Magyarország Ukrajna World Happiness Report

Afrikai szinten áll Ukrajna egy nagyon fontos kutatás szerint, mutatjuk!

2026. március 19. 15:40

Az eredmény nem meglepő, ettől még nem lehet büszke rá az ország vezetése.

2026. március 19. 15:40


A World Happiness Report 2026-os rangsorában Ukrajna a 147 vizsgált ország közül a 111. helyen áll, ugyanott, ahol egy évvel korábban – áll a Kárpátaljai Igaz Szó beszámolójában. A lista élén immár kilencedik éve Finnországot találjuk, mögötte jellemzően skandináv államok sorakoznak.

Skandináv dominancia, tartós lemaradás

A legboldogabb országok között

  • Izland,
  • Dánia,
  • Svédország és
  • Norvégia

is szerepel, de az élmezőnybe Costa Rica, Izrael és Svájc is bekerült.

A lista végén – szinte változatlanul – Afganisztán található.

Ukrajna helyezése jól mutatja, hogy az ország helyzete továbbra sem javult érdemben, miközben a világ más részein is romló tendenciákat mértek.

Romló nyugati hangulat

A kutatás szerint a fejlett nyugati országok ma kevésbé boldogok, mint a 2005–2010 közötti időszakban voltak. Bár a fiatalok általában pozitívabban értékelik életüket, az angolszász világban ez a tendencia megtört.

Az elemzés arra is rámutat, hogy

a közösségi média intenzív használata összefügghet az alacsonyabb életelégedettséggel, különösen Nyugat-Európában és az angol nyelvterület országaiban.

A számok így nemcsak Ukrajna helyzetéről árulkodnak, hanem arról is, hogy a globális jólétérzet egyre összetettebb és sokszor romló képet mutat.

Hazánk javított

Magyarország a 147 ország közül a középmezőnyben, az 51. helyen áll, ami

némi javulást mutat a 2025-ös 69. helyezésünkhöz képest.

***

Fotó: Daniel MIHAILESCU / AFP

 

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
lemez
2026. március 19. 16:48
Ukrajna,hagyjuk már.Aranylelöhely az unionak a szekta példaképe.Ukrán peti =zselé.Lehet hogy már ukr!n peti is aranybudiba szarik.
RigbyMordecai
2026. március 19. 16:45
A Monaco Hadtestnek, a külföldön élő ukrán újgazdagoknak és a jól megkorrumpált, - az ugyan enyhén aggódó, de a sok beszedett pénztől azért jól megrészegült, vidám - vezetői rétegnek köszönhetően nem ők az utolsók. Mégiscsak jók valamire, felhúzzák az átlagot. Az átlagboldogság-szintet, az átlagfizit ....
csulak
2026. március 19. 16:38
nem erdekel az aranybudi orszaga
hexahelicene
2026. március 19. 16:34
Hol vannak a tiszás gecik?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!