ilyen még nem történt a Balatonon: rengetegen várják a történelmi bejelentést

A végső döntés március végén várható.
Siófokon hosszú ideje napirenden van, hogy hivatalos partszakaszt jelöljenek ki a kutyatartók számára, és most úgy tűnik, az ügy fordulóponthoz érkezett. A tervek szerint ugyanis a kutyás strand a Gamászai strandon kaphat helyet – írta meg a Liner.
Az előkészítés előrehaladott állapotban van, a háttérben már zajlanak az egyeztetések és a szükséges lépések kidolgozása. Kósz Ágota, a Balaton parti Kft. ügyvezetője megerősítette, hogy „a helyszínválasztás már megvan”, ugyanakkor a technikai és jogi részletek kidolgozása még folyamatban van.
A lap szerint a kezdeményezés pozitív fogadtatásra talált a helyi vállalkozók körében is. A fagylaltozó és a büfé üzemeltetője is jelezte, hogy a kutyás strand kialakítása esetén is folytatni kívánják tevékenységüket. A közeli gyermektábor szervezői szerint „a kedvencek nem zavarják majd a foglalkozásokat”.
A megvalósításhoz ugyanakkor még több akadályt is le kell küzdeni. A kijelölt partszakasz jelenleg hivatalos fürdőhelyként szerepel a nyilvántartásban, ezért ennek a státusznak a visszavonása szükséges.
A parkolás kérdése sem teljesen megoldott, mivel a legközelebbi parkolóhelyek mintegy 500 méterre vannak. A város képviselő testülete várhatóan március végén tárgyalja az ügyet. Ha a javaslat támogatást kap, akár már az idei nyáron kijelölt helyen fürödhetnek a kutyák a Balatonban.
A végső döntés március végén várható.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP
Mostantól – a védett ár nélkül – irgalmatlan összegeket kellene kifizetni a benzinkutaknál.