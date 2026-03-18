Ilyen még nem történt a Balatonon: rengetegen várják a történelmi bejelentést

Siófokon hosszú ideje napirenden van, hogy hivatalos partszakaszt jelöljenek ki a kutyatartók számára, és most úgy tűnik, az ügy fordulóponthoz érkezett. A tervek szerint ugyanis a kutyás strand a Gamászai strandon kaphat helyet – írta meg a Liner.

Az előkészítés előrehaladott állapotban van, a háttérben már zajlanak az egyeztetések és a szükséges lépések kidolgozása. Kósz Ágota, a Balaton parti Kft. ügyvezetője megerősítette, hogy „a helyszínválasztás már megvan”, ugyanakkor a technikai és jogi részletek kidolgozása még folyamatban van.