Sokkoló felvétel: élő adás közben csapódott be egy hatalmas légibomba a tudósító mögött (VIDEÓ)

Izraeli légicsapás sebesített meg két médiaszereplőt Dél-Libanonban: Steve Sweeneyt, az RT tudósítóját és operatőrét, akik éppen a helyszínről jelentkeztek, amikor a támadás érte őket – közölte a libanoni Nemzeti Hírügynökség alapján az Index.

Az al-Dzsazíra szerint az X platformon közzétett videó a becsapódás pillanatát örökíti meg, miközben robbanások rázzák meg a környező területet.