Afrikai szinten áll Ukrajna egy nagyon fontos kutatás szerint, mutatjuk!

A World Happiness Report 2026-os rangsorában Ukrajna a 147 vizsgált ország közül a 111. helyen áll, ugyanott, ahol egy évvel korábban – áll a Kárpátaljai Igaz Szó beszámolójában. A lista élén immár kilencedik éve Finnországot találjuk, mögötte jellemzően skandináv államok sorakoznak.
A legboldogabb országok között
is szerepel, de az élmezőnybe Costa Rica, Izrael és Svájc is bekerült.
A lista végén – szinte változatlanul – Afganisztán található.
Ukrajna helyezése jól mutatja, hogy az ország helyzete továbbra sem javult érdemben, miközben a világ más részein is romló tendenciákat mértek.
A kutatás szerint a fejlett nyugati országok ma kevésbé boldogok, mint a 2005–2010 közötti időszakban voltak. Bár a fiatalok általában pozitívabban értékelik életüket, az angolszász világban ez a tendencia megtört.
Az elemzés arra is rámutat, hogy
a közösségi média intenzív használata összefügghet az alacsonyabb életelégedettséggel, különösen Nyugat-Európában és az angol nyelvterület országaiban.
A számok így nemcsak Ukrajna helyzetéről árulkodnak, hanem arról is, hogy a globális jólétérzet egyre összetettebb és sokszor romló képet mutat.
Magyarország a 147 ország közül a középmezőnyben, az 51. helyen áll, ami
némi javulást mutat a 2025-ös 69. helyezésünkhöz képest.
Fotó: Daniel MIHAILESCU / AFP